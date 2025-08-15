Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза и Мейерхольд: прогулка с посещением музея
На репетициях - чёрное, на сцене - смелое
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
Познакомиться с городом и прочувствовать его атмосферу
Завтра в 17:00
15 авг в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Где поют герои - прогулка по Пензе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пензы, где история оживает в музыкальном спектакле. Откройте для себя город через музыку и рассказы
Начало: У драмтеатра
Завтра в 19:00
17 авг в 17:00
1250 ₽ за человека
