Экскурсии выходного дня в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Пензе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Пензой
Пешая
72 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Пензой: история, культура и знаменитые люди
Пешеходная экскурсия по Пензе подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с историей и культурой города. Подходит для всех возрастов
Начало: У памятника Первопоселенцу
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
3 600 за всё до 20 чел.
Пензенское узорочье
Пешая
45 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Пензенское узорочье: индивидуальная экскурсия по деревянному зодчеству
Прогулка по улицам Пензы с погружением в историю деревянного зодчества. Узнайте о судьбах владельцев усадеб и тайных знаках на домах. (between 130-160 symbols)
Начало: В сквере на ул. Свердлова
Завтра в 08:30
19 июля в 08:30
3 000 за всё до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня
Пешая
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Завтра в 08:00
19 июля в 07:30
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    15 июля 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Большой плюс: экскурсовод пойдет Вам на встречу в посещении отдельных локаций и индивидуально составит план экскурсии. Но этой одной экскурсии
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    явно мало для понимания и осознания истории Пензы. Будьте готовы - это изящный набросок, эскиз, призыв - надо изучить больше и посетить многие точки отдельно.

  • О
    Ольга
    13 июля 2024
    Пензенское узорочье
    В Пензу мы приехали компанией из 2 женщин и девочки-подростка, чтобы посмотреть этот красивый русский город и побывать на родине
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    нашей бабушки и прабабушки, тк раньше здесь мы не были. Бабушки тоже здесь жили только до 1937 года в селе Черенцовка и переехали с вербовщиками из Москвы строить и работать на обогатительных вольфрам-молибденовых фабриках в Сибирь, Бурят-Монгольскую АССР (сейчас город Закаменск). Поэтому нам очень хотелось посмотреть Пензу. Заказали индивидуальную обзорную экскурсию, гид Марина. Экскурсовод очень грамотный, хорошо знающий город. Много узнали про древнюю Пензу, век барокко, классицизма и современности. Много было рассказано про известных русских людей, Белинский, Бурденко и прочие, которые жили в городе. Впервые услышала про Татлина, художника и инженера-конструктора. Необычная личность, и его проекты и макеты особенно. Я бы всем порекомендовала Марину, как экскурсовода по городу. Быдо комфортно и интернсно с ней ходить по городу. Человек очень много знает и умеет интересно рассказать. Порекомендовада на самом сайте только дописывать номер дома, где будет проходить встреча с туристами. А то мы не знали до предоплаты, что за сквер.

  • D
    Daria
    12 июля 2024
    Пензенское узорочье
    Большое спасибо за экскурсию! Марина очень интересно рассказала не только про дервянное узорочье, но и в целом про историю города.
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    Супер информативная экскурсия, которая дает возможность составить общее впечатление о Пензе и пензяках. Настоятельно рекомендую всем, не зависимо от того, интересуетесь вы архитектурой или нет.

    Большое спасибо за экскурсию! Марина очень интересно рассказала не только про дервянное узорочье, но и вБольшое спасибо за экскурсию! Марина очень интересно рассказала не только про дервянное узорочье, но и вБольшое спасибо за экскурсию! Марина очень интересно рассказала не только про дервянное узорочье, но и вБольшое спасибо за экскурсию! Марина очень интересно рассказала не только про дервянное узорочье, но и в
  • l
    lorens71
    10 июля 2024
    Пензенское узорочье
    Интересно, узнали много нового про узоры на домах. Подойдет тем кто интересуется деревянным зодчеством.
  • Н
    Наталья
    4 июля 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Остались очень довольны экскурсией. Марина умеет заинтересовать, удержать внимание и впечатляет эрудицией. Уже рекомендовали эту экскурсию местным, которые даже не знали, что в городе столько секретов и сокровищ архитектуры и истории.
  • В
    Владимир
    24 июня 2024
    Знакомство с Пензой
    Спасибо Елене за великолепное знакомство с Пензой! Очень понравилось, будем рекомендовать друзьям!
  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Знакомство с Пензой
    Елена прекрасная! Умная, интеллигентная, внимательная, позитивная гид. Экскурсия очень понравилась. Спасибо, отдельное, что нашли для нас время и провели экскурсию. Елену рекомендуем! Искренне Ваши: семья из СПб)
  • М
    Мераб
    16 июня 2024
    Знакомство с Пензой
    Прекрасная экскурсия, очень знающая и доброжелательная экскурсовод
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Огромная благодарность Нине Владимировне за замечательную экскурсию по Пензе. Много интересной информации, великолепная подача материала, энциклопедические знания, но главное это
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    любовь к своему городу, которая передается гостям! Время экскурсии пролетело незаметно, хотелось еще, но необходимо было уезжать… однако, останутся теплые воспоминания, уважение к профессионалу и подвижнику - Нине Владимировне, а еще желание вернуться в Пензу за новыми впечатлениями.

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Пензе в июле 2024
Сейчас в Пензе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Пензе на 2024 год на выходные, 133 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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