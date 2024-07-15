1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Пензой: история, культура и знаменитые люди
Пешеходная экскурсия по Пензе подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с историей и культурой города. Подходит для всех возрастов
Начало: У памятника Первопоселенцу
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
3 600₽ за всё до 20 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПензенское узорочье: индивидуальная экскурсия по деревянному зодчеству
Прогулка по улицам Пензы с погружением в историю деревянного зодчества. Узнайте о судьбах владельцев усадеб и тайных знаках на домах. (between 130-160 symbols)
Начало: В сквере на ул. Свердлова
Завтра в 08:30
19 июля в 08:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Завтра в 08:00
19 июля в 07:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия15 июля 2024Большой плюс: экскурсовод пойдет Вам на встречу в посещении отдельных локаций и индивидуально составит план экскурсии. Но этой одной экскурсии
- ООльга13 июля 2024В Пензу мы приехали компанией из 2 женщин и девочки-подростка, чтобы посмотреть этот красивый русский город и побывать на родине
- DDaria12 июля 2024Большое спасибо за экскурсию! Марина очень интересно рассказала не только про дервянное узорочье, но и в целом про историю города.
- llorens7110 июля 2024Интересно, узнали много нового про узоры на домах. Подойдет тем кто интересуется деревянным зодчеством.
- ННаталья4 июля 2024Остались очень довольны экскурсией. Марина умеет заинтересовать, удержать внимание и впечатляет эрудицией. Уже рекомендовали эту экскурсию местным, которые даже не знали, что в городе столько секретов и сокровищ архитектуры и истории.
- ВВладимир24 июня 2024Спасибо Елене за великолепное знакомство с Пензой! Очень понравилось, будем рекомендовать друзьям!
- ООльга18 июня 2024Елена прекрасная! Умная, интеллигентная, внимательная, позитивная гид. Экскурсия очень понравилась. Спасибо, отдельное, что нашли для нас время и провели экскурсию. Елену рекомендуем! Искренне Ваши: семья из СПб)
- ММераб16 июня 2024Прекрасная экскурсия, очень знающая и доброжелательная экскурсовод
- ООльга3 июня 2024Огромная благодарность Нине Владимировне за замечательную экскурсию по Пензе. Много интересной информации, великолепная подача материала, энциклопедические знания, но главное это
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Пензе в июле 2024
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