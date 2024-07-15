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нашей бабушки и прабабушки, тк раньше здесь мы не были. Бабушки тоже здесь жили только до 1937 года в селе Черенцовка и переехали с вербовщиками из Москвы строить и работать на обогатительных вольфрам-молибденовых фабриках в Сибирь, Бурят-Монгольскую АССР (сейчас город Закаменск). Поэтому нам очень хотелось посмотреть Пензу. Заказали индивидуальную обзорную экскурсию, гид Марина. Экскурсовод очень грамотный, хорошо знающий город. Много узнали про древнюю Пензу, век барокко, классицизма и современности. Много было рассказано про известных русских людей, Белинский, Бурденко и прочие, которые жили в городе. Впервые услышала про Татлина, художника и инженера-конструктора. Необычная личность, и его проекты и макеты особенно. Я бы всем порекомендовала Марину, как экскурсовода по городу. Быдо комфортно и интернсно с ней ходить по городу. Человек очень много знает и умеет интересно рассказать. Порекомендовада на самом сайте только дописывать номер дома, где будет проходить встреча с туристами. А то мы не знали до предоплаты, что за сквер.