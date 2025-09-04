Мои заказы

Фонтанная площадь – экскурсии в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Фонтанная площадь» в Пензе, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Пешая
2 часа
Аудиогид
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Познакомиться с богатой историей и знаковыми местами города в своём темпе
Начало: У памятника «Первопоселенец»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
590 ₽ за человека
Где поют герои - иммерсивная экскурсия по Пензе
Пешая
1.5 часа
Групповая
Где поют герои - иммерсивная экскурсия по Пензе
Надеть наушники и стать участником музыкально-танцевального спектакля о городе
Начало: У драмтеатра
Сегодня в 18:30
6 сен в 17:00
1250 ₽ за человека
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Пешая
1.5 часа
Групповая
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Уникальная экскурсия по Пензе с аудиоспектаклем. Погрузитесь в атмосферу любви и истории, исследуя знаковые места города
Начало: У памятника Первопоселенцу
6 сен в 15:00
7 сен в 15:00
1050 ₽ за человека

