Пешая 2 часа Аудиогид Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям Познакомиться с богатой историей и знаковыми местами города в своём темпе Начало: У памятника «Первопоселенец» 590 ₽ за человека Пешая 1.5 часа Групповая Где поют герои - иммерсивная экскурсия по Пензе Надеть наушники и стать участником музыкально-танцевального спектакля о городе Начало: У драмтеатра 1250 ₽ за человека Пешая 1.5 часа Групповая Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь» Уникальная экскурсия по Пензе с аудиоспектаклем. Погрузитесь в атмосферу любви и истории, исследуя знаковые места города Начало: У памятника Первопоселенцу 1050 ₽ за человека

