Экскурсия по Пензе, где начался путь Всеволода Мейерхольда, предлагает погружение в театральную историю. Участники увидят архитектуру 19-20 веков, посетят театр имени Луначарского и памятник Мейерхольду. В доме-музее представлены уникальные экспонаты:
Что можно увидеть
- Улицы Пензы
- Театр имени Луначарского
- Памятник Мейерхольду
- Дом-музей Мейерхольда
Описание экскурсии
Улицы Пензы — прогулка по историческому центру, где сохранилась архитектура 19–20 веков.
Театр имени Луначарского — история старейшего театра России, связанного с Мейерхольдом.
Памятник Мейерхольду — человеку, которого называют революционером сцены.
Дом-музей Мейерхольда — уникальная экспозиция, где представлены личные вещи, документы, афиши, фотографии и видеозаписи спектаклей. Вы услышите истории, которые вам расскажут только здесь — в доме, где всё начиналось.
Мы расскажем:
- как скромный мальчик из Пензы стал одним из самых дерзких режиссёров 20 века, бросив вызов театральным канонам
- что такое знаменитая система Мейерхольда, почему актёры репетировали без декораций и что стало с этими приёмами сегодня
- почему спектакли Всеволода Эмильевича всегда вызывали бурю эмоций — от восторга до полного неприятия
- как имя Мейерхольда оказалось в списке врагов народа
- почему режиссёр предпочитал носить на репетициях чёрную одежду
- как культурная жизнь Пензы развивалась от 19 века до наших дней
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей: взрослые — 300 ₽ за чел., школьники, студенты и пенсионеры — 200 ₽ за чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Пензе
Провела экскурсии для 17754 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
