1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Пензенское узорочье
Уютное путешествие в прошлое: от славянских легенд к дворянским усадьбам
Начало: В сквере на ул. Свердлова
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пенза вчера и сегодня
Узнать городские истории, попросить удачи у Суворова и понять, почему горожан называли толстопятыми
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 19:30
20 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Революционная Пенза
Проследить важнейшие события из истории города и ощутить дух великих перемен начала 20 века
Начало: У памятника борцам революции
24 июня в 12:00
1 июля в 12:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кошерная Пенза
Обойти места, связанные с еврейской диаспорой, узнать о её культуре и сделать неожиданные открытия
Начало: В сквере им. Лермонтова
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана15 июня 2024Были недавно у Марины на экскурсии. Выбрали эту тему, потому что интересна тема резьбы в украшении деревянных домов. Кроме смысла, вложенного
- ООльга3 июня 2024Огромная благодарность Нине Владимировне за замечательную экскурсию по Пензе. Много интересной информации, великолепная подача материала, энциклопедические знания, но главное это
- ААндрей25 мая 2024Отличная экскурсия! Марина очень интересно рассказала про город. Много цитировала стихов и прозы известных людей! Очень понравилось! Молодец!
- ЕЕлена24 мая 2024Марина провела замечательную экскурсию, даже очень сильный январский мороз не помешал!
- ССергей20 мая 2024Очень интересная экскурсия, создаёт представление и о городе в целом, и об особенностях деревянной архитектуры. Маршрут составлен так, что при
- ННадежда15 мая 2024Я живу в Пензе более 20 лет, и толком ни чего не знаю о родном городе. Путешествуя по другим городам, мне
- ЕЕлена10 августа 2021Добрый день. На второй день пребывания в Пензе,обзорно ознакомившись с городом,прогулявшись по Московской улице,Спасской площади, зайдя в душевный музей В.
- ААнастасия1 июня 2021Замечательная экскурсия, которая благодаря нестандартному маршруту, интересной подаче материала и вовлеченности гида отлично подойдёт не только приезжим, но и знатокам Пензы.
- ААлександр27 мая 2021Классно провел время и узнал о Пензе много нового. Динамичная подача, увлеченный вдумчивый расказчик. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «История и архитектура»
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