Экскурсии Пензы об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Пензе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пензенское узорочье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
40 отзывов
Пензенское узорочье
Уютное путешествие в прошлое: от славянских легенд к дворянским усадьбам
Начало: В сквере на ул. Свердлова
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
3 000 за всё до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Пенза вчера и сегодня
Узнать городские истории, попросить удачи у Суворова и понять, почему горожан называли толстопятыми
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 19:30
20 июня в 08:30
4 500 за всё до 10 чел.
Революционная Пенза
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Революционная Пенза
Проследить важнейшие события из истории города и ощутить дух великих перемен начала 20 века
Начало: У памятника борцам революции
24 июня в 12:00
1 июля в 12:00
3 000 за всё до 10 чел.
Кошерная Пенза
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Кошерная Пенза
Обойти места, связанные с еврейской диаспорой, узнать о её культуре и сделать неожиданные открытия
Начало: В сквере им. Лермонтова
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    15 июня 2024
    Пензенское узорочье
    Были недавно у Марины на экскурсии. Выбрали эту тему, потому что интересна тема резьбы в украшении деревянных домов. Кроме смысла, вложенного
    читать дальше

    в деревянные узоры, узнали много об исторических событиях, связанных с хозяевами этих домов и истории города. Рассказ Марины очень понравился. Рекомендую познакомиться с ее экскурсией - не пожалеете!

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Огромная благодарность Нине Владимировне за замечательную экскурсию по Пензе. Много интересной информации, великолепная подача материала, энциклопедические знания, но главное это
    читать дальше

    любовь к своему городу, которая передается гостям! Время экскурсии пролетело незаметно, хотелось еще, но необходимо было уезжать… однако, останутся теплые воспоминания, уважение к профессионалу и подвижнику - Нине Владимировне, а еще желание вернуться в Пензу за новыми впечатлениями.

  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Отличная экскурсия! Марина очень интересно рассказала про город. Много цитировала стихов и прозы известных людей! Очень понравилось! Молодец!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Пензенское узорочье
    Марина провела замечательную экскурсию, даже очень сильный январский мороз не помешал!
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Пензенское узорочье
    Очень интересная экскурсия, создаёт представление и о городе в целом, и об особенностях деревянной архитектуры. Маршрут составлен так, что при
    читать дальше

    не очень большой продолжительности можно увидеть много замечательных архитектурных памятников, разбросанных по разным улицам. Заодно можно узнать много интересного об истории города и его жителях.

  • Н
    Надежда
    15 мая 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Я живу в Пензе более 20 лет, и толком ни чего не знаю о родном городе. Путешествуя по другим городам, мне
    читать дальше

    стали интересно чем славится наш город по мимо Лермонтова. Сегодня мы с подругой были на экскурсии «Пенза вчера и сегодня», Марина прекрасно провела нас по историческому центру и очень интересно рассказала о нашей Пензе) моя гордость за родной город становится всё больше и больше Ещё раз спасибо большое, время пролетело не заметно)

  • Е
    Елена
    10 августа 2021
    Революционная Пенза
    Добрый день. На второй день пребывания в Пензе,обзорно ознакомившись с городом,прогулявшись по Московской улице,Спасской площади, зайдя в душевный музей В.
    читать дальше

    О. Ключевского,мы (трое взрослых людей,получивших высшее гуманитарное образование в советское время), решили послушать Данилу,рекламировавшего "погружение в городскую историю". Данила,безусловно, информацией по революционной Пензе владеет,с собой принёс фотографии города начала 20-х годов. Но рассказ неструктурирован. От одной темы к другой и опять возвращаемся к началу. Гиду хотелось в два часа поместить весь запас информации, но важней было бы продумать единую,не рвущуюся нить рассказа. Наверное,это придёт со временем. Благодарны Даниле,что показал нам интересные места города (например, удивились Сталинскому центру,восхитились прекрасной сохранностью аптеки на ул. Московская 21 и т. д.). Желаем успехов Даниле в начале его пути.

  • А
    Анастасия
    1 июня 2021
    Революционная Пенза
    Замечательная экскурсия, которая благодаря нестандартному маршруту, интересной подаче материала и вовлеченности гида отлично подойдёт не только приезжим, но и знатокам Пензы.
  • А
    Александр
    27 мая 2021
    Революционная Пенза
    Классно провел время и узнал о Пензе много нового. Динамичная подача, увлеченный вдумчивый расказчик. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Пензенское узорочье
  2. Пенза вчера и сегодня
  3. Революционная Пенза
  4. Кошерная Пенза
Сколько стоит экскурсия по Пензе в июне 2024
Сейчас в Пензе в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Пензе на 2024 год по теме «История и архитектура», 58 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам