Экскурсии проходящие только летом в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Пензе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Пензой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Знакомство с Пензой
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У памятника Первопоселенцу
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 600 за всё до 20 чел.
Пензенское узорочье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
39 отзывов
Пензенское узорочье
Уютное путешествие в прошлое: от славянских легенд к дворянским усадьбам
Начало: В сквере на ул. Свердлова
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Пенза вчера и сегодня
Узнать городские истории, попросить удачи у Суворова и понять, почему горожан называли толстопятыми
Начало: У «Музея одной картины»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Огромная благодарность Нине Владимировне за замечательную экскурсию по Пензе. Много интересной информации, великолепная подача материала, энциклопедические знания, но главное это
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    любовь к своему городу, которая передается гостям! Время экскурсии пролетело незаметно, хотелось еще, но необходимо было уезжать… однако, останутся теплые воспоминания, уважение к профессионалу и подвижнику - Нине Владимировне, а еще желание вернуться в Пензу за новыми впечатлениями.

  • В
    Василий
    2 июня 2024
    Знакомство с Пензой
    Прекрасная экскурсия, любящая свое дело, родной край и поэзию экскурсовод. Только положительные эмоции от экскурсии и Пензы. Спасибо
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Отличная экскурсия! Марина очень интересно рассказала про город. Много цитировала стихов и прозы известных людей! Очень понравилось! Молодец!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Пензенское узорочье
    Марина провела замечательную экскурсию, даже очень сильный январский мороз не помешал!
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Пензенское узорочье
    Очень интересная экскурсия, создаёт представление и о городе в целом, и об особенностях деревянной архитектуры. Маршрут составлен так, что при
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    не очень большой продолжительности можно увидеть много замечательных архитектурных памятников, разбросанных по разным улицам. Заодно можно узнать много интересного об истории города и его жителях.

  • Н
    Надежда
    15 мая 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Я живу в Пензе более 20 лет, и толком ни чего не знаю о родном городе. Путешествуя по другим городам, мне
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    стали интересно чем славится наш город по мимо Лермонтова. Сегодня мы с подругой были на экскурсии «Пенза вчера и сегодня», Марина прекрасно провела нас по историческому центру и очень интересно рассказала о нашей Пензе) моя гордость за родной город становится всё больше и больше Ещё раз спасибо большое, время пролетело не заметно)

  • С
    Сергей
    4 мая 2024
    Знакомство с Пензой
    Елена молодец. Подстроилась под наш темп, все дружелюбно показала, увлекательно. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Пензенское узорочье
    Мы остались просто в восторге от экскурсии. Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, сама прогулка оставила яркие и солнечные впечатления.
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    Живо, интересно, глубоко, с обилием цитат и интереснейших фактов. Для меня всегда мучительно, когда материал подают несвязно и неструктурированно, и когда рассказывают общеизвестные факты, подавая их как какое-то открытие. Вот с Мариной этого абсолютно точно не будет, вся экскурсия складывается в единую цельную историю и оставляет много "зацепок", о которых потом хочется узнать побольше уже самостоятельно. Всем рекомендую!!

    Мы остались просто в восторге от экскурсии. Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, сама прогулка оставилаМы остались просто в восторге от экскурсии. Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, сама прогулка оставила
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Знакомство с Пензой
    Замечательная экскурсия по Пензе! Гид Елена очень хороший рассказчик!

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Пензе в июне 2024
Сейчас в Пензе в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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