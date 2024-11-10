Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)

Пенза - это город с богатой культурой и уникальными памятниками. Исторический центр, расположенный на холме, создает ощущение полета и свободы.
На обзорной экскурсии можно увидеть остатки древней крепости, памятник первым поселенцам,
На обзорной экскурсии можно увидеть остатки древней крепости, памятник первым поселенцам,
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
В Пензе есть множество интересных мест, отражающих историю и культуру России сквозь века. Мы покажем вам самые важные из них: полюбуемся на старинные здания и памятники, поговорим об истории улиц и храмов, сфотографируемся у современных арт-объектов и на самой старой городской площади.
Вы увидите:
- памятник Лермонтову и Денису Давыдову, а также их собрату по литературному перу Белинскому
- Дом Мейерхольда и скульптурное изображение знаменитого режиссёра
- наиболее значимые православные святыни: Спасский кафедральный собор, Свято-Троицкий монастырь, Митрофановский храм
И услышите
- рассказ о строительстве и становлении города Пенза.
- факты культурной жизни города на Суре
- громкие имена пензяков и гостей города, вписанных в историю России и мира
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Пензе
Провела экскурсии для 11110 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
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