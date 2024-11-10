Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)

Пенза - это город с богатой культурой и уникальными памятниками. Исторический центр, расположенный на холме, создает ощущение полета и свободы.На обзорной экскурсии можно увидеть остатки древней крепости, памятник первым поселенцам,

посетить древний монастырь и прогуляться по пешеходной улице. Также откроются неожиданные стороны личностей Дениса Давыдова и Михаила Лермонтова. Экскурсия проводится на вашем транспорте, что позволяет гибко планировать маршрут и наслаждаться видами города в комфортных условиях

Описание экскурсии

В Пензе есть множество интересных мест, отражающих историю и культуру России сквозь века. Мы покажем вам самые важные из них: полюбуемся на старинные здания и памятники, поговорим об истории улиц и храмов, сфотографируемся у современных арт-объектов и на самой старой городской площади.

Вы увидите:

памятник Лермонтову и Денису Давыдову, а также их собрату по литературному перу Белинскому

Дом Мейерхольда и скульптурное изображение знаменитого режиссёра

наиболее значимые православные святыни: Спасский кафедральный собор, Свято-Троицкий монастырь, Митрофановский храм

И услышите

рассказ о строительстве и становлении города Пенза.

факты культурной жизни города на Суре

громкие имена пензяков и гостей города, вписанных в историю России и мира

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.