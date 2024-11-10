Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)

Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
Пенза - это город с богатой культурой и уникальными памятниками. Исторический центр, расположенный на холме, создает ощущение полета и свободы.

На обзорной экскурсии можно увидеть остатки древней крепости, памятник первым поселенцам,
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посетить древний монастырь и прогуляться по пешеходной улице. Также откроются неожиданные стороны личностей Дениса Давыдова и Михаила Лермонтова.

Экскурсия проводится на вашем транспорте, что позволяет гибко планировать маршрут и наслаждаться видами города в комфортных условиях

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Богатая история города
  • 🏛 Древние памятники и монастыри
  • 🌟 Знаменитые личности Пензы
  • 🚶 Прогулка по пешеходной улице
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
    • Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
    Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
    Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

    Что можно увидеть

  • Памятник Лермонтову
  • Памятник Денису Давыдову
  • Дом Мейерхольда
  • Спасский кафедральный собор
  • Свято-Троицкий монастырь
  • Митрофановский храм

    • Описание экскурсии

    В Пензе есть множество интересных мест, отражающих историю и культуру России сквозь века. Мы покажем вам самые важные из них: полюбуемся на старинные здания и памятники, поговорим об истории улиц и храмов, сфотографируемся у современных арт-объектов и на самой старой городской площади.

    Вы увидите:

    • памятник Лермонтову и Денису Давыдову, а также их собрату по литературному перу Белинскому
    • Дом Мейерхольда и скульптурное изображение знаменитого режиссёра
    • наиболее значимые православные святыни: Спасский кафедральный собор, Свято-Троицкий монастырь, Митрофановский храм

    И услышите

    • рассказ о строительстве и становлении города Пенза.
    • факты культурной жизни города на Суре
    • громкие имена пензяков и гостей города, вписанных в историю России и мира

    Организационные детали

    Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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