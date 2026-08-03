Почти девять веков существует Переславль, но до сих пор он продолжает загадывать нам загадки, а мы — их разгадывать.
Вы прикоснётесь к удивительной истории происхождения города, отыщете граффити на стенах собора 12 века и услышите о деяниях Александра Невского. Узнаете, откуда у Плещеева озера второе дно и как в пресной воде завелась селёдка.
Вы прикоснётесь к удивительной истории происхождения города, отыщете граффити на стенах собора 12 века и услышите о деяниях Александра Невского. Узнаете, откуда у Плещеева озера второе дно и как в пресной воде завелась селёдка.
Описание экскурсии
Вы посетите Красную площадь и оцените первый белокаменный храм Юрия Долгорукого — Спасо-Преображенский собор. В слободе Рыбаки узнаете размер царской селёдки и штрафы за её ловлю. А у Никольского монастыря вспомните переславских святых: Димитрия Прилуцкого, Андрея Смоленского и Корнилия Молчальника. На территории Никитского монастыря увидите часовню-столп и примерите вериги Никиты Столпника. Завершится экскурсия на Александровой горе, в месте многовекового поклонения язычников. По дороге я расскажу:
- Почему Юрий Долгорукий перенес отцовский город в болотистое низменное место
- Кто и при каких обстоятельствах обронил подвеску — символ княжеской власти
- Где находился город Клещин и на чьей коронации ели ряпушку
- Какие легенды связаны с таинственным Синь-камнем
И другие интересные факты!
Организационные детали
- Цена указана за экскурсию на вашем автомобиле
- Входные билеты на Синь-камень оплачиваются дополнительно — 400 ₽/чел. (есть льготы)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провела экскурсии для 1775 туристов
Меня зовут Елена, я аттестованный гид-переводчик (русский и немецкий языки), и я променяла Москву на деревню рядом с древним Переславлем-Залесским. Моё первое знакомство с Переславлем состоялось ещё в прошлом веке. Я часто бывала в Переславле с туристами по маршруту Золотого кольца. И сейчас мне очень интересно открывать этот город заново. Удивляться и удивлять других!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рекомендуем экскурсовода Елену и ее программы по Переславлю. Мы отдохнули душой, узнали много интересного, впечатлились прочтением каменных стен главного собора и выходом с реки на озеро Плещеево. Подростки мои в восторге. Рекомендуем всем и благодарим мастера своего дела!
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Экскурсия по Переславлю в сопровождении Елены очень понравилась всей нашей семье. Дети (8 и 11 лет) заинтересовано и внимательно слушали рассказ. Надо отметить, что Елена мгновенно подстроилась под особенности нашей
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Ю
Огромная благодарность Елене за организацию и проведение экскурсии. Елена учла все наши пожелания. Несмотря на погоду экскурсия прошла на позитиве. Елена очень приятный в общении человек, не навязчивый, рассказала много интересных и запоминающихся фактов о Переславле и его жителях, отвечала на вопросы, шутила.
Благодаря Елене нам хочется побывать в Переславле ещё раз и встретиться с ней на Гастрономической экскурсии.
Благодаря Елене нам хочется побывать в Переславле ещё раз и встретиться с ней на Гастрономической экскурсии.
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Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. 5 звездочек слишком мало, что бы оценить наше впечатление от экскурсии. Я бы поставила 100. С Еленой не хотелось расставаться. Она чудесный рассказчик, увлечет вас историей города и его современной жизнью. Спасибо огромное!!!
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Огромное спасибо, Елене! Великолепная экскурсия! Насыщенная, интересная! Елена потрясающий рассказчик! Глубокие знания гида истории и современности сделали нашу встречу с Переславль-Залесским незабываемой!
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Мы очень рады, что попали на эту экскурсию! Нам пришлось переносить время начало Экскурсии (по нашей вине). Но это оказалось к лучшему! Не так пекло солнце, а закат на Плещеевом озере был восхитительный. Экскурсовод Елена давала нам возможность насладиться красотами города и окрестностей, неторопливо рассказывая о тайнах и загадках Переславля. Спасибо за тёплый, душевный вечер! Обязательно к вам вернёмся!
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