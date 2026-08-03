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Галина Рекомендуем экскурсовода Елену и ее программы по Переславлю. Мы отдохнули душой, узнали много интересного, впечатлились прочтением каменных стен главного собора и выходом с реки на озеро Плещеево. Подростки мои в восторге. Рекомендуем всем и благодарим мастера своего дела! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Клавдия читать дальше уменьшить группы (дети) и учла особые интересы маленьких экскурсантов, подробнее рассказала именно то, что им было интересно на тот момент. На сегодняшний день - это лучшая экскурсия, заказанная мною на Трипстере! Браво!!!! Великолепно!!! Экскурсия по Переславлю в сопровождении Елены очень понравилась всей нашей семье. Дети (8 и 11 лет) заинтересовано и внимательно слушали рассказ. Надо отметить, что Елена мгновенно подстроилась под особенности нашей Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Огромная благодарность Елене за организацию и проведение экскурсии. Елена учла все наши пожелания. Несмотря на погоду экскурсия прошла на позитиве. Елена очень приятный в общении человек, не навязчивый, рассказала много интересных и запоминающихся фактов о Переславле и его жителях, отвечала на вопросы, шутила.

Благодаря Елене нам хочется побывать в Переславле ещё раз и встретиться с ней на Гастрономической экскурсии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. 5 звездочек слишком мало, что бы оценить наше впечатление от экскурсии. Я бы поставила 100. С Еленой не хотелось расставаться. Она чудесный рассказчик, увлечет вас историей города и его современной жизнью. Спасибо огромное!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталия Огромное спасибо, Елене! Великолепная экскурсия! Насыщенная, интересная! Елена потрясающий рассказчик! Глубокие знания гида истории и современности сделали нашу встречу с Переславль-Залесским незабываемой! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет