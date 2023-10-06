Увидеть главные места древнего города и раскрыть его секреты с профессиональным гидом
Почти девять веков существует Переславль, но до сих пор он продолжает загадывать нам загадки, а мы — их разгадывать.
Вы прикоснётесь к удивительной истории происхождения города, отыщете граффити на стенах собора 12 века и услышите о деяниях Александра Невского. Узнаете, откуда у Плещеева озера второе дно и как в пресной воде завелась селёдка.
Вы прикоснётесь к удивительной истории происхождения города, отыщете граффити на стенах собора 12 века и услышите о деяниях Александра Невского. Узнаете, откуда у Плещеева озера второе дно и как в пресной воде завелась селёдка.
Ближайшие даты:
25
окт
окт
29
окт
окт
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
9
ноя
ноя
10
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите Красную площадь и оцените первый белокаменный храм Юрия Долгорукого — Спасо-Преображенский собор. В слободе Рыбаки узнаете размер царской селёдки и штрафы за её ловлю. А у Никольского монастыря вспомните переславских святых: Димитрия Прилуцкого, Андрея Смоленского и Корнилия Молчальника. На территории Никитского монастыря увидите часовню-столп и примерите вериги Никиты Столпника. Завершится экскурсия на Александровой горе, в месте многовекового поклонения язычников. По дороге я расскажу:
- Почему Юрий Долгорукий перенес отцовский город в болотистое низменное место
- Кто и при каких обстоятельствах обронил подвеску — символ княжеской власти
- Где находился город Клещин и на чьей коронации ели ряпушку
- Какие легенды связаны с таинственным Синь-камнем
И другие интересные факты!
Организационные детали
- Цена указана за экскурсию на вашем автомобиле
- По запросу я могу провести её на своей машине. Доплата составит 1500 руб.
- Входные билеты на Синь-камень оплачиваются дополнительно — 300 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Красной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 134 туристов
Меня зовут Елена, я аттестованный гид-переводчик (русский и немецкий языки), и я променяла Москву на деревню рядом с древним Переславлем-Залесским. Моё первое знакомство с Переславлем состоялось ещё в прошлом веке. Я часто бывала в Переславле с туристами по маршруту Золотого кольца. И сейчас мне очень интересно открывать этот город заново. Удивляться и удивлять других!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гузель
6 окт 2023
Огромная благодарность Елене за познавательную экскурсию! В Переславле были в первый раз, посетили все основные локации по выбранному маршруту. Елена замечательный гид и очень интересный человек, глубоко интересующийся историей. Узнали много не только о достопримечательностях Переславля, но и ряд интересных фактов из истории страны. Плюс Елена порекомендовала несколько мест к самостоятельному просмотру.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Переславля-Залесского
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Красная площадь
Популярные места
Спасо-Преображенский собор
Святые места
Плещеево Озеро
Природа и пейзажи
Свято-Никольский женский монастырь
Александрова гора
Никитский мужской монастырь
Синь-камень
Для студентов
Похожие туры из Переславля-Залесского
Индивидуальная
3 часа
В тренде
Добро пожаловать в Переславль-Залесский
Увидеть Красную площадь, походить по воде Плещеева озера и отыскать уютные уголки древнего города
на улице Садовая
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
4 550₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Главные достопримечательности исторического сердца города на обзорной экскурсии
у ресторана Тройка
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
1 689₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых колоритных древнерусских городов
Садовая 6
Завтра
18 окт
19 окт
20 окт
3 900₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду