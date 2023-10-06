Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)

Увидеть главные места древнего города и раскрыть его секреты с профессиональным гидом

5
1 отзыв
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Почти девять веков существует Переславль, но до сих пор он продолжает загадывать нам загадки, а мы — их разгадывать.

Вы прикоснётесь к удивительной истории происхождения города, отыщете граффити на стенах собора 12 века и услышите о деяниях Александра Невского. Узнаете, откуда у Плещеева озера второе дно и как в пресной воде завелась селёдка.
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите Красную площадь и оцените первый белокаменный храм Юрия Долгорукого — Спасо-Преображенский собор. В слободе Рыбаки узнаете размер царской селёдки и штрафы за её ловлю. А у Никольского монастыря вспомните переславских святых: Димитрия Прилуцкого, Андрея Смоленского и Корнилия Молчальника. На территории Никитского монастыря увидите часовню-столп и примерите вериги Никиты Столпника. Завершится экскурсия на Александровой горе, в месте многовекового поклонения язычников. По дороге я расскажу:

  • Почему Юрий Долгорукий перенес отцовский город в болотистое низменное место
  • Кто и при каких обстоятельствах обронил подвеску — символ княжеской власти
  • Где находился город Клещин и на чьей коронации ели ряпушку
  • Какие легенды связаны с таинственным Синь-камнем

И другие интересные факты!

Организационные детали

  • Цена указана за экскурсию на вашем автомобиле
  • По запросу я могу провести её на своей машине. Доплата составит 1500 руб.
  • Входные билеты на Синь-камень оплачиваются дополнительно — 300 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Гузель
6 окт 2023
Огромная благодарность Елене за познавательную экскурсию! В Переславле были в первый раз, посетили все основные локации по выбранному маршруту. Елена замечательный гид и очень интересный человек, глубоко интересующийся историей. Узнали много не только о достопримечательностях Переславля, но и ряд интересных фактов из истории страны. Плюс Елена порекомендовала несколько мест к самостоятельному просмотру.

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