Н Наталья Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто) Прекрасная экскурсия.

Владимир очень интересный рассказчик и как человек очень добрый и хороший. Словно ваш друг.

Всё прошло на одном дыхании, мы не заметили, как уже пришлось прощаться. Экскурсию с Владимиром рекомендую от души!

Т Трофимов Переславль-Залесский: город, где заблудилось время 5+. Очень понравилось, и детям в том числе.

А Алексей Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто) читать дальше как дружеское повествование участника всех событий)). В Переславле были много раз, но теперь он открылся нам совсем по-новому. Было очень интересно. Получили много рекомендаций по дальнейшему самостоятельному осмотру города. Однозначно будем рекомендовать всем друзьям.

Ещё раз спасибо за экскурсию! Экскурсия отличная. Владемир прекрасно владеет информацией и так же здорово её доносит. Не пересказ заученных дат из учебника истории, а

О Ольга Переславль-Залесский: город, где заблудилось время Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой Евгеньевной! Невероятная подача, обширные знания и просто очень приятное общение.

Создалось впечатление, что мы просто гуляем с друзьями, один из которых отлично знает историю и с удовольствием делится с нами!

Е Екатерина Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто) Очень понравился формат экскурсии на машине, так как в Переславле ногами много не пройдешь, а поездка на машине сокращает время переезда и оставляет больше времени на сами достопримечательности. Отличный гид, интересная экскурсия.

М Мария Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто) Было очень увлекательно и интересно! Подходит и взрослым и детям)

А Аделина Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто) 4 октября приехали в Переславль -Залеский. Это была прекрасная прогулка по городу со знающем, любящем свой город человеком. И конечно, ты тоже погружаешься в его настроение и понимаешь, что в этот город хочется вернуться вернуться. Спасибо Владимир

M Maria Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто) Очень интересно было провести время с Владемиром. Не туристический маршрут, приятное погружение в историю

А Александр Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто) Владемир, гид от бога. Спокойный, рассудительный, эрудированный. Рекомендую всем. Получите огромный массив новой информации за короткое время

Ю Юлия Переславль-Залесский: город, где заблудилось время читать дальше Залесском кроме ботинка Петра. Благодаря Ольге Евненьвны мы открыли для себя замечательный город, связанный с многими интересными историческим событиями и личностями. Обязательно ещё раз посетии Переславль. Спасибо огромное Ольге Евгеньевне за очень интересную экскурсию! Все наши знакомые интересовались, что же такого интересного можно посмотреть в Переславле

М Мария Переславль-Залесский: город, где заблудилось время Спасибо большое Ольге Евгеньевне за очень познавательную экскурсию! Очень приятно слушать рассказ человека, который так любит свой город! Отдельное спасибо за душевную атмосферу!

И Инна Переславль-Залесский: город, где заблудилось время Благодарны Ольге Евгеньевне за замечательную экскурсию. Открыли для себя исторически великий город Переславль-Залесский.

Экскурсия прошла в очень спокойной, доброжелательной обстановке. Ольга Евгеньевна приятный и тактичный человек, влюблённый в свой родной город.

И Ирина Переславль-Залесский: город, где заблудилось время читать дальше ведь это рядом, чуть больше часа от Москвы! Но экскурсия с Ольгой просто взорвала наше представление об этом маленьком городке! Мы влюбились в каждую его колоколенку, церковку, монастырии, конечно, роскошное озеро! Спрашиваете, буду ли рекомендовать друзьям? Конечно! Это теперь наше must visit местечко! Кто ж не бывал в Переслвле хоть один раз, в школе, учась в институте, по дороге куда-то (например, в Ярославль),

Е Екатерина Переславль-Залесский: город, где заблудилось время читать дальше предупредив нас об этом, пришлось самим ей писать и звонить, чтобы выяснить в чем дело. В итоге, конечно, завершилось все позитивно, нам сделали скидку, но мы были бы готовы заплатить и полную стоимость, если бы нас заранее уведомили, что время начала экскурсии по определенным причинам будет перенесено. Из-за этот поначалу складывалось ощущение, что гид пытается буквально «набегу» нам все рассказать по заученным материалам и побыстрее закончить программу. Уже потом стало более комфортно. Особенно хотело бы отметить огромную любовь Марины к своёму городу, всегда приятно слушать человека, настолько преданного родному краю! Экскурсию нам проводила Марина, один из гидов команды. К сожалению, начать вовремя прогулку не получилось, так как экскурсовод опаздала, не

К Ксения Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто) Экскурсия прошла отлично! Владемир грамотный рассказчик и приятный человек. Мы потеряли счет времени во время экскурсии. Очень понравились все локации программы. Более того, Владемир рассказал нам о местах, которые не входят в программу, но которые мы могли бы посетить самостоятельно

А Анна Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто) Огромное спасибо Владемиру за замечательную экскурсию!!! Владемир великолепно знает историю города, знает всё про каждую улочку, каждый уголок и очень-очень интересно рассказывает! Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы в полном восторге! Очень рекомендую, вы точно не пожалеете, поверьте!

О Ольга Переславль-Залесский: город, где заблудилось время Прогулка по городу с гидом понравилась. Людмила Викторовна прекрасно знает историю своего города, интересно рассказывает. Очень качественная, классическая экскурсия.

А Алена Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто) Здравствуйте, экскурсия была с накладкой (две группы на одно время)

Это вопрос к организаторам!!!!

Экскурсовод отработал на 150% спасибо ОГРОМНОЕ Владимиру.

Н Наталия Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто) Это было очень интересно и познавательно. Узнали много нового и занимательного об истории города. Даже дети приняли живое участие в этом мероприятии. Однозначно рекомендую!