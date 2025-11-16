Мои заказы

Музеи и искусство Переславля-Залесского

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Переславле-Залесском, цены от 667 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Пешая
2 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Пешая
2 часа
338 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
13 дек в 14:30
20 дек в 14:30
667 ₽ за человека
Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
3 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
«Необычный музей и занимательные истории»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
2 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по историческому центру Переславля
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: Переславский музей-заповедник — 50 руб»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Переславля - в гости к художнику Константину Коровину (на вашем авто)
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к художнику Коровину
Путешествие к даче Константина Коровина - это шанс увидеть места, вдохновлявшие мастера, и прикоснуться к истории его жизни и творчества
«Вы посетите музей «Дача Константина Коровина», где местный гид проведёт для вас экскурсию по экспозиции»
15 дек в 09:00
17 дек в 09:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 ноября 2025
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия.
    Владимир очень интересный рассказчик и как человек очень добрый и хороший. Словно ваш друг.
    Всё прошло на одном дыхании, мы не заметили, как уже пришлось прощаться. Экскурсию с Владимиром рекомендую от души!
  • Т
    Трофимов
    7 ноября 2025
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    5+. Очень понравилось, и детям в том числе.
  • А
    Алексей
    18 октября 2025
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
    Экскурсия отличная. Владемир прекрасно владеет информацией и так же здорово её доносит. Не пересказ заученных дат из учебника истории, а
    читать дальше

    как дружеское повествование участника всех событий)). В Переславле были много раз, но теперь он открылся нам совсем по-новому. Было очень интересно. Получили много рекомендаций по дальнейшему самостоятельному осмотру города. Однозначно будем рекомендовать всем друзьям.
    Ещё раз спасибо за экскурсию!

  • О
    Ольга
    17 октября 2025
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой Евгеньевной! Невероятная подача, обширные знания и просто очень приятное общение.
    Создалось впечатление, что мы просто гуляем с друзьями, один из которых отлично знает историю и с удовольствием делится с нами!
  • Е
    Екатерина
    13 октября 2025
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
    Очень понравился формат экскурсии на машине, так как в Переславле ногами много не пройдешь, а поездка на машине сокращает время переезда и оставляет больше времени на сами достопримечательности. Отличный гид, интересная экскурсия.
  • М
    Мария
    10 октября 2025
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Было очень увлекательно и интересно! Подходит и взрослым и детям)
  • А
    Аделина
    6 октября 2025
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
    4 октября приехали в Переславль -Залеский. Это была прекрасная прогулка по городу со знающем, любящем свой город человеком. И конечно, ты тоже погружаешься в его настроение и понимаешь, что в этот город хочется вернуться вернуться. Спасибо Владимир
  • M
    Maria
    4 октября 2025
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
    Очень интересно было провести время с Владемиром. Не туристический маршрут, приятное погружение в историю
  • А
    Александр
    26 сентября 2025
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
    Владемир, гид от бога. Спокойный, рассудительный, эрудированный. Рекомендую всем. Получите огромный массив новой информации за короткое время
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Спасибо огромное Ольге Евгеньевне за очень интересную экскурсию! Все наши знакомые интересовались, что же такого интересного можно посмотреть в Переславле
    читать дальше

    Залесском кроме ботинка Петра. Благодаря Ольге Евненьвны мы открыли для себя замечательный город, связанный с многими интересными историческим событиями и личностями. Обязательно ещё раз посетии Переславль.

  • М
    Мария
    4 сентября 2025
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Спасибо большое Ольге Евгеньевне за очень познавательную экскурсию! Очень приятно слушать рассказ человека, который так любит свой город! Отдельное спасибо за душевную атмосферу!
  • И
    Инна
    31 августа 2025
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Благодарны Ольге Евгеньевне за замечательную экскурсию. Открыли для себя исторически великий город Переславль-Залесский.
    Экскурсия прошла в очень спокойной, доброжелательной обстановке. Ольга Евгеньевна приятный и тактичный человек, влюблённый в свой родной город.
  • И
    Ирина
    28 августа 2025
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Кто ж не бывал в Переслвле хоть один раз, в школе, учась в институте, по дороге куда-то (например, в Ярославль),
    читать дальше

    ведь это рядом, чуть больше часа от Москвы! Но экскурсия с Ольгой просто взорвала наше представление об этом маленьком городке! Мы влюбились в каждую его колоколенку, церковку, монастырии, конечно, роскошное озеро! Спрашиваете, буду ли рекомендовать друзьям? Конечно! Это теперь наше must visit местечко!

  • Е
    Екатерина
    24 августа 2025
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Экскурсию нам проводила Марина, один из гидов команды. К сожалению, начать вовремя прогулку не получилось, так как экскурсовод опаздала, не
    читать дальше

    предупредив нас об этом, пришлось самим ей писать и звонить, чтобы выяснить в чем дело. В итоге, конечно, завершилось все позитивно, нам сделали скидку, но мы были бы готовы заплатить и полную стоимость, если бы нас заранее уведомили, что время начала экскурсии по определенным причинам будет перенесено. Из-за этот поначалу складывалось ощущение, что гид пытается буквально «набегу» нам все рассказать по заученным материалам и побыстрее закончить программу. Уже потом стало более комфортно. Особенно хотело бы отметить огромную любовь Марины к своёму городу, всегда приятно слушать человека, настолько преданного родному краю!

  • К
    Ксения
    16 августа 2025
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
    Экскурсия прошла отлично! Владемир грамотный рассказчик и приятный человек. Мы потеряли счет времени во время экскурсии. Очень понравились все локации программы. Более того, Владемир рассказал нам о местах, которые не входят в программу, но которые мы могли бы посетить самостоятельно
  • А
    Анна
    11 августа 2025
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
    Огромное спасибо Владемиру за замечательную экскурсию!!! Владемир великолепно знает историю города, знает всё про каждую улочку, каждый уголок и очень-очень интересно рассказывает! Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы в полном восторге! Очень рекомендую, вы точно не пожалеете, поверьте!
  • О
    Ольга
    10 августа 2025
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Прогулка по городу с гидом понравилась. Людмила Викторовна прекрасно знает историю своего города, интересно рассказывает. Очень качественная, классическая экскурсия.
  • А
    Алена
    8 августа 2025
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
    Здравствуйте, экскурсия была с накладкой (две группы на одно время)
    Это вопрос к организаторам!!!!
    Экскурсовод отработал на 150% спасибо ОГРОМНОЕ Владимиру.
  • Н
    Наталия
    3 августа 2025
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Это было очень интересно и познавательно. Узнали много нового и занимательного об истории города. Даже дети приняли живое участие в этом мероприятии. Однозначно рекомендую!
  • О
    Оксана
    2 августа 2025
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
    Спасибо большое Владемиру за отличную экскурсию! Однозначно, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
  2. Групповая экскурсия по старинному Переславлю
  3. Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
  4. Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
  5. Из Переславля - в гости к художнику Константину Коровину (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Плещеево Озеро
  3. Александрова гора
  4. Река Трубеж
  5. Никитский мужской монастырь
  6. Самое главное
  7. Красная площадь
  8. Церковь Петра митрополита
  9. Свято-Никольский женский монастырь
  10. Синь-камень
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в декабре 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 667 до 6950. Туристы уже оставили гидам 639 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Переславле-Залесском на 2025 год по теме «Музеи», 639 ⭐ отзывов, цены от 667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль