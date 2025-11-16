Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборПереславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
13 дек в 14:30
20 дек в 14:30
667 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
«Необычный музей и занимательные истории»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по историческому центру Переславля
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: Переславский музей-заповедник — 50 руб»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к художнику Коровину
Путешествие к даче Константина Коровина - это шанс увидеть места, вдохновлявшие мастера, и прикоснуться к истории его жизни и творчества
«Вы посетите музей «Дача Константина Коровина», где местный гид проведёт для вас экскурсию по экспозиции»
15 дек в 09:00
17 дек в 09:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 ноября 2025Прекрасная экскурсия.
Владимир очень интересный рассказчик и как человек очень добрый и хороший. Словно ваш друг.
Всё прошло на одном дыхании, мы не заметили, как уже пришлось прощаться. Экскурсию с Владимиром рекомендую от души!
- ТТрофимов7 ноября 20255+. Очень понравилось, и детям в том числе.
- ААлексей18 октября 2025Экскурсия отличная. Владемир прекрасно владеет информацией и так же здорово её доносит. Не пересказ заученных дат из учебника истории, а
- ООльга17 октября 2025Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой Евгеньевной! Невероятная подача, обширные знания и просто очень приятное общение.
Создалось впечатление, что мы просто гуляем с друзьями, один из которых отлично знает историю и с удовольствием делится с нами!
- ЕЕкатерина13 октября 2025Очень понравился формат экскурсии на машине, так как в Переславле ногами много не пройдешь, а поездка на машине сокращает время переезда и оставляет больше времени на сами достопримечательности. Отличный гид, интересная экскурсия.
- ММария10 октября 2025Было очень увлекательно и интересно! Подходит и взрослым и детям)
- ААделина6 октября 20254 октября приехали в Переславль -Залеский. Это была прекрасная прогулка по городу со знающем, любящем свой город человеком. И конечно, ты тоже погружаешься в его настроение и понимаешь, что в этот город хочется вернуться вернуться. Спасибо Владимир
- MMaria4 октября 2025Очень интересно было провести время с Владемиром. Не туристический маршрут, приятное погружение в историю
- ААлександр26 сентября 2025Владемир, гид от бога. Спокойный, рассудительный, эрудированный. Рекомендую всем. Получите огромный массив новой информации за короткое время
- ЮЮлия22 сентября 2025Спасибо огромное Ольге Евгеньевне за очень интересную экскурсию! Все наши знакомые интересовались, что же такого интересного можно посмотреть в Переславле
- ММария4 сентября 2025Спасибо большое Ольге Евгеньевне за очень познавательную экскурсию! Очень приятно слушать рассказ человека, который так любит свой город! Отдельное спасибо за душевную атмосферу!
- ИИнна31 августа 2025Благодарны Ольге Евгеньевне за замечательную экскурсию. Открыли для себя исторически великий город Переславль-Залесский.
Экскурсия прошла в очень спокойной, доброжелательной обстановке. Ольга Евгеньевна приятный и тактичный человек, влюблённый в свой родной город.
- ИИрина28 августа 2025Кто ж не бывал в Переслвле хоть один раз, в школе, учась в институте, по дороге куда-то (например, в Ярославль),
- ЕЕкатерина24 августа 2025Экскурсию нам проводила Марина, один из гидов команды. К сожалению, начать вовремя прогулку не получилось, так как экскурсовод опаздала, не
- ККсения16 августа 2025Экскурсия прошла отлично! Владемир грамотный рассказчик и приятный человек. Мы потеряли счет времени во время экскурсии. Очень понравились все локации программы. Более того, Владемир рассказал нам о местах, которые не входят в программу, но которые мы могли бы посетить самостоятельно
- ААнна11 августа 2025Огромное спасибо Владемиру за замечательную экскурсию!!! Владемир великолепно знает историю города, знает всё про каждую улочку, каждый уголок и очень-очень интересно рассказывает! Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы в полном восторге! Очень рекомендую, вы точно не пожалеете, поверьте!
- ООльга10 августа 2025Прогулка по городу с гидом понравилась. Людмила Викторовна прекрасно знает историю своего города, интересно рассказывает. Очень качественная, классическая экскурсия.
- ААлена8 августа 2025Здравствуйте, экскурсия была с накладкой (две группы на одно время)
Это вопрос к организаторам!!!!
Экскурсовод отработал на 150% спасибо ОГРОМНОЕ Владимиру.
- ННаталия3 августа 2025Это было очень интересно и познавательно. Узнали много нового и занимательного об истории города. Даже дети приняли живое участие в этом мероприятии. Однозначно рекомендую!
- ООксана2 августа 2025Спасибо большое Владемиру за отличную экскурсию! Однозначно, рекомендую!
