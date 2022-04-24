Хоть и нет в Переславле колеса обозрения, однако можно полюбоваться прекрасными видами города старинного, поднявшись на места высокие. Есть здесь три места исторических, где и насладиться можно красотами Переславскими, и узнать об этих местах много интересного.

Первое место - Горицкий монастырь

Здесь можно подняться на крепостную стену и почувствовать себя средневековым лучником. Осмотреть сам древний монастырь и при желании посетить городской музей.

Второе - центр города

То место, откуда город строиться начал. Отсюда еще Александр Невский отправлялся с дружиной своей на ливонских захватчиков. Здесь и храм стоит белокаменный, помнящий эти времена. Есть тут и городские валы, откуда открываются удивительные красоты. Мы узнаем много об истории города и о каждом храме что стоит на этом месте. Так же можно прогуляться по уютной набережной реки Трубеж.

Третье место - Александрова гора

Место древнее, на другом берегу Плещеева озера. В стародавние времена здесь стоял Синь-Камень, который мы обязательно посмотрим, а с приходом православия был монастырь. Сейчас же это высокая точка, с которой открывается потрясающий вид на озеро и окрестности. Мы узнаем, какой город здесь стоял до Переславля, и как он таинственно исчез. Поведаю вам тайны Синь-Камня и попробуем воды из целебного источника.

Приезжай, путник, и соприкоснись с историей земли Русской!

Важная информация

Эта экскурсия автомобильная. Проводится на вашем транспорте. При использовании машины экскурсовода, необходимо доплатить за бензин (500 руб.).