Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского

Мы поднимемся на холмы высокие и полюбуемся прекрасными видами города старинного

Индивидуальная
Мы поднимемся на холмы высокие и полюбуемся прекрасными видами города старинного.

Узнаем много интересного о трех исторических местах: Горицком монастыре, центре города и Александровой горе.

В Горицком монастыре вы сможете подняться на крепостную стену и почувствовать себя средневековым лучником.

А в центре города храм стоит белокаменный и городские валы, откуда мы насладимся удивительными красотами.

Также будет возможность прогуляться по уютной набережной реки Трубеж.

Третье место — Александрова гора.

Сейчас это высокая точка, с которой открывается потрясающий вид на озеро и окрестности.

Я поведаю вам тайны Синь-Камня, который стоял здесь еще в стародавние времена, и попробуем воды из целебного источника.
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского

Что вас ожидает 🤩

  • Горецкий монастырь
  • Спасо-преображенский собор и храмовый комплекс исторического центра
  • Городские валы
  • Набережная реки Трубеж
  • Никитский монастырь
  • Синь Камень
  • Александрова гора
Хоть и нет в Переславле колеса обозрения, однако можно полюбоваться прекрасными видами города старинного, поднявшись на места высокие. Есть здесь три места исторических, где и насладиться можно красотами Переславскими, и узнать об этих местах много интересного.

Первое место - Горицкий монастырь

Здесь можно подняться на крепостную стену и почувствовать себя средневековым лучником. Осмотреть сам древний монастырь и при желании посетить городской музей.

Второе - центр города

То место, откуда город строиться начал. Отсюда еще Александр Невский отправлялся с дружиной своей на ливонских захватчиков. Здесь и храм стоит белокаменный, помнящий эти времена. Есть тут и городские валы, откуда открываются удивительные красоты. Мы узнаем много об истории города и о каждом храме что стоит на этом месте. Так же можно прогуляться по уютной набережной реки Трубеж.

Третье место - Александрова гора

Место древнее, на другом берегу Плещеева озера. В стародавние времена здесь стоял Синь-Камень, который мы обязательно посмотрим, а с приходом православия был монастырь. Сейчас же это высокая точка, с которой открывается потрясающий вид на озеро и окрестности. Мы узнаем, какой город здесь стоял до Переславля, и как он таинственно исчез. Поведаю вам тайны Синь-Камня и попробуем воды из целебного источника.
Приезжай, путник, и соприкоснись с историей земли Русской!

Важная информация

Эта экскурсия автомобильная. Проводится на вашем транспорте. При использовании машины экскурсовода, необходимо доплатить за бензин (500 руб.).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа экскурсовода
  • Если нет машины, то машина гида
Что не входит
  • Доплата за бензин, если экскурсия проводится на машине гида (500 руб.)
  • Входные билеты на территорию Переславского музея-заповедника (50 руб. /чел.)
  • Посещение Синь-Камня (по желанию, 200 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Московская, 113, автовокзал
Завершение: Александрова гора
Когда и сколько длится
Когда: любой день недели с 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Эта экскурсия автомобильная. Проводится на вашем транспорте. При использовании машины экскурсовода, необходимо доплатить за бензин (500 руб.).
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию Переславского музея-заповедника (50 руб. /чел.) и посещение Синь-Камня (по желанию, 200 руб.)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

любой день недели с 12:00

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