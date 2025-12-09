Знакомство начинается на Красной площади, где стоит самый древний городской храм — Спасо-Преображенский собор. Когда-то здесь объявляли указы и «сажали на стол» переславских князей. Вы насладитесь пейзажами Плещеева озера, найдёте городище Клещин и загадаете желание у Синего камня. Увидите Владимирский собор, Пушкинский сад, Никитский источник и древние обители.
- Вы познакомитесь с легендами Синего камня: его считали магическим и приписывали чудесные свойства, а местные жители рассказывали о его возвращении на место после попыток унести.
- Исследуете городище Клещин: земляные валы, рвы, секреты древнего оборонного строительства и быт первых поселенцев.
- Услышите о сакральной роли северо-восточного берега Плещеева озера, ритуалах и целительных свойствах воды и земли, в которые верили наши предки.
- Выясните, какие местные пейзажи и сюжеты вдохновляли Пушкина и других поэтов и художников 19 века.
- Узнаете о странных природных явлениях на мистической Александровой горе — местные жители считали их предзнаменованиями.
- Разберётесь в роли Красной площади как центра власти, военной подготовки и значимых городских событий.
А ещё мы обсудим:
- подземные ходы монастырей Переславля: зачем их строили, кто ими пользовался и какие тайны они хранили.
- особенности церковного искусства города: необычные сюжеты и символика икон в древних храмах.
- местные легенды о кошках, их роли в защите зерна и дома — и как они помогали жителям города избежать бед.
Организационные детали
- Поездка проходит на транспорте путешественников (в нём должно быть место для гида).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 17821 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
