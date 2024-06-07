1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны Переславля-Залесского: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир истории Переславля-Залесского, исследуя его сокровенные уголки на собственном автомобиле
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:30
17 июня в 10:00
4 490₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Провели интересную экскурсию, динамичную, попали в дождь, но адаптировались к погодным условиям и посмотрели все из машины, где получилось прошлись Елена может часами рассказывать о городе 👍🏻
- ООльга5 июня 2024Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
- ЕЕлена4 июня 2024Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
- ТТатьяна2 июня 2024Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
- еекатерина31 мая 2024Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
- ААндрей31 мая 2024Отлично провели время со всей семьей. Очень подготовленный и знающий экскурсовод, всем советую сходить на её экскурсии!
- ООксана29 мая 2024Прекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получилась у нас с Анной. В конце экскурсии Анна нам подарила открытки с видами города, очень приятный бонус. Спасибо большое за прекрасный день.
- ММарина26 мая 2024Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Александрова гора»
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