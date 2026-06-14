Елена — ваш гид в Переславле-Залесском Организатор данного мероприятия

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Провела экскурсии для 1775 туристов

Меня зовут Елена, я аттестованный гид-переводчик (русский и немецкий языки), и я променяла Москву на деревню рядом с древним Переславлем-Залесским. Моё первое знакомство с Переславлем состоялось ещё в прошлом веке. Я часто бывала в Переславле с туристами по маршруту Золотого кольца. И сейчас мне очень интересно открывать этот город заново. Удивляться и удивлять других!