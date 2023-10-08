Найти ключ к пониманию личности Ивана IV и всей эпохи в целом
Переславль тесно связан с именем Ивана Грозного. На фоне древних кулис 16 века мы пролистаем с вами эпизоды жизни великого царя.
Вы создадите свой образ самодержца — просветителя, образованного монарха, любящего отца и мужа и одновременно безжалостного мучителя и очень несчастного человека. Узнаете, что влекло царей в Переславль в прошлом и чем город так притягивает к себе сейчас.
Вы создадите свой образ самодержца — просветителя, образованного монарха, любящего отца и мужа и одновременно безжалостного мучителя и очень несчастного человека. Узнаете, что влекло царей в Переславль в прошлом и чем город так притягивает к себе сейчас.
Ближайшие даты:
8
окт
окт
10
окт
окт
11
окт
окт
25
окт
окт
28
окт
окт
29
окт
окт
2
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Три монастыря и древний собор
- В Троицком монастыре вы увидите самые древние фрески Переславля 17 века — изображение Спаса Вседержителя и 26 иллюстраций Апокалипсиса
- В Никитском примерите вериги преподобного Никиты Столпника и прикоснётесь к его мощам так же, как делал это Иван Грозный
- В Феодоровском узнаете о покровительстве династии Романовых и о вкладе Петра I в развитие города
- Увидите самый древний собор Северо-Восточной Руси таким, каким он предстал перед Иваном Грозным
Страницы жизни Ивана Грозного
- Поговорим о том, как в честь рождения Ивана IV его отец построил Троицкий собор в монастыре у старца Даниила, который и стал крёстным будущего царя. К нему в Переславль Иван Грозный стремился в часы смятения. А таких моментов было предостаточно.
- Порассуждаем о нелёгкой судьбе правителя, рано потерявшего родителей и ставшего царём в 17 лет
- После рождения сына Фёдора Иван Васильевич закладывает в Переславле собор. Расскажу легенду, связанную с появлением наследника. Возможно, это правда, а может, и нет.
- Вспомним предание о чудесном исцелении другого сына царя — Ивана. Попытаемся ответить на вопросы — мог ли Переславль стать столицей опричнины и почему Иван Грозный строил мощные стены и храмы в Никитском монастыре.
- В финале экскурсии вы узнаете, как изменился самодержец в конце жизни и чему посвящён последний его храм, заложенный в год смерти
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Renault Duster
- Все монастыри действующие, учитывайте правила посещения (платки, юбки)
По желанию после экскурсии можно посетить за дополнительную плату:
- Национальный парк «Плещеево озеро» — 300 руб. /чел., есть льготы
- Музей «Что изобрели русские первыми в мире» — 400 руб. /чел. (взрослые), 200 руб. /чел. (дети)
ежедневно в 10:00 и 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе автовокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00 и 14:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 136 туристов
Меня зовут Елена, я аттестованный гид-переводчик (русский и немецкий языки), и я променяла Москву на деревню рядом с древним Переславлем-Залесским. Моё первое знакомство с Переславлем состоялось ещё в прошлом веке. Я часто бывала в Переславле с туристами по маршруту Золотого кольца. И сейчас мне очень интересно открывать этот город заново. Удивляться и удивлять других!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Переславля-Залесского
Групповые
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Для студентов
Похожие туры из Переславля-Залесского
Индивидуальная
3 часа
В тренде
Добро пожаловать в Переславль-Залесский
Увидеть Красную площадь, походить по воде Плещеева озера и отыскать уютные уголки древнего города
на улице Садовая
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
4 550₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский для всей семьи
Нескучное знакомство со старинным городом для путешественников всех возрастов
на Красной площади
Завтра
30 сен
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святыни Переславля-Залесского
Сакральная история города в переплетении старинных преданий, событий, человеческих судеб и поступков
10 окт
11 окт
12 окт
13 окт
5 850₽ за всё до 7 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании