Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя

Найти ключ к пониманию личности Ивана IV и всей эпохи в целом

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Переславль тесно связан с именем Ивана Грозного. На фоне древних кулис 16 века мы пролистаем с вами эпизоды жизни великого царя.

Вы создадите свой образ самодержца — просветителя, образованного монарха, любящего отца и мужа и одновременно безжалостного мучителя и очень несчастного человека. Узнаете, что влекло царей в Переславль в прошлом и чем город так притягивает к себе сейчас.
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Три монастыря и древний собор

  • В Троицком монастыре вы увидите самые древние фрески Переславля 17 века — изображение Спаса Вседержителя и 26 иллюстраций Апокалипсиса
  • В Никитском примерите вериги преподобного Никиты Столпника и прикоснётесь к его мощам так же, как делал это Иван Грозный
  • В Феодоровском узнаете о покровительстве династии Романовых и о вкладе Петра I в развитие города
  • Увидите самый древний собор Северо-Восточной Руси таким, каким он предстал перед Иваном Грозным

Страницы жизни Ивана Грозного

  • Поговорим о том, как в честь рождения Ивана IV его отец построил Троицкий собор в монастыре у старца Даниила, который и стал крёстным будущего царя. К нему в Переславль Иван Грозный стремился в часы смятения. А таких моментов было предостаточно.
  • Порассуждаем о нелёгкой судьбе правителя, рано потерявшего родителей и ставшего царём в 17 лет
  • После рождения сына Фёдора Иван Васильевич закладывает в Переславле собор. Расскажу легенду, связанную с появлением наследника. Возможно, это правда, а может, и нет.
  • Вспомним предание о чудесном исцелении другого сына царя — Ивана. Попытаемся ответить на вопросы — мог ли Переславль стать столицей опричнины и почему Иван Грозный строил мощные стены и храмы в Никитском монастыре.
  • В финале экскурсии вы узнаете, как изменился самодержец в конце жизни и чему посвящён последний его храм, заложенный в год смерти

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Renault Duster
  • Все монастыри действующие, учитывайте правила посещения (платки, юбки)

По желанию после экскурсии можно посетить за дополнительную плату:

  • Национальный парк «Плещеево озеро» — 300 руб. /чел., есть льготы
  • Музей «Что изобрели русские первыми в мире» — 400 руб. /чел. (взрослые), 200 руб. /чел. (дети)

ежедневно в 10:00 и 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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