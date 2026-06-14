Переславль тесно связан с именем Ивана Грозного. От этой эпохи сохранилось много памятников старины. На фоне древних кулис 16 века мы пролистаем с вами эпизоды жизни великого царя.
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Описание экскурсии
Три монастыря и древний собор
- В Троицком монастыре вы увидите самые древние фрески Переславля 17 века — изображение Спаса Вседержителя и 26 иллюстраций Апокалипсиса
- В Никитском примерите вериги преподобного Никиты Столпника и прикоснётесь к его мощам так же, как делал это Иван Грозный
- В Феодоровском узнаете о покровительстве династии Романовых и о вкладе Петра I в развитие города
- Увидите самый древний собор Северо-Восточной Руси таким, каким он предстал перед Иваном Грозным
- Оцените красоту храма Петра митрополита, освящённого в год смерти Ивана Грозного
- По желанию посетите Елизарово — вотчину Басмановых
Страницы жизни Ивана Грозного
- Поговорим о том, как в честь рождения Ивана IV его отец построил Троицкий собор в монастыре у старца Даниила, который и стал крёстным будущего царя. К нему в Переславль Иван Грозный стремился в часы смятения. А таких моментов было предостаточно
- Порассуждаем о нелёгкой судьбе правителя, рано потерявшего родителей и ставшего царём в 17 лет
- После рождения сына Фёдора Иван Васильевич закладывает в Переславле собор. Расскажу легенду, связанную с появлением наследника. Возможно, это правда, а может, и нет
- Вспомним предание о чудесном исцелении другого сына царя — Ивана. Попытаемся ответить на вопросы — мог ли Переславль стать столицей опричнины и почему Иван Грозный строил мощные стены и храмы в Никитском монастыре
- В финале экскурсии вы узнаете, как изменился самодержец в конце жизни и чему посвящён последний его храм
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём обязательно должно быть место для гида
- Все монастыри действующие, учитывайте правила посещения (платки, юбки)
По желанию после экскурсии можно посетить за дополнительную плату:
- Национальный парк «Плещеево озеро» — 400 ₽ за чел., есть льготы
- Музей «Что изобрели русские первыми в мире» — 400 ₽ за чел. (взрослые), 200 ₽ за чел. (дети)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провела экскурсии для 1775 туристов
Меня зовут Елена, я аттестованный гид-переводчик (русский и немецкий языки), и я променяла Москву на деревню рядом с древним Переславлем-Залесским. Моё первое знакомство с Переславлем состоялось ещё в прошлом веке. Я часто бывала в Переславле с туристами по маршруту Золотого кольца. И сейчас мне очень интересно открывать этот город заново. Удивляться и удивлять других!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Рекомендуем Елену. очень интересно познавательно и легко. Экскурсия пролетела незаметно.
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Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу Елене.
Таких как она называют "Гений места".
Очень интересно, глубоко, доступно о своем Переяславле-Залесском!
Очень советую, не пожалеете!
Таких как она называют "Гений места".
Очень интересно, глубоко, доступно о своем Переяславле-Залесском!
Очень советую, не пожалеете!
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На экскурсии были со своей машиной, втроём. Очень интересная логика: от рождения до смерти Ивана Грозного. Всё монастыри действующие, с богатой историей. Экскурсовод, Елена, очень интересно и живо рассказывает.
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е
Экскурсия превзошла все мои ожидания! История монастырей Переславля, исторические переплетения времени Ивана Грозного и судьбы Переяславской земли, удивительные рассказы монахов, эрудиция экскурсовода - оставили ярчайшие впечатления у меня и моих друзей. Спасибо Елена большое!
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О
Добрый день! Экскурсия оставила яркие впечатления, мы узнали много интересного и нового для нас о Переславле-Залесском, его истории. Елена заранее уточнила уровень нашего знакомства с городом, наши пожелания и ожидания,
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И
Благодарю гида Елену за великолепное путешествие в историю Переславля- Залесского. Так сложилось, что экскурсия проводилась для меня одной, но отдача и внимание гида, желание познакомить с историей города и показать
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