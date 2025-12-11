Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя (на вашем автомобиле)
Посетить три монастыря эпохи: Даниловский, Феодоровский и Никитский
Начало: В центре
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Увидеть главные места древнего города и раскрыть его секреты с профессиональным гидом
Начало: На Красной площади
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
5950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль исторический - и гастрономический
Осмотреть достопримечательности древнего города и попробовать ряпушку, местные сыры и мёд
Начало: На Красной площади
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
6950 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Переславская Венеция
Полюбоваться Переславлем-Залесским и по желанию прокатиться на лодке
Начало: На Красной площади
Завтра в 17:00
13 дек в 09:00
3950 ₽ за всё до 8 чел.
