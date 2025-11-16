Приглашаю исследовать старинный Переславль! Я расскажу, кто такие залешане, какими ремёслами занимались жители Залесского края, чем переславцы похожи на соседей и чем кардинально от них отличаются.
А также: был ли у Переславля фирменный стиль в искусстве и культуре, как о городе отзывались посол Папы Римского и писатель Александр Дюма. И многое-многое другое.
Описание экскурсии
Исторический центр. Вы увидите его визитные карточки: Красную площадь, Спасо-Преображенский собор 12 века и кольцо древних оборонительных сооружений.
Административный центр. Древняя торговая часть города с гражданской застройкой 18-19 веков.
Рыбная слобода. Живописный уголок Переславля, которым вдохновлялись художники и фотографы.
Никольский женский монастырь. Удивительной красоты ансамбль и древние православные святыни.
Плещеево озеро. Главное природное богатство Залесского края.
Главная улица. На протяжении семи километров она 5 раз меняет своё название.
Наталия — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 247 туристов
Меня зовут Наталья. Я профессиональный гид по Переславлю с опытом работы более 15 лет. Будучи сотрудником Переславского музея-заповедника, я разработала множество туристических маршрутов, квестов и путеводителей по городу, а также обучила не один десяток новых гидов. Я культуролог с педагогическим образованием, коммуникабельный и интеллектуальный собеседник. Увлекаюсь изучением живописи, в том числе, древнерусской. С удовольствием поделюсь своими знаниями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
16 ноя 2025
Очень интересная и душевная экскурсия! Жаль, что нельзя поставить оценку 5+
Наталия профессионал с глубоким знанием истории, при этом информацию подаёт легко и понятно, в дружеской атмосфере. Не давит цифрами и
Н
Надежда
16 ноя 2025
Экскурсия с гидом Натальей по Переславлю прошла замечательно. В этот день был первый снег, погода была переменчива, но это совсем не испортило впечатления от прогулки. Наталья прекрасно знает историю города, маршрут хорошо продуман, ответы на все вопросы получили. В город влюбились, есть желание приехать ещё, чтобы узнать и увидеть больше. Спасибо!
А
Алексей
9 ноя 2025
Большая благодарность за отличную экскурсию! Замечательно построенный маршрут и глубокое знание истории.
Евгения
8 ноя 2025
Интересно, легко и душевно! Это те эмоции, что остаются в воспоминаниях, после экскурсии с Наталией. Глубоко знает историю своего края. Видно, что любит свою работу. Интересно подаёт информацию. Показывает "нетуристические" места. Внимательно следит за настроением своих "подопечных". Порекомендует, что можно посмотреть самостоятельно, если вы несколько дней в городе и где вкусно покушать. Однозначно рекомендую Наталию, как большого профессионала своего дела!
Людмила
5 ноя 2025
Экскурсия с Наталией пролетела как миг, было очень интересно и содержательно, сразу видно, что гид увлечен своим делом и знает много об истории города и страны. Мы побывали во многих знаковых местах города, узнали много нового и просто влюбились в этот город,благодаря такой профессиональной подаче материала. Смело могу всем рекомендовать Анну, с ней здорово! Обязательно еще приедем в этот город!
Н
Надежда
1 ноя 2025
Наталья Юрьевна - отличный экскурсовод! Максимально подробно, последовательно и интересно рассказала не только об истории города, известных людях, достопримечательностях, музеях, но и о ресторанах и кафе. Без сомнения могу сказать, что мы увидели намного больше чем большие групповые экскурсии. Рекомендую!
К
Карина
1 ноя 2025
Замечательная, душевная экскурсия по Переславлю, с историческими и просто бытовыми фактами и историями из жизни города! Очень рекомендую!
А
Анна
27 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду по Переславлю Наталие за прекрасную экскурсию по городу! Несмотря на пасмурную погоду и иногда маленький дождь, у нас осталось наилучшее впечатление и позитивные эмоции от увиденного, услышанного. Наталия с большой любовью к городу и знанием его истории постаралась передать всё это нам! Спасибо!!!
Т
Татьяна
26 окт 2025
Спасибо за чудесную прогулку по самым глубинным уголкам города, с полным погружением в исторические эпохи. Плещеево озеро неповторимо, а какие «подводящие» истории накануне явления его взорам …. Это просто сказка! Однозначно рекомендую!
Николай
25 окт 2025
Экскурсия с Наталией превзошла наши ожидания. Во-первых, Наталия общается с тобой не как актер со зрителем, а как обычный собеседник. Очень это ценю и ищу именно таких гидов. Во-вторых, она
С
Сметанина
6 окт 2025
Очень благодарны, Наталии, за экскурсию. Было интересно и взрослым, и детям. Узнали много фактов про город, посмотрели главные достопримечательности. Экскурсия прошла в приятной и волшебной атмосфере. Будем рекомендовать её друзьм и близким.
а
анна
6 окт 2025
Начнем с того, что мы любим рассказы про историю городов, их основание, развитие, известные личности, параллели с историей России. Нам важно услышать не домыслы, а историческую правду. Наталья - великолепный
Д
Денис
5 окт 2025
Спасибо Вам за очень познавательную экскурсию
Ю
Юлия
8 сен 2025
Экскурсия прошла в дружеской атмосфере. Спасибо. Рекомендую
С
Сергей
15 авг 2025
Отличная экскурсия, рекомендую Наталию как отличного профессионального гида.
Входит в следующие категории Переславля-Залесского
