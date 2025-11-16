Т Татьяна

Наталия профессионал с глубоким знанием истории, при этом информацию подаёт легко и понятно, в дружеской атмосфере. Не давит цифрами и читать дальше интеллектом на собеседника, как многие гиды, вместе с тем количество полученной информации превысило мои ожидания!

Маршрут хорошо продуман

Приятный бонус - подарила на память красивые открытки)

Рекомендую всем этого гида - Наталия милая, обаятельная, время с ней пролетело незаметно, и повторюсь, профессионал! Очень интересная и душевная экскурсия! Жаль, что нельзя поставить оценку 5+Наталия профессионал с глубоким знанием истории, при этом информацию подаёт легко и понятно, в дружеской атмосфере. Не давит цифрами и

Н Надежда Экскурсия с гидом Натальей по Переславлю прошла замечательно. В этот день был первый снег, погода была переменчива, но это совсем не испортило впечатления от прогулки. Наталья прекрасно знает историю города, маршрут хорошо продуман, ответы на все вопросы получили. В город влюбились, есть желание приехать ещё, чтобы узнать и увидеть больше. Спасибо!

А Алексей Большая благодарность за отличную экскурсию! Замечательно построенный маршрут и глубокое знание истории.

Евгения Интересно, легко и душевно! Это те эмоции, что остаются в воспоминаниях, после экскурсии с Наталией. Глубоко знает историю своего края. Видно, что любит свою работу. Интересно подаёт информацию. Показывает "нетуристические" места. Внимательно следит за настроением своих "подопечных". Порекомендует, что можно посмотреть самостоятельно, если вы несколько дней в городе и где вкусно покушать. Однозначно рекомендую Наталию, как большого профессионала своего дела!

Людмила Экскурсия с Наталией пролетела как миг, было очень интересно и содержательно, сразу видно, что гид увлечен своим делом и знает много об истории города и страны. Мы побывали во многих знаковых местах города, узнали много нового и просто влюбились в этот город,благодаря такой профессиональной подаче материала. Смело могу всем рекомендовать Анну, с ней здорово! Обязательно еще приедем в этот город!

Н Надежда Наталья Юрьевна - отличный экскурсовод! Максимально подробно, последовательно и интересно рассказала не только об истории города, известных людях, достопримечательностях, музеях, но и о ресторанах и кафе. Без сомнения могу сказать, что мы увидели намного больше чем большие групповые экскурсии. Рекомендую!

К Карина Замечательная, душевная экскурсия по Переславлю, с историческими и просто бытовыми фактами и историями из жизни города! Очень рекомендую!

А Анна Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду по Переславлю Наталие за прекрасную экскурсию по городу! Несмотря на пасмурную погоду и иногда маленький дождь, у нас осталось наилучшее впечатление и позитивные эмоции от увиденного, услышанного. Наталия с большой любовью к городу и знанием его истории постаралась передать всё это нам! Спасибо!!!

Т Татьяна Спасибо за чудесную прогулку по самым глубинным уголкам города, с полным погружением в исторические эпохи. Плещеево озеро неповторимо, а какие «подводящие» истории накануне явления его взорам …. Это просто сказка! Однозначно рекомендую!

Николай читать дальше разбирается в теме очень глубоко. Не только в истории Переславля, но и в общерусской - и вписывает историю города в общий исторический контекст. Что тоже очень важно для понимания. В третьих, она очень грамотно составила маршрут: сначала мы осмотрели центр города с его главной изюминкой - Спасо-Преображенским собором 1157 (!) года, потом поднялись на крепостной вал и почувствовали, какая тут когда-то была крепость, прогулялись по набережной Трубежа, а затем съездили ещё в два знаковых места на берегах Плещеева озера. Наталия показала видовые точки и погрузила нас в историю со всех сторон, в прямом и переносном смысле. А кроме того, мы немного запоздали, и Наталия нас подождала без малейших замечаний. Очень профессиональный гид и замечательный человек. Наша глубокая благодарность! Если ещё будем в этих краях, будем рады опять встретиться с Наталией. Экскурсия с Наталией превзошла наши ожидания. Во-первых, Наталия общается с тобой не как актер со зрителем, а как обычный собеседник. Очень это ценю и ищу именно таких гидов. Во-вторых, она

С Сметанина Очень благодарны, Наталии, за экскурсию. Было интересно и взрослым, и детям. Узнали много фактов про город, посмотрели главные достопримечательности. Экскурсия прошла в приятной и волшебной атмосфере. Будем рекомендовать её друзьм и близким.

а анна читать дальше рассказчик!! С ходу отвечала на наши бесконечные вопросы и уточнения. Несмотря на позднее время экскурсии - мы были в Переславле практически проездом - город приоткрыл нам свои секреты. Но только для того, чтобы вновь посетить его, пройтись по валу и попытаться разглядеть историю славянского городища Клещин.

Экскурсовода очень рекомендуем!!! Начнем с того, что мы любим рассказы про историю городов, их основание, развитие, известные личности, параллели с историей России. Нам важно услышать не домыслы, а историческую правду. Наталья - великолепный

Д Денис Спасибо Вам за очень познавательную экскурсию

Ю Юлия Экскурсия прошла в дружеской атмосфере. Спасибо. Рекомендую