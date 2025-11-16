Мои заказы

Знакомьтесь, Переславль

Прикоснуться к истории города и раскрыть его идентичность на обзорной экскурсии
Приглашаю исследовать старинный Переславль! Я расскажу, кто такие залешане, какими ремёслами занимались жители Залесского края, чем переславцы похожи на соседей и чем кардинально от них отличаются.

А также: был ли у Переславля фирменный стиль в искусстве и культуре, как о городе отзывались посол Папы Римского и писатель Александр Дюма. И многое-многое другое.
Описание экскурсии

Исторический центр. Вы увидите его визитные карточки: Красную площадь, Спасо-Преображенский собор 12 века и кольцо древних оборонительных сооружений.

Административный центр. Древняя торговая часть города с гражданской застройкой 18-19 веков.

Рыбная слобода. Живописный уголок Переславля, которым вдохновлялись художники и фотографы.

Никольский женский монастырь. Удивительной красоты ансамбль и древние православные святыни.

Плещеево озеро. Главное природное богатство Залесского края.

Главная улица. На протяжении семи километров она 5 раз меняет своё название.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 247 туристов
Меня зовут Наталья. Я профессиональный гид по Переславлю с опытом работы более 15 лет. Будучи сотрудником Переславского музея-заповедника, я разработала множество туристических маршрутов, квестов и путеводителей по городу, а также обучила не один десяток новых гидов. Я культуролог с педагогическим образованием, коммуникабельный и интеллектуальный собеседник. Увлекаюсь изучением живописи, в том числе, древнерусской. С удовольствием поделюсь своими знаниями!

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Т
Татьяна
16 ноя 2025
Очень интересная и душевная экскурсия! Жаль, что нельзя поставить оценку 5+
Наталия профессионал с глубоким знанием истории, при этом информацию подаёт легко и понятно, в дружеской атмосфере. Не давит цифрами и
интеллектом на собеседника, как многие гиды, вместе с тем количество полученной информации превысило мои ожидания!
Маршрут хорошо продуман
Приятный бонус - подарила на память красивые открытки)
Рекомендую всем этого гида - Наталия милая, обаятельная, время с ней пролетело незаметно, и повторюсь, профессионал!

Н
Надежда
16 ноя 2025
Экскурсия с гидом Натальей по Переславлю прошла замечательно. В этот день был первый снег, погода была переменчива, но это совсем не испортило впечатления от прогулки. Наталья прекрасно знает историю города, маршрут хорошо продуман, ответы на все вопросы получили. В город влюбились, есть желание приехать ещё, чтобы узнать и увидеть больше. Спасибо!
А
Алексей
9 ноя 2025
Большая благодарность за отличную экскурсию! Замечательно построенный маршрут и глубокое знание истории.
Евгения
Евгения
8 ноя 2025
Интересно, легко и душевно! Это те эмоции, что остаются в воспоминаниях, после экскурсии с Наталией. Глубоко знает историю своего края. Видно, что любит свою работу. Интересно подаёт информацию. Показывает "нетуристические" места. Внимательно следит за настроением своих "подопечных". Порекомендует, что можно посмотреть самостоятельно, если вы несколько дней в городе и где вкусно покушать. Однозначно рекомендую Наталию, как большого профессионала своего дела!
Людмила
Людмила
5 ноя 2025
Экскурсия с Наталией пролетела как миг, было очень интересно и содержательно, сразу видно, что гид увлечен своим делом и знает много об истории города и страны. Мы побывали во многих знаковых местах города, узнали много нового и просто влюбились в этот город,благодаря такой профессиональной подаче материала. Смело могу всем рекомендовать Анну, с ней здорово! Обязательно еще приедем в этот город!
Н
Надежда
1 ноя 2025
Наталья Юрьевна - отличный экскурсовод! Максимально подробно, последовательно и интересно рассказала не только об истории города, известных людях, достопримечательностях, музеях, но и о ресторанах и кафе. Без сомнения могу сказать, что мы увидели намного больше чем большие групповые экскурсии. Рекомендую!
К
Карина
1 ноя 2025
Замечательная, душевная экскурсия по Переславлю, с историческими и просто бытовыми фактами и историями из жизни города! Очень рекомендую!
А
Анна
27 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду по Переславлю Наталие за прекрасную экскурсию по городу! Несмотря на пасмурную погоду и иногда маленький дождь, у нас осталось наилучшее впечатление и позитивные эмоции от увиденного, услышанного. Наталия с большой любовью к городу и знанием его истории постаралась передать всё это нам! Спасибо!!!
Т
Татьяна
26 окт 2025
Спасибо за чудесную прогулку по самым глубинным уголкам города, с полным погружением в исторические эпохи. Плещеево озеро неповторимо, а какие «подводящие» истории накануне явления его взорам …. Это просто сказка! Однозначно рекомендую!
Николай
Николай
25 окт 2025
Экскурсия с Наталией превзошла наши ожидания. Во-первых, Наталия общается с тобой не как актер со зрителем, а как обычный собеседник. Очень это ценю и ищу именно таких гидов. Во-вторых, она
разбирается в теме очень глубоко. Не только в истории Переславля, но и в общерусской - и вписывает историю города в общий исторический контекст. Что тоже очень важно для понимания. В третьих, она очень грамотно составила маршрут: сначала мы осмотрели центр города с его главной изюминкой - Спасо-Преображенским собором 1157 (!) года, потом поднялись на крепостной вал и почувствовали, какая тут когда-то была крепость, прогулялись по набережной Трубежа, а затем съездили ещё в два знаковых места на берегах Плещеева озера. Наталия показала видовые точки и погрузила нас в историю со всех сторон, в прямом и переносном смысле. А кроме того, мы немного запоздали, и Наталия нас подождала без малейших замечаний. Очень профессиональный гид и замечательный человек. Наша глубокая благодарность! Если ещё будем в этих краях, будем рады опять встретиться с Наталией.

С
Сметанина
6 окт 2025
Очень благодарны, Наталии, за экскурсию. Было интересно и взрослым, и детям. Узнали много фактов про город, посмотрели главные достопримечательности. Экскурсия прошла в приятной и волшебной атмосфере. Будем рекомендовать её друзьм и близким.
а
анна
6 окт 2025
Начнем с того, что мы любим рассказы про историю городов, их основание, развитие, известные личности, параллели с историей России. Нам важно услышать не домыслы, а историческую правду. Наталья - великолепный
читать дальше

рассказчик!! С ходу отвечала на наши бесконечные вопросы и уточнения. Несмотря на позднее время экскурсии - мы были в Переславле практически проездом - город приоткрыл нам свои секреты. Но только для того, чтобы вновь посетить его, пройтись по валу и попытаться разглядеть историю славянского городища Клещин.
Экскурсовода очень рекомендуем!!!

Д
Денис
5 окт 2025
Спасибо Вам за очень познавательную экскурсию
Ю
Юлия
8 сен 2025
Экскурсия прошла в дружеской атмосфере. Спасибо. Рекомендую
С
Сергей
15 авг 2025
Отличная экскурсия, рекомендую Наталию как отличного профессионального гида.

