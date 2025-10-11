О Ольга Экскурсию для нас проводила гид Людмила.

Профессионально, интересно, четко. Нам очень понравилось! Все-таки гид - это школа.

Ольга читать дальше раскрываются перед тобой. Именно так произошло у нас с экскурсоводом Ольгой Евгеньевной. Она рассказывала о Переславле так, что мы полюбили этот древний город еще сильнее. Теперь туда будет тянуть постоянно. Замечательно, что есть возможность заказать экскурсию именно вечером, когда спадает жара и небо окрашивается дивными красками. Спасибо за прекрасную экскурсию! Не в первый раз посещаем Переславль, но в первый раз заказали экскурсию. И не прогадали! Когда знающий и любящий свой город гид ведет тебя по историческим местам, они словно книга

Ш Шеваренкова Экскурсия очень понравилась,гид Ольга Евгеневна погрузила нас в далекие времена древней Руси,было позновательно и даже детям было интересно,всем рекомендую. Переславль открывается совсем с другой стороны

I IULIIA читать дальше Насыщенный, динамичный, не отпускающий внимание ни на минуту рассказ, хорошо поставленная речь и структурированная информация - 1,5 часа пролетело незаметно, слушали и слушали бы еще. В нашем путешествии это самая яркая экскурсия.

Однозначно рекомендую, узнаете много неожиданных исторических фактов и увидите город совсем с другой стороны Экскурсию проводила Наталья, во время экскурсии начавшийся дождь усилился, однако мы даже особо и не заметили, настолько захватили нас ее истории! С такими подробностями, которые и местные-то вряд ли знают.

Ольга Ольга Евгеньевна провела для нас экскурсию по Переславлю и погрузила нас в те далёкие времена, когда город появился. Это действительно поражает, когда ты понимаешь, что ходишь по той же земле, что и основатели города в далёком XII веке. Город нам понравился, есть что посмотреть и чем восхититься. Рекомендую

Анна Чудесная экскурсия по вечернему Переславлю. Гид Ольга виртуозно владеет материалом. Мне повезло, экскурсия шла в режиме диалога)))! Благо Суздальцам и Переславцам есть что обсудить).

Спасибо!

Лариса Прекрасная, познавательная экскурсия! Экскурсовод Марина полностью погрузила нас в эпоху создания города, мы детально узнали всю летопись города. Не обошла вниманием и современный колорит города. Рекомендую! Информация подаётся легко, детям будет тоже интересно!