Каждый вечер Переславль преображается, обретая особую атмосферу. Прогулка по его улицам позволяет ощутить магию города и услышать его тайны. На маршруте встречаются знаковые места, такие как Симеоновская церковь и Спасо-Преображенский собор.
Экскурсия раскрывает исторические факты и мистические предания, делая её интересной для взрослых и школьников. Пешеходный маршрут в 1 км позволит насладиться прогулкой в полной мере
Экскурсия раскрывает исторические факты и мистические предания, делая её интересной для взрослых и школьников. Пешеходный маршрут в 1 км позволит насладиться прогулкой в полной мере
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏛 Исторические факты и легенды
- 🚶♂️ Пешеходный маршрут по центру
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🧀 Вкусные фермерские продукты
Что можно увидеть
- Симеоновская церковь
- Спасо-Преображенский собор
- Народная площадь
- Красная площадь
- Владимирский собор
Описание экскурсии
Когда на город опускаются сумерки, каждый уголок Переславля становится по-своему таинственным и загадочным. В вечерней обстановке мы обратим внимание на некоторые факты из истории города. И расскажем о самых интересных моментах.
На маршруте нам встретятся:
- Симеоновская церковь в стиле провинциального барокко
- Гражданские каменные двухэтажные постройки конца 18 — начала 19 вв.
- Народная (бывшая Торговая) площадь
- Река Трубеж — главный приток Плещеева озера
- Главный городской мост
- Бывшие учебные заведения времён царской России
- Завод ЛИТ (бывшая фабрика киноплёнки)
- Красная площадь
- Спасо-Преображенский собор и памятник Александру Невскому
- Особняк купцов и фабрикантов Павловых
- Владимирский собор и церковь Александра Невского
- Кафе с фермерскими сырами, выпечкой и пирожными
По пути приоткроем некоторые детали из истории зданий и памятных мест:
- Где в Переславле поселился известный драматург Александр Островский, который задумал здесь свою весеннюю сказку «Снегурочка»
- По каким улицам в послевоенные годы нередко проходила колонна пленных немцев
- Почему главный городской мост через реку называется Сергиевским
- Как древнему Спасо-Преображенскому собору удалось сохраниться почти в первозданном виде
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой отличный гид из нашей команды
- Маршрут полностью пешеходный, нам предстоит пройти около 1 км
- Программа ориентирована на взрослых и школьников от 9 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Провели экскурсии для 18913 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладываяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
11 окт 2025
Экскурсию для нас проводила гид Людмила.
Профессионально, интересно, четко. Нам очень понравилось! Все-таки гид - это школа.
Профессионально, интересно, четко. Нам очень понравилось! Все-таки гид - это школа.
Ольга
19 июл 2025
Не в первый раз посещаем Переславль, но в первый раз заказали экскурсию. И не прогадали! Когда знающий и любящий свой город гид ведет тебя по историческим местам, они словно книга
Ш
Шеваренкова
17 июл 2025
Экскурсия очень понравилась,гид Ольга Евгеневна погрузила нас в далекие времена древней Руси,было позновательно и даже детям было интересно,всем рекомендую. Переславль открывается совсем с другой стороны
I
IULIIA
1 июл 2025
Экскурсию проводила Наталья, во время экскурсии начавшийся дождь усилился, однако мы даже особо и не заметили, настолько захватили нас ее истории! С такими подробностями, которые и местные-то вряд ли знают.
Ольга
27 июн 2025
Ольга Евгеньевна провела для нас экскурсию по Переславлю и погрузила нас в те далёкие времена, когда город появился. Это действительно поражает, когда ты понимаешь, что ходишь по той же земле, что и основатели города в далёком XII веке. Город нам понравился, есть что посмотреть и чем восхититься. Рекомендую
Анна
22 мая 2025
Чудесная экскурсия по вечернему Переславлю. Гид Ольга виртуозно владеет материалом. Мне повезло, экскурсия шла в режиме диалога)))! Благо Суздальцам и Переславцам есть что обсудить).
Спасибо!
Спасибо!
Лариса
1 мая 2025
Прекрасная, познавательная экскурсия! Экскурсовод Марина полностью погрузила нас в эпоху создания города, мы детально узнали всю летопись города. Не обошла вниманием и современный колорит города. Рекомендую! Информация подаётся легко, детям будет тоже интересно!
А
Анастасия
11 мар 2025
Были семьей: двое взрослых и сын, 12 лет! С нами была экскурсовод Марина! Очень познавательно, обстоятельно, с шутками и стихами) Марина увлекла всех, ребенок в восторге, много информации запомнил, поскольку было не занудно) Спасибо большое! Рекомендую такой формат экскурсии!
Входит в следующие категории Переславля-Залесского
Похожие экскурсии из Переславля-Залесского
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Переславль
Прикоснуться к истории города и раскрыть его идентичность на обзорной экскурсии
Завтра в 12:00
11 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте о жизни Ивана Грозного и посетите древние монастыри и соборы. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: В центре
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.