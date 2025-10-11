Мои заказы

Вечерний Переславль

Вечерняя прогулка по Переславлю откроет вам новые грани города. Исследуйте его улицы и достопримечательности в свете фонарей, узнайте больше о его истории
Каждый вечер Переславль преображается, обретая особую атмосферу. Прогулка по его улицам позволяет ощутить магию города и услышать его тайны. На маршруте встречаются знаковые места, такие как Симеоновская церковь и Спасо-Преображенский собор.

Экскурсия раскрывает исторические факты и мистические предания, делая её интересной для взрослых и школьников. Пешеходный маршрут в 1 км позволит насладиться прогулкой в полной мере
4.9
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
  • 🏛 Исторические факты и легенды
  • 🚶‍♂️ Пешеходный маршрут по центру
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🧀 Вкусные фермерские продукты
Вечерний Переславль© Наталья
Вечерний Переславль© Наталья
Вечерний Переславль© Наталья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Симеоновская церковь
  • Спасо-Преображенский собор
  • Народная площадь
  • Красная площадь
  • Владимирский собор

Описание экскурсии

Когда на город опускаются сумерки, каждый уголок Переславля становится по-своему таинственным и загадочным. В вечерней обстановке мы обратим внимание на некоторые факты из истории города. И расскажем о самых интересных моментах.

На маршруте нам встретятся:

  • Симеоновская церковь в стиле провинциального барокко
  • Гражданские каменные двухэтажные постройки конца 18 — начала 19 вв.
  • Народная (бывшая Торговая) площадь
  • Река Трубеж — главный приток Плещеева озера
  • Главный городской мост
  • Бывшие учебные заведения времён царской России
  • Завод ЛИТ (бывшая фабрика киноплёнки)
  • Красная площадь
  • Спасо-Преображенский собор и памятник Александру Невскому
  • Особняк купцов и фабрикантов Павловых
  • Владимирский собор и церковь Александра Невского
  • Кафе с фермерскими сырами, выпечкой и пирожными

По пути приоткроем некоторые детали из истории зданий и памятных мест:

  • Где в Переславле поселился известный драматург Александр Островский, который задумал здесь свою весеннюю сказку «Снегурочка»
  • По каким улицам в послевоенные годы нередко проходила колонна пленных немцев
  • Почему главный городской мост через реку называется Сергиевским
  • Как древнему Спасо-Преображенскому собору удалось сохраниться почти в первозданном виде

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой отличный гид из нашей команды
  • Маршрут полностью пешеходный, нам предстоит пройти около 1 км
  • Программа ориентирована на взрослых и школьников от 9 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Провели экскурсии для 18913 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладывая
в наши экскурсии любовь к городу и частицу души. Как однажды отметил русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю русскую историю. Каждый может в этом убедиться и почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
О
Ольга
11 окт 2025
Экскурсию для нас проводила гид Людмила.
Профессионально, интересно, четко. Нам очень понравилось! Все-таки гид - это школа.
Ольга
Ольга
19 июл 2025
Не в первый раз посещаем Переславль, но в первый раз заказали экскурсию. И не прогадали! Когда знающий и любящий свой город гид ведет тебя по историческим местам, они словно книга
раскрываются перед тобой. Именно так произошло у нас с экскурсоводом Ольгой Евгеньевной. Она рассказывала о Переславле так, что мы полюбили этот древний город еще сильнее. Теперь туда будет тянуть постоянно. Замечательно, что есть возможность заказать экскурсию именно вечером, когда спадает жара и небо окрашивается дивными красками. Спасибо за прекрасную экскурсию!

Ш
Шеваренкова
17 июл 2025
Экскурсия очень понравилась,гид Ольга Евгеневна погрузила нас в далекие времена древней Руси,было позновательно и даже детям было интересно,всем рекомендую. Переславль открывается совсем с другой стороны
I
IULIIA
1 июл 2025
Экскурсию проводила Наталья, во время экскурсии начавшийся дождь усилился, однако мы даже особо и не заметили, настолько захватили нас ее истории! С такими подробностями, которые и местные-то вряд ли знают.
Насыщенный, динамичный, не отпускающий внимание ни на минуту рассказ, хорошо поставленная речь и структурированная информация - 1,5 часа пролетело незаметно, слушали и слушали бы еще. В нашем путешествии это самая яркая экскурсия.
Однозначно рекомендую, узнаете много неожиданных исторических фактов и увидите город совсем с другой стороны

Ольга
Ольга
27 июн 2025
Ольга Евгеньевна провела для нас экскурсию по Переславлю и погрузила нас в те далёкие времена, когда город появился. Это действительно поражает, когда ты понимаешь, что ходишь по той же земле, что и основатели города в далёком XII веке. Город нам понравился, есть что посмотреть и чем восхититься. Рекомендую
Анна
Анна
22 мая 2025
Чудесная экскурсия по вечернему Переславлю. Гид Ольга виртуозно владеет материалом. Мне повезло, экскурсия шла в режиме диалога)))! Благо Суздальцам и Переславцам есть что обсудить).
Спасибо!
Лариса
Лариса
1 мая 2025
Прекрасная, познавательная экскурсия! Экскурсовод Марина полностью погрузила нас в эпоху создания города, мы детально узнали всю летопись города. Не обошла вниманием и современный колорит города. Рекомендую! Информация подаётся легко, детям будет тоже интересно!
А
Анастасия
11 мар 2025
Были семьей: двое взрослых и сын, 12 лет! С нами была экскурсовод Марина! Очень познавательно, обстоятельно, с шутками и стихами) Марина увлекла всех, ребенок в восторге, много информации запомнил, поскольку было не занудно) Спасибо большое! Рекомендую такой формат экскурсии!

