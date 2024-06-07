1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 867₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исчезнувшие церкви Залесского города: индивидуальная экскурсия
Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
10 июня в 09:30
16 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия-квиз по Переславлю-Залесскому: кремль и Торговый посад
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
- ООльга5 июня 2024Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
- ААндрей31 мая 2024Отлично провели время со всей семьей. Очень подготовленный и знающий экскурсовод, всем советую сходить на её экскурсии!
- ООксана29 мая 2024Прекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получилась у нас с Анной. В конце экскурсии Анна нам подарила открытки с видами города, очень приятный бонус. Спасибо большое за прекрасный день.
- ДДенис27 мая 2024Отличная небольшая экскурсия, видно что экскурсовод любит своё дело
- ЮЮлия27 мая 2024Нашим экскурсоводом была Марина. У нее забавная, аутентичная подача материала: будто слушаешь старорусскую сказку. Возможно, это не всем зайдет, но
- ММарина26 мая 2024Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
- ЕЕлена26 мая 2024Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного экскурсовода
- ААлеся22 мая 2024Благодарю за экскурсию! Содержательно, экскурсовод провел по основным достопримечательностям. Советую для обзорного знакомства с Переславле.
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Река Трубеж»
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