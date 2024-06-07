Река Трубеж – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 8 экскурсий в категории «Река Трубеж» в Переславле-Залесском, цены от 1 867 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
282 отзыва
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 867 за всё до 10 чел.
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
274 отзыва
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320 за всё до 4 чел.
Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 200 за всё до 6 чел.
Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Исчезнувшие церкви Залесского города: индивидуальная экскурсия
Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
10 июня в 09:30
16 июня в 09:00
4 800 за всё до 6 чел.
Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия-квиз по Переславлю-Залесскому: кремль и Торговый посад
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    7 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
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    любовались древними храмами, штурмовали валы древней крепости, переносились на машине времени в 12 век, искали древние граффити на Спасо- Преображенском соборе, играли. Спасибо огромное Олегу за любовь к своему городу и умению увлечь и старых и малых!

    Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие
  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
    Отлично провели время со всей семьей. Очень подготовленный и знающий экскурсовод, всем советую сходить на её экскурсии!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
    Прекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получилась у нас с Анной. В конце экскурсии Анна нам подарила открытки с видами города, очень приятный бонус. Спасибо большое за прекрасный день.
    Прекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получилась
  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Отличная небольшая экскурсия, видно что экскурсовод любит своё дело
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Нашим экскурсоводом была Марина. У нее забавная, аутентичная подача материала: будто слушаешь старорусскую сказку. Возможно, это не всем зайдет, но
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    мы все были в восторге: и взрослые, и пятеро детей 12 лет. Просто заслушались, погружаясь в старинную историю. Марина явно владеет материалом, отвечала на любые вопросы, влюблена в свой город и нас успешно заставила в него влюбиться. Часовой экскурсии нам явно показалось недостаточным, хотим вернуться через пару месяцев и послушать продолжение.

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного экскурсовода
    Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного
  • А
    Алеся
    22 мая 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Благодарю за экскурсию! Содержательно, экскурсовод провел по основным достопримечательностям. Советую для обзорного знакомства с Переславле.

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Река Трубеж»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
  2. Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
  3. Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
  4. Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)
  5. Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
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