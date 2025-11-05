Путешествие в Переславль-Залесский - это возможность прикоснуться к истории и легендам древнего города.
Туристы смогут прогуляться по Переславскому кремлю, изучить граффити на стенах Спасо-Преображенского собора и полюбоваться озером Плещеево с Александровой горы. Не упустите шанс загадать желание у Синего камня и узнать, почему это место считается священным. Путешествие проходит на вашем автомобиле, что позволяет насладиться комфортом и гибкостью маршрута
Туристы смогут прогуляться по Переславскому кремлю, изучить граффити на стенах Спасо-Преображенского собора и полюбоваться озером Плещеево с Александровой горы. Не упустите шанс загадать желание у Синего камня и узнать, почему это место считается священным. Путешествие проходит на вашем автомобиле, что позволяет насладиться комфортом и гибкостью маршрута
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Переславский кремль
- 🖼 Древнерусские граффити
- ⛰ Александрова гора
- 🌊 Озеро Плещеево
- 🔵 Синий камень
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Переславский кремль
- Ансамбль храмов Красной площади
- Спасо-Преображенский собор
- Средневековые оборонительные валы
- Памятник Александру Невскому
- Александрова гора
- Озеро Плещеево
- Никитский монастырь
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Переславский кремль.
- Ансамбль храмов Красной площади.
- Спасо-Преображенский собор.
- Средневековые оборонительные валы.
- Памятник Александру Невскому.
- Александрову гору.
- Озеро Плещеево и Синий камень.
- Никитский монастырь.
Вы узнаете:
- Как возник Переславль и какой город в этих местах был до него.
- Почему наши предки писали на стенах собора и что они хотели до нас донести.
- Какие народы жили по берегам озера Плещеево.
- Как Синий камень стал объектом поклонения меря и славян.
- Что таит в себе Александрова гора и почему её считают «местом силы».
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида.
- Билеты к Синему камню не включены в стоимость: 400 ₽ за чел., дети и пенсионеры бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 1442 туристов
Меня зовут Анна, мне 46 лет, коренная переславна. Являюсь аккредитованным гидом-экскурсоводом. В туристической сфере работаю с 2004 года, руководила долгое время городским отделом туризма, являюсь автором различных проектов: путеводители, карты-схемы,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
5 ноя 2025
Спасибо Анне за эту прекрасную экскурсию, за те места, которые она изменила/добавила, узнав, что мы уже что-то посмотрели сами. Какое это наслаждение слушать интересного рассказчика! Это был наш завершающий день в Переславле, Анна была просто вишенкой на торте)
Спасибо!
Спасибо!
А
Анна
10 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Анна рассказывает интересно, захватывая исторические, религиозные и культурные аспекты истории города. Приятная в общении.
Экскурсия разнообразная, рассказывает о разных исторических вехах. Очень рекомендуем как обзорную экскурсию - за два часа узнаете и увидите знаковые места Переславля.
Экскурсия разнообразная, рассказывает о разных исторических вехах. Очень рекомендуем как обзорную экскурсию - за два часа узнаете и увидите знаковые места Переславля.
Екатерина
28 авг 2025
Спасибо большое Анне за такую душевную экскурсию по городу Переславль 🤩 и по древнему городу Клещин. Как прошлое мерян вплетается в славянское настоящее. Это не экспресс экскурсия. Это поезд в прошлое ❤️❤️ и настоящее. Прошлое - это корни, настоящее ствол. Будущее - это крона 🤝🤝 Спасибо за подарок в виде открыток города. Рекомендую экскурсию и Анну 🤝🤝🤝
Входит в следующие категории Переславля-Залесского
Похожие экскурсии из Переславля-Залесского
Индивидуальная
до 8 чел.
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:00
11 ноя в 09:00
2400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Переславль
Прикоснуться к истории города и раскрыть его идентичность на обзорной экскурсии
Завтра в 12:00
11 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
5867 ₽ за всё до 7 чел.