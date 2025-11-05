Мои заказы

Переславль: как всё начиналось (на вашем авто)

Погрузитесь в историю Переславля-Залесского! Узнайте о древних валах, граффити и легендах, полюбуйтесь Плещеевым озером с Александровой горы
Путешествие в Переславль-Залесский - это возможность прикоснуться к истории и легендам древнего города.

Туристы смогут прогуляться по Переславскому кремлю, изучить граффити на стенах Спасо-Преображенского собора и полюбоваться озером Плещеево с Александровой горы. Не упустите шанс загадать желание у Синего камня и узнать, почему это место считается священным. Путешествие проходит на вашем автомобиле, что позволяет насладиться комфортом и гибкостью маршрута
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Переславский кремль
  • 🖼 Древнерусские граффити
  • ⛰ Александрова гора
  • 🌊 Озеро Плещеево
  • 🔵 Синий камень
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

Описание экскурсии

Вы увидите:

Вы узнаете:

  • Как возник Переславль и какой город в этих местах был до него.
  • Почему наши предки писали на стенах собора и что они хотели до нас донести.
  • Какие народы жили по берегам озера Плещеево.
  • Как Синий камень стал объектом поклонения меря и славян.
  • Что таит в себе Александрова гора и почему её считают «местом силы».

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида.
  • Билеты к Синему камню не включены в стоимость: 400 ₽ за чел., дети и пенсионеры бесплатно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 1442 туристов
Меня зовут Анна, мне 46 лет, коренная переславна. Являюсь аккредитованным гидом-экскурсоводом. В туристической сфере работаю с 2004 года, руководила долгое время городским отделом туризма, являюсь автором различных проектов: путеводители, карты-схемы,
аудиогиды, организатор фестиваля воздухоплавателей «Золотое кольцо России». Занимаюсь йогой, танцами, люблю путешествовать. С уважением отношусь ко всем религиям. Ценю в жизни неспешность и осознанность. Пунктуальна, ответственна, с чувством юмора. Кандидат социологических наук.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
Ольга
5 ноя 2025
Спасибо Анне за эту прекрасную экскурсию, за те места, которые она изменила/добавила, узнав, что мы уже что-то посмотрели сами. Какое это наслаждение слушать интересного рассказчика! Это был наш завершающий день в Переславле, Анна была просто вишенкой на торте)
Спасибо!
Спасибо Анне за эту прекрасную экскурсию, за те места, которые она изменила/добавила, узнав, что мы уже
А
Анна
10 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Анна рассказывает интересно, захватывая исторические, религиозные и культурные аспекты истории города. Приятная в общении.
Экскурсия разнообразная, рассказывает о разных исторических вехах. Очень рекомендуем как обзорную экскурсию - за два часа узнаете и увидите знаковые места Переславля.
Экскурсия разнообразная, рассказывает о разных исторических вехах. Очень рекомендуем как обзорную экскурсию - за два часа узнаете и увидите знаковые места Переславля.
Екатерина
Екатерина
28 авг 2025
Спасибо большое Анне за такую душевную экскурсию по городу Переславль 🤩 и по древнему городу Клещин. Как прошлое мерян вплетается в славянское настоящее. Это не экспресс экскурсия. Это поезд в прошлое ❤️❤️ и настоящее. Прошлое - это корни, настоящее ствол. Будущее - это крона 🤝🤝 Спасибо за подарок в виде открыток города. Рекомендую экскурсию и Анну 🤝🤝🤝
Спасибо большое Анне за такую душевную экскурсию по городу Переславль 🤩 и по древнему городу Клещин.

Входит в следующие категории Переславля-Залесского

