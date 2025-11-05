Ольга Спасибо Анне за эту прекрасную экскурсию, за те места, которые она изменила/добавила, узнав, что мы уже что-то посмотрели сами. Какое это наслаждение слушать интересного рассказчика! Это был наш завершающий день в Переславле, Анна была просто вишенкой на торте)

Спасибо!

А Анна Экскурсия очень понравилась! Анна рассказывает интересно, захватывая исторические, религиозные и культурные аспекты истории города. Приятная в общении.

Экскурсия разнообразная, рассказывает о разных исторических вехах. Очень рекомендуем как обзорную экскурсию - за два часа узнаете и увидите знаковые места Переславля.