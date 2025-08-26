На улице Сибирской в Перми можно увидеть здания, построенные в различных архитектурных стилях 19-20 веков. Классицизм, эклектика, модерн и другие стили гармонично соседствуют, создавая уникальную атмосферу.
Прогулка включает посещение Дома Благородного
Прогулка включает посещение Дома Благородного
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🏙️ История Перми
- 👀 Эстетическое удовольствие
- 🎭 Интересные факты
- 📸 Отличные фото
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Дом Благородного собрания
- Дворец детского (юношеского) творчества
- Особняк пароходчицы Любимовой
- Дом инженерного товарищества
- Жилой комплекс «Симфония»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом Благородного собрания — образец русского классицизма архитектора Свиязева
- Дворец детского (юношеского) творчества — пример советского модернизма, гармонично вписанный в историческую застройку 19 века
- Особняк пароходчицы Любимовой — один из самых красивых купеческих домов Перми. Его проектировал Александр Турчевич — человек, начавший карьеру как актёр, но ставший признанным архитектором
- Дом инженерного товарищества — здание в стиле рационального модерна, при строительстве которого впервые использовали железобетон
- Жилой комплекс «Симфония» — современный дом в стиле модерн, вдохновлённый знаменитым зданием Зингера в Петербурге
Вы узнаете:
- Почему в Перми почти нет зданий, построенных до середины 19 века
- Как формировался облик губернского города
- Какие старые дома на улице Сибирской получили вторую жизнь
- Почему в 21 веке здесь появились здания в стиле модерн
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Сибирской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 542 туристов
Есть антикафе, а я и мои коллеги могут провести антиэкскурсию. Экскурсию, на которой не будет скучно, где мы пройдёмся по городу в вашем темпе, учитывая желания и дерзких, и степенных,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
26 авг 2025
Первый раз были в Перми, Вероника рассказала много интересных фактов о городе. Спасибо большое!!!
В
Вероника
6 авг 2025
Наш запрос был на интересную и познавательную экскурсию по городу, которая будет интересна взрослым и подросткам. Нам предоставили гида который ведёт экскурсию об архитектуре города. Когда мы озвучили ему снова наш запрос он удивился. Экскурсия больше походила на прогулку с местным жителем, который что-то знает. Не стоит того.
Вероника
Ответ организатора:
Уважаемые гости!
Благодарим Вас за отзыв и возможность пояснить ситуацию.
Вы действительно выбирали архитектурную прогулку - это чётко указано в описании экскурсии.
Благодарим Вас за отзыв и возможность пояснить ситуацию.
Вы действительно выбирали архитектурную прогулку - это чётко указано в описании экскурсии.
Ирина
13 мая 2025
Наша экскурсия началась с дождя, экскурсовод позаботились чтобы мы не промокли и выдала нам дождевики. Экскурсия была пешая, дождь нас не испугал, мы осмотрели интересные старинные дома, переулки, арт объекты, памятник Пермяк соленые уши нас повеселил, а медведю на ухо мы сказали свои желания и мовершили ритуал, чтобы они исполнилось. Все очень понравилось, Лилиана спасибо
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеИсторическое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Завтра в 11:00
11 ноя в 17:00
4050 ₽
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Перми: от арт-объектов до архитектуры
Приглашаю на прогулку по центру Перми! Вы увидите старинные дома, арт-объекты и скульптуры, узнаете о местных традициях и истории города
Начало: Около отеля «Урал»
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:30
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 11:00
11 ноя в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.