Архитектурная прогулка по улице Сибирской

Прогуляйтесь по улице Сибирской и откройте для себя архитектурные шедевры Перми, где классицизм соседствует с модерном и конструктивизмом
На улице Сибирской в Перми можно увидеть здания, построенные в различных архитектурных стилях 19-20 веков. Классицизм, эклектика, модерн и другие стили гармонично соседствуют, создавая уникальную атмосферу.

Прогулка включает посещение Дома Благородного
собрания, Дворца детского творчества и других знаковых мест. Узнайте, как формировался облик города и почему здесь почти нет зданий до середины 19 века. Эта экскурсия станет настоящим открытием для любителей архитектуры

4
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🏙️ История Перми
  • 👀 Эстетическое удовольствие
  • 🎭 Интересные факты
  • 📸 Отличные фото
Архитектурная прогулка по улице Сибирской© Вероника
Архитектурная прогулка по улице Сибирской© Вероника
Архитектурная прогулка по улице Сибирской© Вероника
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Дом Благородного собрания
  • Дворец детского (юношеского) творчества
  • Особняк пароходчицы Любимовой
  • Дом инженерного товарищества
  • Жилой комплекс «Симфония»

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дом Благородного собрания — образец русского классицизма архитектора Свиязева
  • Дворец детского (юношеского) творчества — пример советского модернизма, гармонично вписанный в историческую застройку 19 века
  • Особняк пароходчицы Любимовой — один из самых красивых купеческих домов Перми. Его проектировал Александр Турчевич — человек, начавший карьеру как актёр, но ставший признанным архитектором
  • Дом инженерного товарищества — здание в стиле рационального модерна, при строительстве которого впервые использовали железобетон
  • Жилой комплекс «Симфония» — современный дом в стиле модерн, вдохновлённый знаменитым зданием Зингера в Петербурге

Вы узнаете:

  • Почему в Перми почти нет зданий, построенных до середины 19 века
  • Как формировался облик губернского города
  • Какие старые дома на улице Сибирской получили вторую жизнь
  • Почему в 21 веке здесь появились здания в стиле модерн

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Сибирской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника
Вероника — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 542 туристов
Есть антикафе, а я и мои коллеги могут провести антиэкскурсию. Экскурсию, на которой не будет скучно, где мы пройдёмся по городу в вашем темпе, учитывая желания и дерзких, и степенных,
и самых маленьких гостей. Наша команда: Вероника — люблю современное искусство и эксперименты. Ищу интересных гидов и представляю их вам. Евгения — человек мира с потрясающей эрудицией. Она знает всё о культурных событиях Перми. А ещё она очень глубокий и интересный гид, влюбляющий в Пермь любого. Наша нежная Марина так витиевато ведёт сюжет, что вы тонете в нём как муха в варенье. Историк, ювелир, романтик и наш Кустурица. Дмитрий — инженер-авиаконструктор по образованию, способный просто и понятно объяснить, как работают сложные устройства и механизмы. Лиана — может утром исследовать виадуки, а вечером вести экскурсию по архитектуре. Яркая, всегда ищущая и открывающая новое в привычном. Архитектура — её страсть, и она заражает ею любого!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Екатерина
Екатерина
26 авг 2025
Первый раз были в Перми, Вероника рассказала много интересных фактов о городе. Спасибо большое!!!
Первый раз были в Перми, Вероника рассказала много интересных фактов о городе. Спасибо большое!!!
В
Вероника
6 авг 2025
Наш запрос был на интересную и познавательную экскурсию по городу, которая будет интересна взрослым и подросткам. Нам предоставили гида который ведёт экскурсию об архитектуре города. Когда мы озвучили ему снова наш запрос он удивился. Экскурсия больше походила на прогулку с местным жителем, который что-то знает. Не стоит того.
Вероника
Вероника
Ответ организатора:
Уважаемые гости!

Благодарим Вас за отзыв и возможность пояснить ситуацию.

Вы действительно выбирали архитектурную прогулку - это чётко указано в описании экскурсии.
Наш гид полностью соответствовал заявленной тематике.

Тем не менее, когда Вы выразили пожелание изменить формат:

Мы перенесли время экскурсии без вопросов

Скорректировали маршрут, добавив семейные элементы

Увеличили продолжительность, чтобы учесть все пожелания

К сожалению, полностью изменить специализацию экскурсии "на ходу" невозможно - для этого лучше подошла бы другая программа из наших предложений.

Мы искренне ценим:

Вашу гибкость (прогулка в такую жару - настоящий подвиг!)

Конструктивный диалог во время экскурсии

Будем рады предложить Вам специальные условия на другую, более подходящую экскурсию в следующий визит!

С уважением,

Команда гидов из Перми.

P.S. Прекрасным подросткам отдельный респект за стойкость - в такую погоду архитектура действительно воспринимается как экстремальный спорт!

Ирина
Ирина
13 мая 2025
Наша экскурсия началась с дождя, экскурсовод позаботились чтобы мы не промокли и выдала нам дождевики. Экскурсия была пешая, дождь нас не испугал, мы осмотрели интересные старинные дома, переулки, арт объекты, памятник Пермяк соленые уши нас повеселил, а медведю на ухо мы сказали свои желания и мовершили ритуал, чтобы они исполнилось. Все очень понравилось, Лилиана спасибо

