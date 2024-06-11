1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Перми - на землю Соли Камской
Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
Углубиться в историю одного из самых старых и интересных районов Перми
Начало: На плотине Мотовилихинского пруда
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 25 000.
Забронируйте экскурсию в Перми на 2024 год по теме «Необычные дома», цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август