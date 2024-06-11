Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные дома » в Перми, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака» Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой Начало: В любом удобном вам месте 25 000 ₽ за всё до 3 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Из Перми - на землю Соли Камской Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск 17 500 ₽ за всё до 3 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение» Углубиться в историю одного из самых старых и интересных районов Перми Начало: На плотине Мотовилихинского пруда 2 500 ₽ за всё до 8 чел. Другие экскурсии Перми

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Необычные дома»

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