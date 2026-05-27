Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии в архитектурно-этнографический музей «Хохловка», где вы сможете погрузиться в атмосферу русской старины.
Откройте для себя традиционные деревянные дома, церкви и уникальные народные ремёсла, а также колоритные предметы быта, которые расскажут о жизни уральцев.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и понимание богатого культурного наследия региона.
Откройте для себя традиционные деревянные дома, церкви и уникальные народные ремёсла, а также колоритные предметы быта, которые расскажут о жизни уральцев.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и понимание богатого культурного наследия региона.
Описание трансферУральская старина: откройте для себя музей «Хохловка» Приглашаем вас в увлекательное путешествие в сердце уральской истории — архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Хохловка». Здесь вы окунетесь в атмосферу настоящей русской старины, где деревянные дома, церкви и хозяйственные постройки создают уникальную картину жизни уральцев. Вы увидите, как жили и трудились люди, познакомитесь с их культурой и бытом. Во время экскурсии туристы смогут увидеть традиционные деревянные дома и крестьянские избы, сохранившие атмосферу XIX века, а также деревянные церкви XVII-XVIII веков. Вы посетите охотничий, соледобывающий и хозяйственный комплексы, пожарную часть, ветряную мельницу и кузню. Уникальные народные ремёсла, такие как ткацкие станки и окрашивание тканей, а также колоритные предметы быта, включая утварь, одежду и украшения, позволят вам глубже понять культуру региона. Экспозиции музея отражают обычаи, праздники и особенности уральской жизни, создавая живое погружение в атмосферу старинной деревни и открывая богатое культурное наследие Урала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входной билет - 350₽/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольский проспект, 27, Пермь
Завершение: Пермь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии на «Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»: путешествие в прошлое»
Групповая
до 20 чел.
На каяках - вокруг Хохловки
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
30 мая в 13:00
31 мая в 13:00
1750 ₽ за человека
Индивидуальная
Путешествие из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
Путешествие в музей «Хохловка» станет незабываемым благодаря индивидуальному трансферу. Ощутите гармонию природы и истории на берегу Камы
Начало: Пермяк-Соленые уши
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от 7600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Деревянное наследие Прикамья: из Перми - в музей «Хохловка»
Исследовать архитектуру, быт и промыслы, которые сформировали облик региона
Начало: По договорённости
29 мая в 09:00
5 июн в 09:00
10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
1 июн в 10:00
2 июн в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
10 800 ₽ за экскурсию