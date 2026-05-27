Надежда Ваш гид в Перми Индивидуальный трансфер 10 800 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 часов 1-6 человек Пешком

Описание трансфер Уральская старина: откройте для себя музей «Хохловка» Приглашаем вас в увлекательное путешествие в сердце уральской истории — архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Хохловка». Здесь вы окунетесь в атмосферу настоящей русской старины, где деревянные дома, церкви и хозяйственные постройки создают уникальную картину жизни уральцев. Вы увидите, как жили и трудились люди, познакомитесь с их культурой и бытом. Во время экскурсии туристы смогут увидеть традиционные деревянные дома и крестьянские избы, сохранившие атмосферу XIX века, а также деревянные церкви XVII-XVIII веков. Вы посетите охотничий, соледобывающий и хозяйственный комплексы, пожарную часть, ветряную мельницу и кузню. Уникальные народные ремёсла, такие как ткацкие станки и окрашивание тканей, а также колоритные предметы быта, включая утварь, одежду и украшения, позволят вам глубже понять культуру региона. Экспозиции музея отражают обычаи, праздники и особенности уральской жизни, создавая живое погружение в атмосферу старинной деревни и открывая богатое культурное наследие Урала.

