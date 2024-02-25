Что вас ожидает: «Хо́хловка» — уникальный архитектурно-этнографический музей Музей основан в 1969 году в Пермском крае. Он был открыт для посетителей 17 сентября 1980 года и с тех пор стал одним из значимых культурных объектов региона. Находится на живописном берегу реки Камы, всего в 43 километрах к востоку от Перми, в пределах села Хохловка. Это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Его экспозиция включает в себя 23 уникальных памятника архитектуры конца XVII - первой половины XX века. На территории площадью 35 гектаров расположены различные деревянные здания и сооружения, привезенные сюда из разных уголков Пермского края, которые представляют собой лучшие образцы народной строительной и художественной культуры региона. Многие из них оборудованы этнографическими интерьерами и выставочными комплексами. Вас ждёт организации индивидуальной поездки в музей деревянного зодчества для группы до 4 человек. Важная информация:

Проезд на машине Volkswagen универсал • Маршрут: Пермь — Хохловка — Пермь (50 км. в одну сторону) • Место отправление: в черте г. Пермь • Время отправления обговаривается индивидуально • Продолжительность экскурсии в музее: 2 часа • Пешая часть по территории музея: 2 км.

Общая продолжительность поездки вместе с экскурсией по музею: 4-5 часов • Одевайтесь по погоде и комфортно, так как музей расположен на возвышенном берегу Камы под открытым небом.