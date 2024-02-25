«Хо́хловка» — является филиалом Пермского краеведческого музея и привлекает множество туристов, предоставляя возможность погрузиться в богатое культурное наследие Пермского края и насладиться его живописными природными пейзажами.
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Что вас ожидает:
- Мы проедем по двум берегам Камы через плотину Камской ГЭС
- Увидим исторический район Перми и Мотовилихи
Описание
Что вас ожидает: «Хо́хловка» — уникальный архитектурно-этнографический музей Музей основан в 1969 году в Пермском крае. Он был открыт для посетителей 17 сентября 1980 года и с тех пор стал одним из значимых культурных объектов региона. Находится на живописном берегу реки Камы, всего в 43 километрах к востоку от Перми, в пределах села Хохловка. Это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Его экспозиция включает в себя 23 уникальных памятника архитектуры конца XVII - первой половины XX века. На территории площадью 35 гектаров расположены различные деревянные здания и сооружения, привезенные сюда из разных уголков Пермского края, которые представляют собой лучшие образцы народной строительной и художественной культуры региона. Многие из них оборудованы этнографическими интерьерами и выставочными комплексами. Вас ждёт организации индивидуальной поездки в музей деревянного зодчества для группы до 4 человек. Важная информация:
Проезд на машине Volkswagen универсал • Маршрут: Пермь — Хохловка — Пермь (50 км. в одну сторону) • Место отправление: в черте г. Пермь • Время отправления обговаривается индивидуально • Продолжительность экскурсии в музее: 2 часа • Пешая часть по территории музея: 2 км.
Общая продолжительность поездки вместе с экскурсией по музею: 4-5 часов • Одевайтесь по погоде и комфортно, так как музей расположен на возвышенном берегу Камы под открытым небом.
Отправление от отеля — на выбор туриста с 09.00 до 15.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы проедем по двум берегам Камы через плотину Камской ГЭС
- Увидим исторический район Перми и Мотовилихи
Что входит
- " Трансфер от отеля до музея Хохловка и обратно"
- " Путевая информация"
- " Бронирование экскурсии"
Что не входит
- "Вход и экскурсия в музее Хохловка оплачивается отдельно:"
- "* входные билеты – 350 руб взрослые, 280 руб льготные, дети до 14 лет бесплатно"
- "* вход + экскурсия для группы 4-5 человек – 1000 руб с человека, льготный 800 руб, дети до 18 лет 600 руб."
- "* вход + экскурсия для мини-группы 1-3 человека – 3000 руб за экскурсию."
Место начала и завершения?
Пермь, ул Ленина 58, отель Урал
Когда и сколько длится?
Когда: Отправление от отеля — на выбор туриста с 09.00 до 15.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Проезд на машине Volkswagen универсал
- Маршрут: Пермь — Хохловка — Пермь (50 км в одну сторону)
- Место отправление: в черте г. Пермь
- Время отправления обговаривается индивидуально
- Продолжительность экскурсии в музее: 2 часа
- Пешая часть по территории музея: 2 км
- Общая продолжительность поездки вместе с экскурсией по музею: 4-5 часов
- Одевайтесь по погоде и комфортно, так как музей расположен на возвышенном берегу Камы под открытым небом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
25 фев 2024
Нам очень понравилась поездка в Хохловку с Диной. Это был не просто трансфер, а настоящая экскурсия, даже с картинками и видео на мониторе. Дина очень интересно и понятно рассказывала, про роль Перми в истории России, про пермский период. Видно, что экскурсовод гордится своим краем, и это очень приятно. Сама Хохловка интересное место, там на месте взяли экскурсию местного экскурсовода, также понравилось, доступно, интересно, познавательно. Были до этого в Этнопарке реки Чусовой, был предпраздничной день 22 февраля, экскурсию групповую в 15:00 уже не проводили, кафе закрылось, хотя на вывеске режим работы до 17:00, побродили немного и уехали. Хохловка на мой взгляд гораздо гармоничнее и интереснее.
Н
Наталия
20 дек 2023
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