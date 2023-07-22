1.5 часа
Водная прогулка
На каяках - вокруг Хохловки: групповая экскурсия по Каме в Перми
Путешествие на каяках вдоль скалистых берегов Камы. Опытные инструкторы помогут освоить навыки и насладиться красотами Пермского края
Начало: Пермский край, с. Хохловка, ул. Береговая, д. 19
Расписание: Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 1 900₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в музей под открытым небом «Хохловка» в Перми
Посетите уникальный архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в Перми. Узнайте об истории деревянного зодчества и культуре Пермского края
Начало: Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: ежедневно
8 дек в 11:00
9 дек в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Путешествие в музей «Хохловка» - это уникальная возможность увидеть памятники деревянного зодчества и насладиться красотой природы
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 июля 2023Просто замечательная экскурсия, понравилось всё: информационная составляющая (море интересных фактов по региональной истории и этнографии), эстетическая (небывалое единство завораживающего пейзажа
- ККоростылева22 июля 2022Очень понравилось. Сочетание архитектурных объектов и природы оставляют неизгладимое впечатление. Очень познавательно и очень красиво.
- ТТуровцева3 июля 2022Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождливую погоду. Гид Татьяна рассказывала очень интересно и с увлечением.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Архитектурно-Этнографический Mузей Хохловка»
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