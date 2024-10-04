Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно

«Хохловка» — обязательный к посещению музей для всех, кто исследует Пермский край. Здесь есть всё, чтобы погрузиться в быт коми-пермяков.
Со мной ваша поездка в музей пройдёт легко и познавательно: мы проедем по плотине Камской ГЭС мимо Камского водохранилища, обсудим природу Пермского края. Я подожду вас, пока вы будете гулять по территории музея, а затем привезу обратно в Пермь.
Со мной ваша поездка в музей пройдёт легко и познавательно: мы проедем по плотине Камской ГЭС мимо Камского водохранилища, обсудим природу Пермского края. Я подожду вас, пока вы будете гулять по территории музея, а затем привезу обратно в Пермь.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание трансфер
На живописном берегу Камы в 43 км от Перми собраны образцы деревянного зодчества 17–20 вв. Экспозиция открылась в 1980 году, с тех пор количество экспонатов постоянно увеличивается. Это первый на Урале подобный музей под открытым небом — сюда стоит приехать, чтобы не только открыть историю местного зодчества, но и ощутить гармонию с природой.
Что посмотреть в музее:
- Усадьбы крестьян разных районов Пермского края
- Деревянные церкви и колокольню, которым больше 300 лет
- Промышленные сооружения, связанные с древним промыслом нашего края
- Сельское пожарное депо и снаряжение пожарной дружины
- «Камское море» — одно из самых больших в Европе водохранилищ
- Карстовые воронки и обнажения гипсов пермского геологического периода
Программа поездки в музей
10:00 — выезд из Перми в Хохловку
11.00 — 13.00 — посещение музея с аудиогидом, самостоятельный обед
13.00 — выезд в Пермь
14.00 — прибытие по месту вашего проживания
Организационные детали
В стоимость включено
- Трансфер Пермь — Хохловка — Пермь на легковом автомобиле Lifаn Х60 (до 4 пассажиров)
- Экскурсия (аудиогид) по архитектурно-этнографическому музею «Хохловка»
- Ожидание в Хохловке (2 часа)
Дополнительно оплачивается
- Входные билеты в музей — 350 ₽ за человека
- Подача в отдалённые районы Перми (Закамск +500 ₽, Нижние Ляды +1000 ₽)
- Детское удерживающее устройство (бустер) — 200 ₽
- Экскурсионное обслуживание (трассовая экскурсия) по маршруту — от 4000 ₽
- Тематические экскурсии по музею Хохловка с музейным гидом (заказываются не менее, чем за 5 дней до даты поездки) — от 600 ₽/чел.
- Дополнительное время ожидания: 10 ₽/мин.
- Стоимость поездки для группы 5+ человек рассчитывается индивидуально
Экскурсию для вас проведёт один из членов нашей команды гидов и водителей
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 94 туристов
Здравствуйте! Я родился в Перми — и много лет работаю в туризме. Последнее время часто сталкиваюсь с отменами поездок от крупных туроператоров в связи с недобором группы. Именно с этойЗадать вопрос
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