Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно

«Хохловка» — обязательный к посещению музей для всех, кто исследует Пермский край. Здесь есть всё, чтобы погрузиться в быт коми-пермяков. Со мной ваша поездка в музей пройдёт легко и познавательно: мы проедем по плотине Камской ГЭС мимо Камского водохранилища, обсудим природу Пермского края. Я подожду вас, пока вы будете гулять по территории музея, а затем привезу обратно в Пермь.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-3 человека или 1788 ₽ за человека, если вас больше

от 5 400 ₽ за 1-3 человека или 1788 ₽ за человека, если вас больше

Описание трансфер

На живописном берегу Камы в 43 км от Перми собраны образцы деревянного зодчества 17–20 вв. Экспозиция открылась в 1980 году, с тех пор количество экспонатов постоянно увеличивается. Это первый на Урале подобный музей под открытым небом — сюда стоит приехать, чтобы не только открыть историю местного зодчества, но и ощутить гармонию с природой.

Что посмотреть в музее:

Усадьбы крестьян разных районов Пермского края

Деревянные церкви и колокольню, которым больше 300 лет

Промышленные сооружения, связанные с древним промыслом нашего края

Сельское пожарное депо и снаряжение пожарной дружины

«Камское море» — одно из самых больших в Европе водохранилищ

Карстовые воронки и обнажения гипсов пермского геологического периода

Программа поездки в музей

10:00 — выезд из Перми в Хохловку

11.00 — 13.00 — посещение музея с аудиогидом, самостоятельный обед

13.00 — выезд в Пермь

14.00 — прибытие по месту вашего проживания

Организационные детали

В стоимость включено

Трансфер Пермь — Хохловка — Пермь на легковом автомобиле Lifаn Х60 (до 4 пассажиров)

Экскурсия (аудиогид) по архитектурно-этнографическому музею «Хохловка»

Ожидание в Хохловке (2 часа)

Дополнительно оплачивается

Входные билеты в музей — 350 ₽ за человека

Подача в отдалённые районы Перми (Закамск +500 ₽, Нижние Ляды +1000 ₽)

Детское удерживающее устройство (бустер) — 200 ₽

Экскурсионное обслуживание (трассовая экскурсия) по маршруту — от 4000 ₽

Тематические экскурсии по музею Хохловка с музейным гидом (заказываются не менее, чем за 5 дней до даты поездки) — от 600 ₽/чел.

Дополнительное время ожидания: 10 ₽/мин.

Стоимость поездки для группы 5+ человек рассчитывается индивидуально

Экскурсию для вас проведёт один из членов нашей команды гидов и водителей