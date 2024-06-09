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читать дальше уникальном явлении горнозаводской цивилизации. Пройдёмся по улицам, сохранившим свой облик с начала 20 века. Прокатимся на трамвае по самому старому маршруту Перми. И обсудим историю здешних кварталов и их влияние на город.

Мотовилиха (именно так, а не Мотовилихинский район) всегда была особым местом. Исторически так сложилось, что район был не похож на Пермь и даже противопоставлял себя ей. Здесь мы поговорим об