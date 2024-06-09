Мотовилиха (именно так, а не Мотовилихинский район) всегда была особым местом. Исторически так сложилось, что район был не похож на Пермь и даже противопоставлял себя ей. Здесь мы поговорим об
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маршрут экскурсии построен хронологически, чтобы мы смогли проследить изменения в архитектуре и истории страны. Вы увидите:
- Мотовилихинский пруд — наглядно демонстрирует концепцию горнозаводского поселения. Здесь берёт начало Мотовилиха.
- «Райский сад» — разбит на месте медеплавильного завода. Здесь выступал поэт Владимир Маяковский и бывал нарком Вячеслав Молотов
- Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь — построен в 19 веке в древнерусском и византийском стилях. Был утрачен, но в 2000-е годы восстановлен
- Музей Мотовилихинских заводов — на уличной экспозиции представлены десятки моделей вооружения, выпускавшегося в Мотовилихе с 19 века по сегодняшний день
- Дом-музей Н. Г. Славянова — здесь жил и работал выдающийся изобретатель метода электродуговой сварки металлов, совершивший революцию в мировой промышленности
- Водонапорная башня 1905 года — башня готического вида спряталась от взора случайных прохожих. О ней знают только местные
- Квартал соцгородка «Рабочий посёлок» — уникальный комплекс зданий 1920-30-х годов, авангард в архитектуре и градостроительстве. Создан с участием немецкой школы Баухаус. Визитная карточка Мотовилихи!
- Панно в технике сграффито об истории Перми
- Дом техники, Дом специалистов, фабрика-кухня — яркие представители конструктивизма 1930-х годов, объекты культурного наследия Пермского края
Организационные детали
Экскурсия в основном пешеходная, но будет один переезд на трамвае длительностью 7-8 минут.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На плотине Мотовилихинского пруда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Степан — ваш гид в Перми
Начинающий экскурсовод. Провожу экскурсии по Мотовилихе. Но готовлю и другие маршруты. Готов к сотрудничеству и развитию в туризме.Задать вопрос
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