На Урале издавна добывают руды и драгоценные металлы, а на границе Европы и Азии нашли первый уральский алмаз.
Эта экскурсия познакомит вас с геологическими богатствами региона, историей их освоения и красотой среднеуральских хребтов. Приготовьтесь к величественным пейзажам, небольшим прогулкам и рассказам о характере Урала.
Эта экскурсия познакомит вас с геологическими богатствами региона, историей их освоения и красотой среднеуральских хребтов. Приготовьтесь к величественным пейзажам, небольшим прогулкам и рассказам о характере Урала.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Перми
10:00 — гора Колпаки (614 м)
Её скальная вершина напоминает стену острога, а с обзорной площадки открывается панорама уральских лесов.
12:00 — стелла «Европа — Азия»
Фото на символической границе двух частей света.
12:30 — Промысловские карьеры
Здесь был найден первый уральский алмаз.
13:30 — Сарановский хромитовый разрез
Познакомитесь с историей добычи хромита — важнейшей руды региона.
14:30 — экскурсия по Краеведческому музею Горнозаводска
Его геолого-минералогическая коллекция славится уникальными экспонатами.
18:00 — возвращение в Пермь
Тайминг ориентировочный.
Вы узнаете:
- как формировалась горнозаводская цивилизация
- как исследовали недра Урала
- каковы особенности геологии региона и богатств его рудных месторождений
Организационные детали
- Передвижение на комфортабельном автомобиле немецкого или японского производства
- У каждой локации лёгкий треккинг до 15 мин
- Обязательно удобная обувь по погоде
- Дополнительно оплачивается обед в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Перми
Я живу в Перми, увлекаюсь туризмом с 2012 года. Закончил филологический факультет Пермского госуниверситета, специализируюсь на региональной литературе. Также закончил РГГУ по специальности Туризм. Работал в сфере гостеприимства в международных
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПермь - современный город с историей: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Перми на индивидуальной экскурсии! Узнайте о горнозаводской цивилизации, культурной революции и спрятанных уголках города
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши», Комсомольский пр...
Завтра в 15:00
1 дек в 16:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Покорить живописные утесы, перебраться через реку и встретить закат на горе
1 дек в 04:30
2 дек в 04:30
29 900 ₽ за всё до 3 чел.