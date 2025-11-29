Мои заказы

К границе Европы и Азии - из Перми

Открыть гору Колпаки, пройти по местам первых алмазных находок и узнать о горнозаводской цивилизации
На Урале издавна добывают руды и драгоценные металлы, а на границе Европы и Азии нашли первый уральский алмаз.

Эта экскурсия познакомит вас с геологическими богатствами региона, историей их освоения и красотой среднеуральских хребтов. Приготовьтесь к величественным пейзажам, небольшим прогулкам и рассказам о характере Урала.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Перми

10:00 — гора Колпаки (614 м)

Её скальная вершина напоминает стену острога, а с обзорной площадки открывается панорама уральских лесов.

12:00 — стелла «Европа — Азия»

Фото на символической границе двух частей света.

12:30 — Промысловские карьеры

Здесь был найден первый уральский алмаз.

13:30 — Сарановский хромитовый разрез

Познакомитесь с историей добычи хромита — важнейшей руды региона.

14:30 — экскурсия по Краеведческому музею Горнозаводска

Его геолого-минералогическая коллекция славится уникальными экспонатами.

18:00 — возвращение в Пермь

Тайминг ориентировочный.

Вы узнаете:

  • как формировалась горнозаводская цивилизация
  • как исследовали недра Урала
  • каковы особенности геологии региона и богатств его рудных месторождений

Организационные детали

  • Передвижение на комфортабельном автомобиле немецкого или японского производства
  • У каждой локации лёгкий треккинг до 15 мин
  • Обязательно удобная обувь по погоде
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваш гид в Перми
Я живу в Перми, увлекаюсь туризмом с 2012 года. Закончил филологический факультет Пермского госуниверситета, специализируюсь на региональной литературе. Также закончил РГГУ по специальности Туризм. Работал в сфере гостеприимства в международных
отельных сетях. Увлекаюсь активным отдыхом, исходил пешком Алтай, Урал, Сахалин, Кавказ. Являюсь членом РГО. Богатый опыт взаимодействия с людьми из разных стран и городов. Люблю родной край, всегда доношу информацию так, чтобы вам было интересно!

