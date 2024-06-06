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Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Глубинные богатства Пермского края
Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска
11 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнесса6 июня 2024Огромное спасибо организатору путешествия Дине за прекрасную поездку. Благодаря ей узнали много интересного об истории Пермского края, о значимых событиях,
- ТТатьяна1 июня 2024Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
- ББикуновы Олег и13 мая 2024Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!
- ННаталья26 февраля 2024Очень классная поездка! Спасибо огромное Игорю за удивительный маршрут, за глубокие познания истории и за то, что создал нам отличное настроение в этот день. Рекомендуем к посещению!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «урал»
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