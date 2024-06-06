урал – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «урал» в Перми, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900 за всё до 4 чел.
По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
1 отзыв
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Глубинные богатства Пермского края
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Глубинные богатства Пермского края
Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска
11 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инесса
    6 июня 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Огромное спасибо организатору путешествия Дине за прекрасную поездку. Благодаря ей узнали много интересного об истории Пермского края, о значимых событиях,
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    происходивших здесь, о современном его развитии. Хорошо продуманный маршрут путешествия помог легко перенести поездку. Предусмотренные Диной треккинговые палки для подъёма на скалу Ермак, чай с конфетами, другие приятные мелочи усиливали впечатление от увиденного. Желаю Дине всего самого доброго и успехов в её такой замечательной деятельности.

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
  • Б
    Бикуновы Олег и
    13 мая 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    26 февраля 2024
    По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
    Очень классная поездка! Спасибо огромное Игорю за удивительный маршрут, за глубокие познания истории и за то, что создал нам отличное настроение в этот день. Рекомендуем к посещению!
    Очень классная поездка!Очень классная поездка!Очень классная поездка!Очень классная поездка!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «урал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
  2. По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
  3. Глубинные богатства Пермского края
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "урал" можно забронировать 3 экскурсии от 12 900 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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