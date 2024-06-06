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происходивших здесь, о современном его развитии. Хорошо продуманный маршрут путешествия помог легко перенести поездку. Предусмотренные Диной треккинговые палки для подъёма на скалу Ермак, чай с конфетами, другие приятные мелочи усиливали впечатление от увиденного. Желаю Дине всего самого доброго и успехов в её такой замечательной деятельности.