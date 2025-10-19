Индивидуальная
до 6 чел.
История питейных заведений Перми (18+)
Откройте для себя мир пермских питейных заведений. Узнайте, как изменялись вкусы и традиции на протяжении двух веков
Начало: В Театральном сквере
«Дегустация алкогольных напитков не включена в стоимость и не является обязательной»
12 дек в 16:00
13 дек в 16:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
13 дек в 06:00
14 дек в 06:00
50 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Как рождается хруст: экскурсия на фабрику сухариков
Почувствовать аромат свежего хлеба, изучить технологию и похрустеть сухариками прямо с конвейнера
Начало: В центре г. Пермь
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ИИрина19 октября 2025Пермь - вкусный и познавательный стартОтличная экскурсия, с комфортом и удобством! Интересный рассказ, интересные локации. Александр- фотограф высшего класса, фото с экскурсии получились очень красивые.
Спасибо!
- ГГульшат2 марта 2025Пермь - вкусный и познавательный стартОчень интересная, душевная, познавательная экскурсия, благодаря Александру. Удобный формат, с жд вокзала, в течении двух часов познакомиться с городом. Рекомендую.
- ИИрина16 августа 2024Пермь - вкусный и познавательный стартАлександр -лучший гид Перми! Юмор, знания и душевность -это лучшее сочетание в одном человеке. Всем рекомендую!!!
- ЮЮлия22 июля 2024Пермь - вкусный и познавательный стартЕсли хотите, чтобы вам показали самые интересные локации и, при этом, рассказывали обо всем с юмором и любовью к краю, то вам точно надо к Александру!)
- ННаталья4 июля 2024Пермь - вкусный и познавательный стартТочно не ошиблась в выборе гида для данного мероприятия. Доставка из аэропорта и сразу обзорная экскурсия-это лучшее знакомство с новым
- ТТатьяна24 мая 2024Пермь - вкусный и познавательный стартОчень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)
- ВВладимир9 мая 2024Пермь - вкусный и познавательный стартХочу выразить благодарность за организацию экскурсии.
Александр встретил нас в аэропорту минута в минуту.
Несмотря на плохую погоду атмосфера экскурсии была на высшем уровне.
Показать город и рассказать об его истории в дождливую погоду ни каждому дано, а он справился просто великолепно.
Рекомендую всем!!!
- ООльга29 апреля 2024Пермь - вкусный и познавательный стартСпасибо Александру за приятное знакомство с Пермью
- ЕЕлена11 декабря 2023Пермь - вкусный и познавательный стартХотим выразить Александру благодарность за чудесную экскурсию по Перми, не смотря на прогулку -35, мы выходили и смотрели достопримечательности. Очень рекомендую 👍
