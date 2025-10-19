Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Перми – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Перми, цены от 5600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История питейных заведений Перми (18+)
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
История питейных заведений Перми (18+)
Откройте для себя мир пермских питейных заведений. Узнайте, как изменялись вкусы и традиции на протяжении двух веков
Начало: В Театральном сквере
«Дегустация алкогольных напитков не включена в стоимость и не является обязательной»
12 дек в 16:00
13 дек в 16:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
13 дек в 06:00
14 дек в 06:00
50 000 ₽ за всё до 3 чел.
Как рождается хруст: экскурсия на фабрику сухариков
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Как рождается хруст: экскурсия на фабрику сухариков
Почувствовать аромат свежего хлеба, изучить технологию и похрустеть сухариками прямо с конвейнера
Начало: В центре г. Пермь
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    19 октября 2025
    Пермь - вкусный и познавательный старт
    Отличная экскурсия, с комфортом и удобством! Интересный рассказ, интересные локации. Александр- фотограф высшего класса, фото с экскурсии получились очень красивые.
    Спасибо!
  • Г
    Гульшат
    2 марта 2025
    Пермь - вкусный и познавательный старт
    Очень интересная, душевная, познавательная экскурсия, благодаря Александру. Удобный формат, с жд вокзала, в течении двух часов познакомиться с городом. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    16 августа 2024
    Пермь - вкусный и познавательный старт
    Александр -лучший гид Перми! Юмор, знания и душевность -это лучшее сочетание в одном человеке. Всем рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    22 июля 2024
    Пермь - вкусный и познавательный старт
    Если хотите, чтобы вам показали самые интересные локации и, при этом, рассказывали обо всем с юмором и любовью к краю, то вам точно надо к Александру!)
  • Н
    Наталья
    4 июля 2024
    Пермь - вкусный и познавательный старт
    Точно не ошиблась в выборе гида для данного мероприятия. Доставка из аэропорта и сразу обзорная экскурсия-это лучшее знакомство с новым
    местом пребывания. Александр опытный, приятный человек и рассказчик, с самого первого момента расположил нас не только к себе, но и к городу. Вдохновил нас любовью к своим землякам, дал возможность сравнить и понять литературных героев пермяков из книг и фильмов, ощутить произошедшие изменения за последние годы и легко ориентироваться по улочкам. Подсказал приятные и достойные по цене и качеству точки питания, рекомендовал к посещению музеи. Обязательно рекомендую его всем, кто поедет в Пермь первый раз.

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Пермь - вкусный и познавательный старт
    Очень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)
    читать дальше

    Он увлекает историей, смешит пикантными историческими ситуациями, дарит город как дорогой подарок! Время незаметно пролетело и было мало. Напитаться духом переселенцев, постичь смысл хитросплетений пережитых междуусобиц и вырулить к новой истории города. Познать коми-пермяцкую кухню и понять почему она такая. Осознать как много исторически значимых личностей отсюда родом! Дягилев, Татищев, Преображенский. Их судьбы тесно связаны с этим городом! Пермь с Александром стала лучше, чем могла бы быть!

  • В
    Владимир
    9 мая 2024
    Пермь - вкусный и познавательный старт
    Хочу выразить благодарность за организацию экскурсии.
    Александр встретил нас в аэропорту минута в минуту.
    Несмотря на плохую погоду атмосфера экскурсии была на высшем уровне.
    Показать город и рассказать об его истории в дождливую погоду ни каждому дано, а он справился просто великолепно.
    Рекомендую всем!!!
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Пермь - вкусный и познавательный старт
    Спасибо Александру за приятное знакомство с Пермью
  • Е
    Елена
    11 декабря 2023
    Пермь - вкусный и познавательный старт
    Хотим выразить Александру благодарность за чудесную экскурсию по Перми, не смотря на прогулку -35, мы выходили и смотрели достопримечательности. Очень рекомендую 👍

