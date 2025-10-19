читать дальше

местом пребывания. Александр опытный, приятный человек и рассказчик, с самого первого момента расположил нас не только к себе, но и к городу. Вдохновил нас любовью к своим землякам, дал возможность сравнить и понять литературных героев пермяков из книг и фильмов, ощутить произошедшие изменения за последние годы и легко ориентироваться по улочкам. Подсказал приятные и достойные по цене и качеству точки питания, рекомендовал к посещению музеи. Обязательно рекомендую его всем, кто поедет в Пермь первый раз.