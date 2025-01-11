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тихо и безлюдно, что помогло сильнее погрузиться в атмосферу. Александр великолепный рассказчик, знает о своём крае, наверное, всё. Так-же рад, что понимает нас "фотолюбителей" и всегда подсказывал по интересным локациям для съёмки, за это отдельное спасибо. Если кому важно, то Александр очень аккуратный водитель, ездили по локациям без проблем) Если вы, как и мы ехали зимой, то: 1. Обязательно утеплитесь как следует. 2. Постарайтесь подобрать ясный день, если возможно, нам очень повезло, не было ни облачка, всё идеально видно (Фото приложу) 3. Больше повербенков, если у вас телефон, как у нас дохнет на морозе) У нас был 20000mah от Xiaomi — справился отлично. Так-же можно подзаряжаться от прикуривателя в машине. Всем рекомендую. P.S Мы фильм "Сердце Пармы" не смотрели, но данный факт совсем не мешал наслаждаться великолепной природой)