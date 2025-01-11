6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Пермь-36
Погрузитесь в историю политических репрессий в Пермь-36. Посетите бывший лагерь и узнайте о жизни заключенных. Трансфер включен
Начало: Центр города
11 фев в 09:00
13 фев в 09:00
9490₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по местам съемок «Сердце пармы»
Откройте для себя киношную столицу Перми Великой и узнайте о битвах и обрядах вогулов. Путешествие по местам съемок фильма «Сердце пармы» в Урале
Начало: В центре Перми
11 фев в 08:30
13 фев в 08:30
18 500₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О Перми - с любовью
Увидеть главное в городе и понять, почему «Счастье не за горами»
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
3000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 января 2025Экскурсия в Пермь-36 для тех, кто хочет жить чуя под собой страну. Александру огромное искреннее спасибо!
- ААнастасия28 декабря 2024Очень благодарны Александру за экскурсию! Увлекательный и приятный рассказчик. Имеет богатый багаж знаний, отвечал на все возникающие вопросы. Остались под
- ССергей7 декабря 2024Экскурсия оставила определенные впечатления, рекомендую.
- ЕЕлена3 июля 2024Отличнейшие впечатления! Много информации в понятном изложении, возможность погрузиться в историю. Для меня было ценно, что можно было перебивать и задавать
- ННаталья30 июня 2024Гид располагающий к себе, организованный, много знающий, современный. Даже посетили дополнительную локацию (возможно только летом). Рассказ структурированный, глубокий. Александр по
- ААлексей16 февраля 2024Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день, поэтому на локациях было
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Из центра»
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