Экскурсии из центра Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Перми, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Музей политических репрессий Пермь-36
На машине
13 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Пермь-36
Погрузитесь в историю политических репрессий в Пермь-36. Посетите бывший лагерь и узнайте о жизни заключенных. Трансфер включен
Начало: Центр города
11 фев в 09:00
13 фев в 09:00
9490 за всё до 4 чел.
Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
На машине
10 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по местам съемок «Сердце пармы»
Откройте для себя киношную столицу Перми Великой и узнайте о битвах и обрядах вогулов. Путешествие по местам съемок фильма «Сердце пармы» в Урале
Начало: В центре Перми
11 фев в 08:30
13 фев в 08:30
18 500 за всё до 3 чел.
О Перми - с любовью
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О Перми - с любовью
Увидеть главное в городе и понять, почему «Счастье не за горами»
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
3000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 января 2025
    Музей политических репрессий Пермь-36
    Экскурсия в Пермь-36 для тех, кто хочет жить чуя под собой страну. Александру огромное искреннее спасибо!
  • А
    Анастасия
    28 декабря 2024
    Музей политических репрессий Пермь-36
    Очень благодарны Александру за экскурсию! Увлекательный и приятный рассказчик. Имеет богатый багаж знаний, отвечал на все возникающие вопросы. Остались под
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    большим впечатлением от профессионализма экскурсовода. В процессе узнали много нового не только о музее, но и о некоторых этапах развития нашего края.

  • С
    Сергей
    7 декабря 2024
    Музей политических репрессий Пермь-36
    Экскурсия оставила определенные впечатления, рекомендую.
    Экскурсия оставила определенные впечатления, рекомендуюЭкскурсия оставила определенные впечатления, рекомендуюЭкскурсия оставила определенные впечатления, рекомендую
  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
    Отличнейшие впечатления! Много информации в понятном изложении, возможность погрузиться в историю. Для меня было ценно, что можно было перебивать и задавать
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    вопросы, это была беседа, даже дискуссия временами, а не лекция. Логистика экскурсии на уровне. Александр готов принять во внимание желания туриста и готов вносить изменения и дополнения. Очень понравилось! 💚

    Отличнейшие впечатления! Много информации в понятном изложении, возможность погрузиться в историю
  • Н
    Наталья
    30 июня 2024
    Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
    Гид располагающий к себе, организованный, много знающий, современный. Даже посетили дополнительную локацию (возможно только летом). Рассказ структурированный, глубокий. Александр по
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    требованию можем поменять акцент своего рассказа. Машина удобная, был перекус в нормальной столовой, санитарные остановки. Изначально даже смогли сдвинуть время выезда вперед на час (мы живем по московскому времени). Когда предварительно мы договаривались, Александр быстро отвечал на сообщения. Само наполнение экскурсии - бесподобное. Показалось, что мы посмотрели всё возможное в том краю. И каждое место было не похоже на другое. Однозначно рекомендую экскурсию и гида.

  • А
    Алексей
    16 февраля 2024
    Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
    Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день, поэтому на локациях было
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    тихо и безлюдно, что помогло сильнее погрузиться в атмосферу. Александр великолепный рассказчик, знает о своём крае, наверное, всё. Так-же рад, что понимает нас "фотолюбителей" и всегда подсказывал по интересным локациям для съёмки, за это отдельное спасибо. Если кому важно, то Александр очень аккуратный водитель, ездили по локациям без проблем) Если вы, как и мы ехали зимой, то: 1. Обязательно утеплитесь как следует. 2. Постарайтесь подобрать ясный день, если возможно, нам очень повезло, не было ни облачка, всё идеально видно (Фото приложу) 3. Больше повербенков, если у вас телефон, как у нас дохнет на морозе) У нас был 20000mah от Xiaomi — справился отлично. Так-же можно подзаряжаться от прикуривателя в машине. Всем рекомендую. P.S Мы фильм "Сердце Пармы" не смотрели, но данный факт совсем не мешал наслаждаться великолепной природой)

    Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий деньЭкскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Из центра»

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  5. Каменный Город
  6. Белогорский монастырь
  7. Усьвинские столбы
  8. Гора Ветлан
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  10. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Перми в феврале 2025
Сейчас в Перми в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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