Сегодня Каменный город является излюбленным местом посещения туристами.
Местное название Каменного города «Черепахи» происходит от сходства двух самых высоких скал с этими животными.
При этом утром, днем и вечером одни и те же скалы-останцы и трещины-разломы в зависимости от освещения выглядят по-разному, предстают каждый раз в новом качестве.
Местное название Каменного города «Черепахи» происходит от сходства двух самых высоких скал с этими животными.
При этом утром, днем и вечером одни и те же скалы-останцы и трещины-разломы в зависимости от освещения выглядят по-разному, предстают каждый раз в новом качестве.
Описание экскурсииПамятник природы Каменный город Его местное название — Чёртово городище или Черепахи. Расположен в 5 километрах от поселка Усьва, на главной вершине хребта Рудянский спой. Скальный массив прорезан глубокими, до 8-12 метров трещинами шириной 1-8 метров, часто расположенными под прямым углом, что создает иллюзию улиц и переулков заброшенного города. Причудливые скальные останцы образуют сеть коридоров и ярусов на возвышенности посреди леса. Арки, проходы, мосты, лабиринты. Важная информация: Возможна сборная экскурсия для группы от 18 человек. Детали необходимо уточнять у гида.
Ежедневно в 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Причудливые скальные останцы
- Арки, проходы, мосты, лабиринты
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Туристический сбор в Каменный город (100 руб., необходимо оплачивать заранее).
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры.
Место начала и завершения?
Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Возможна сборная экскурсия для группы от 18 человек. Детали необходимо уточнять у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательный гид Ольга и водитель Олег. Всё рассказали, показали, всё просто замечательно. Дети в восторге.
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