Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Сегодня Каменный город является излюбленным местом посещения туристами.



Местное название Каменного города «Черепахи» происходит от сходства двух самых высоких скал с этими животными.



При этом утром, днем и вечером одни и те же скалы-останцы и трещины-разломы в зависимости от освещения выглядят по-разному, предстают каждый раз в новом качестве. 5 3 отзыва

Прикамье Тур Турагентство Ваш гид в Перми Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 25 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 11 часов 1-5 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Памятник природы Каменный город Его местное название — Чёртово городище или Черепахи. Расположен в 5 километрах от поселка Усьва, на главной вершине хребта Рудянский спой. Скальный массив прорезан глубокими, до 8-12 метров трещинами шириной 1-8 метров, часто расположенными под прямым углом, что создает иллюзию улиц и переулков заброшенного города. Причудливые скальные останцы образуют сеть коридоров и ярусов на возвышенности посреди леса. Арки, проходы, мосты, лабиринты. Важная информация: Возможна сборная экскурсия для группы от 18 человек. Детали необходимо уточнять у гида.

Ежедневно в 9:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Причудливые скальные останцы

Арки, проходы, мосты, лабиринты Что включено Услуги гида

Транспорт

Туристический сбор в Каменный город (100 руб., необходимо оплачивать заранее). Что не входит в цену Питание

Сувениры. Место начала и завершения? Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 9:00 Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Возможна сборная экскурсия для группы от 18 человек. Детали необходимо уточнять у гида Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.