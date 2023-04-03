Каменный город или «Чёртово городище»

Экскурсия к Каменному городу из Перми: индивидуальная по Уралу на весь день

Описание
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Каменный город или «Чёртово городище»
Каменный город или «Чёртово городище»
Каменный город или «Чёртово городище»
Каменный город или «Чёртово городище»
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Что вас ожидает 🤩

  • Причудливые скальные останцы образуют сеть коридоров и ярусов на возвышенности посреди леса. Арки, проходы, мосты, лабиринты – здесь можно найти много интересного.
  • Сегодня Каменный город является излюбленным местом посещения туристами. Местное название Каменного города "Черепахи" происходит от сходства двух самых высоких скал с этими животными. При этом утром, днем и вечером одни и те же скалы-останцы и трещины-разломы в зависимости от освещения выглядят по-разному, предстают каждый раз в новом качестве
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Памятник природы Каменный город (местное название - Чёртово городище или Черепахи) расположен в 5 км. от поселка Усьва, на главной вершине хребта Рудянский спой. Скальный массив прорезан глубокими, до 8-12 метров трещинами шириной 1-8 метров, часто расположенными под прямым углом, что создает иллюзию улиц и переулков заброшенного города. Причудливые скальные останцы образуют сеть коридоров и ярусов на возвышенности посреди леса. Арки, проходы, мосты, лабиринты…

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на автомобиле
  • Экскурсионное обслуживание
  • Сопровождение
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Пермь, Комсомольский проспект,27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Возможна групповая экскурсия от 18 человек. Стоимость и даты обязательно уточнять!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Водные развлечения
Выездные
На весь день
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