Экскурсия к Каменному городу из Перми: индивидуальная по Уралу на весь день
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Что вас ожидает 🤩
- Причудливые скальные останцы образуют сеть коридоров и ярусов на возвышенности посреди леса. Арки, проходы, мосты, лабиринты – здесь можно найти много интересного.
- Сегодня Каменный город является излюбленным местом посещения туристами. Местное название Каменного города "Черепахи" происходит от сходства двух самых высоких скал с этими животными. При этом утром, днем и вечером одни и те же скалы-останцы и трещины-разломы в зависимости от освещения выглядят по-разному, предстают каждый раз в новом качестве
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Памятник природы Каменный город (местное название - Чёртово городище или Черепахи) расположен в 5 км. от поселка Усьва, на главной вершине хребта Рудянский спой. Скальный массив прорезан глубокими, до 8-12 метров трещинами шириной 1-8 метров, часто расположенными под прямым углом, что создает иллюзию улиц и переулков заброшенного города. Причудливые скальные останцы образуют сеть коридоров и ярусов на возвышенности посреди леса. Арки, проходы, мосты, лабиринты…
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на автомобиле
- Экскурсионное обслуживание
- Сопровождение
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Пермь, Комсомольский проспект,27
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Возможна групповая экскурсия от 18 человек. Стоимость и даты обязательно уточнять!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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