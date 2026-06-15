В 1946 году в деревне Кучино Пермского края была создана исправительно-трудовая колония, куда позднее стали отправлять политических преступников.
Я расскажу, как проходили будни заключенных, какие известные люди здесь сидели, когда лагерь закрылся и чьими усилиями он превратился в музей. А также покажу снаружи и изнутри главные объекты местной инфраструктуры.
Я расскажу, как проходили будни заключенных, какие известные люди здесь сидели, когда лагерь закрылся и чьими усилиями он превратился в музей. А также покажу снаружи и изнутри главные объекты местной инфраструктуры.
Описание экскурсии
Пермь-36
Мы подробно осмотрим территорию бывшего лагеря: жилой барак, здания клуба, производственного цеха, администрации и КПП. Кроме того, посетим участок особого режима — самую строгую политическую тюрьму Советского Союза 80-х годов, созданную по прямому указанию председателя КГБ. Вы увидите, как выглядели камеры и рабочие помещения. А я поделюсь историями из жизни лагеря и помогу погрузиться в быт политических узников.
Организационные детали
- Музей находится в 115 км от Перми. Трансфер включён в стоимость
- Я авторизованный гид по музею Пермь-36. Поэтому мы сможем посетить изнутри все доступные объекты
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 600 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 837 туристов
Я коренной пермяк и лучший гид-переводчик России 2020 года. В туризме работаю многие годы, за это время встретил гостей из нескольких десятков стран. На экскурсиях интересно и доступно рассказываю о своей малой родине, открывая подчас неочевидные стороны пермской истории и географии. С декабря 2022 года я — официальный экскурсовод и гид-переводчик по Пермскому краю (прошел государственную аттестацию).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Большое спасибо Александру за обстоятельный и непредвзятый рассказ! 31.05.26 прикоснулись к трагическим страницам нашей истории. Мне кажется важным увидеть своими глазами, прочитать тексты на эту тему, чтобы сделать выводы самостоятельно.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо большое гиду Александру за интересную поездку. Видно, что человек профессионал своего дела, подмечает детали, а не ограничивается заранее заготовленным материалом. Умело ведет дискуссию, способен поддерживать отвлетвленные темы. Сам музей уникален, тут добавить нечего.
Вам был полезен этот отзыв?
Это был первый заказ на трипстере и мы ни разу не пожалели! Познавательная экскурсия с погружением в тяжелое прошлое нашей страны. Погода в этот день была дождливая, но это способствовало
Вам был полезен этот отзыв?
Невероятная экскурсия с отличным гидом 👍 Не думала, что данная тема окажется для меня настолько интересной и волнующей и все это благодаря нашему гиду♥️
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилась экскурсия в такой непростой музей. В пространстве музея много тематических выставок. Спасибо Александру за рассказ в самом музее, интересную беседу по дороге и комфортное вождение.
Вам был полезен этот отзыв?
Всё грамотно и пунктуально организовано!
Информация получена полностью 👍👍👍
Информация получена полностью 👍👍👍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии на «Музей политических репрессий Пермь-36»
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
17 авг в 12:00
18 авг в 14:00
от 6800 ₽ за всё до 4 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 16 чел.
Путешествие из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
Путешествие в музей «Хохловка» станет незабываемым благодаря индивидуальному трансферу. Ощутите гармонию природы и истории на берегу Камы
Начало: Пермяк-Соленые уши
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 7178 ₽
13 050 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь деревянная: этнографический музей «Хохловка»
Исследовать старинное зодчество и изучить традиции народов Урала
14 авг в 08:00
15 авг в 08:30
от 14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Деревянное наследие Прикамья: из Перми - в музей «Хохловка»
Исследовать архитектуру, быт и промыслы, которые сформировали облик региона
Начало: По договорённости
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.
от 9900 ₽ за экскурсию