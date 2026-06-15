читать дальше уменьшить проникновению в суровую лагерную жизнь. Каждому человеку полезно хотя бы раз в жизни посетить это место! Александр - прекрасный гид и интересный собеседник. С комфортом и увлекательным рассказом довёз нас до музея, провёл по всем экскурсионным объектам с глубоким знанием темы и легкой подачей непростой информации. Мы очень рады знакомству, желаем успехов в работе и побольше туристов, которые также как и мы, будут влюбляться в Пермский край!

Это был первый заказ на трипстере и мы ни разу не пожалели! Познавательная экскурсия с погружением в тяжелое прошлое нашей страны. Погода в этот день была дождливая, но это способствовало