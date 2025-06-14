На мысе Стрелка, недалеко от центра Перми, Кама и Чусовая сливаются, создавая уникальные пейзажи.Прогулка по тропинкам и подъем на смотровую площадку подарят вам возможность насладиться красотой природы.Рассветы и закаты здесь

особенно впечатляют: утренний туман и мягкий свет создают атмосферу загадочности, а вечерние лучи солнца отражаются в реках, превращая их в магическое зрелище. Комфортабельная поездка на автомобиле позволит вам расслабиться и сделать незабываемые снимки

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Время начала: 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Закаты на мысе Стрелка — особое зрелище. Когда солнце уходит за горизонт, реки вспыхивают отражением лучей — получается настоящая магия света. Отличный момент для атмосферных кадров.

Не менее впечатляют и рассветы. Утренний туман, мягкий свет и тишина. Для тех, кто не боится встать пораньше, это возможность насладиться загадочной атмосферой и сделать снимки, наполненные гармонией.

Какое бы время вы не выбрали, вас точно ждут:

Прекрасные виды на слияние двух рек — Камы и Чусовой

Множество тропинок и смотровых площадок

Живописная природа: лес и скалы

Организационные детали