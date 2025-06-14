На мысе Стрелка, недалеко от центра Перми, Кама и Чусовая сливаются, создавая уникальные пейзажи.
Прогулка по тропинкам и подъем на смотровую площадку подарят вам возможность насладиться красотой природы.
Рассветы и закаты здесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные закаты и рассветы
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🌿 Живописная природа и свежий воздух
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 🗺️ Множество тропинок и смотровых площадок
Время начала: 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Слияние Камы и Чусовой
- Мыс Стрелка
Описание экскурсии
Закаты на мысе Стрелка — особое зрелище. Когда солнце уходит за горизонт, реки вспыхивают отражением лучей — получается настоящая магия света. Отличный момент для атмосферных кадров.
Не менее впечатляют и рассветы. Утренний туман, мягкий свет и тишина. Для тех, кто не боится встать пораньше, это возможность насладиться загадочной атмосферой и сделать снимки, наполненные гармонией.
Какое бы время вы не выбрали, вас точно ждут:
- Прекрасные виды на слияние двух рек — Камы и Чусовой
- Множество тропинок и смотровых площадок
- Живописная природа: лес и скалы
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia
- Минимальный возраст детей — от 10 лет, так как детского кресла в машине нет
- По желанию берите с собой плед и перекус, чтобы посидеть, отдохнуть, встретить рассвет или проводить закат
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 48 туристов
Живу в Перми с рождения, со школьных лет интересуюсь литературой, географией и историей, в частности, Пермского края. Всю жизнь увлекаюсь активными видами туризма, люблю путешествовать, бывать в различных местах России
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Марина
14 июн 2025
Интересная экскурсия, видовая, природа 🤩 организатор Дмитрий очень хорошо оценивает возможности и пожелания посетителей. Делал прекрасные фото, угощал чаем. Все вовремя и очень комфортно.
Лидия
11 мая 2025
При решении вопроса куда поехать на майские праздники, мой выбор пал на Пермский край: непродолжительный проезд, незначительная разница во времени, изумительная природа, есть что посмотреть.
Среди многих предложений я выбрала индивидуальную
Входит в следующие категории Перми
