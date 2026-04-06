«Мистическая Пермь» — это правдивые городские легенды и неожиданный взгляд на прошлое города.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с таинственным городом Пермь, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей его трёхсотлетней истории от основания до наших дней.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с таинственным городом Пермь, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей его трёхсотлетней истории от основания до наших дней.
Описание экскурсии
Мифы и легенды: незнакомая и загадочная сторона Перми Если обычная туристическая программа вам наскучила и вы хотите окунуться с головой в прошлое и таинственное, то советуем обратить внимание на экскурсию «Мистическая Пермь» Мы приоткроем вам завесы тайн «Дома с кикиморой», согласно легенде, в окнах которого до сих пор можно увидеть призрак девушки с белыми волосами. Поведаем вам истории о привидениях, по слухам, обитающим в «Башне смерти». Такие предания, зачастую, носят мистический характер, но иногда они основаны на реальных фактах, они сохраняют потерянные знания о жизни города, демонстрируют его характер. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Смотрите свободные даты
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом с призраками
- Город мёртвых
- Могила проклятой дочери
- Мифическая река Стикс
- Дом с кикиморой
- Пересыльная тюрьма
- Дом с беби-боксом
- Спасо-Преображенский собор
Что включено
- Анимация «живые призраки»
- Информационное обслуживание
- Сопровождение
- Трансфер в обе стороны (если группа до 4-х человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспорт (если группа более 4-х человек), уточняйте у гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник «Пермяк соленые уши» (Компрос 27)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия очень атмосферная и классная! Вообще часто хожу на городские экскурсии, думала, что меня сложно удивить уже. Но удивилась! Будет интересна и гостям города, и местным.
По сюжету спойлерить не буду, потому что там целое театральное действо. По комфорту - всё очень здорово, экскурсия на машине гида. Сама гид Татьяна очень доброжелательная и приятная в общении.
По сюжету спойлерить не буду, потому что там целое театральное действо. По комфорту - всё очень здорово, экскурсия на машине гида. Сама гид Татьяна очень доброжелательная и приятная в общении.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Потрясающий гид и замечательная экскурсия! Много узнали о мистической стороне города, смеялись и пугались. Татьяна - настоящий мастер своего дела, прекрасный знаток не только пермских, но и уральских легенд, баек и поверий.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия получилась отличная! 👍Замечательная атмосмосфера, Татьяна сумела погрузить нас в мир мистики 👻 и тайн города☠️. Экскурсия прошла на одном дыхании! 👏 Спасибо огромное Татьяне и всему потустороннему миру 😉
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия ОГОНЬ! Мы взрослые люди, гости Перми, радовались как дети. Спасибо Татьяне! Увлекательно, познавательно, с юмором и большой любовью к городу! Очень рады, что выбрали этот маршрут. Всем рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
S
Необычная экскурсия с интересными рассказами и душевной атмосферой
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии на «Пермь Мистическая»
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическая Пермь. 18+
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк солёные уши»
Завтра в 20:30
22 авг в 20:30
от 14 150 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пермь - город трех столетий
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По старинным улицам Перми
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
5 окт в 09:00
6 окт в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь
Увидеть, услышать и почувствовать старинный город на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
14 085 ₽ за экскурсию