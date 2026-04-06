Мифы и легенды: незнакомая и загадочная сторона Перми Если обычная туристическая программа вам наскучила и вы хотите окунуться с головой в прошлое и таинственное, то советуем обратить внимание на экскурсию «Мистическая Пермь» Мы приоткроем вам завесы тайн «Дома с кикиморой», согласно легенде, в окнах которого до сих пор можно увидеть призрак девушки с белыми волосами. Поведаем вам истории о привидениях, по слухам, обитающим в «Башне смерти». Такие предания, зачастую, носят мистический характер, но иногда они основаны на реальных фактах, они сохраняют потерянные знания о жизни города, демонстрируют его характер. Важная информация:

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