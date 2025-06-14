Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Стрелка: от зари до заката
Пермь, мыс Стрелка: уникальное место, где Кама и Чусовая создают волшебные пейзажи. Встретьте рассвет или закат, наслаждаясь природой
Завтра в 05:00
6 авг в 03:30
7000 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Водная прогулка
На яхте - по Пермскому морю
Пермское море открывает свои просторы для любителей водных приключений. Путешествие на яхте подарит вам новые эмоции и незабываемые виды
4 авг в 09:00
5 авг в 09:00
19 634 ₽
20 667 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Закат на мысе Стрелка
Проведите вечер на воде, наблюдая закат на мысе Стрелка. Откройте для себя уникальные виды и историю слияния Камы и Чусовой
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина14 июня 2025Интересная экскурсия, видовая, природа 🤩 организатор Дмитрий очень хорошо оценивает возможности и пожелания посетителей. Делал прекрасные фото, угощал чаем. Все вовремя и очень комфортно.
- ССветлана9 июня 2025Очень гостеприимные молодые хозяева яхты. Душевно прокатились и пообщались. Полюбовались закатом. Кама прекрасна! Однозначно рекомендую.
- ДДиана5 июня 2025Все сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие по камскому водохранилищу под парусами!
- ААнастасия5 июня 2025Отличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которые подарили нам прекрасный морской
- ЛЛидия11 мая 2025При решении вопроса куда поехать на майские праздники, мой выбор пал на Пермский край: непродолжительный проезд, незначительная разница во времени,
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Романтические»
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