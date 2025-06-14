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Романтические экскурсии по Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Перми, цены от 7000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Мыс Стрелка: от зари до заката
На машине
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Стрелка: от зари до заката
Пермь, мыс Стрелка: уникальное место, где Кама и Чусовая создают волшебные пейзажи. Встретьте рассвет или закат, наслаждаясь природой
Завтра в 05:00
6 авг в 03:30
7000 ₽ за всё до 3 чел.
На яхте - по Пермскому морю
На яхте
3.5 часа
-
5%
4 отзыва
Водная прогулка
На яхте - по Пермскому морю
Пермское море открывает свои просторы для любителей водных приключений. Путешествие на яхте подарит вам новые эмоции и незабываемые виды
4 авг в 09:00
5 авг в 09:00
19 634 ₽20 667 ₽ за всё до 4 чел.
Закат на мысе Стрелка: последний луч - в ладонях волн (на моторной лодке)
5 часов
Водная прогулка
Закат на мысе Стрелка
Проведите вечер на воде, наблюдая закат на мысе Стрелка. Откройте для себя уникальные виды и историю слияния Камы и Чусовой
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    14 июня 2025
    Мыс Стрелка: от зари до заката
    Интересная экскурсия, видовая, природа 🤩 организатор Дмитрий очень хорошо оценивает возможности и пожелания посетителей. Делал прекрасные фото, угощал чаем. Все вовремя и очень комфортно.
    Интересная экскурсия, видовая, природа 🤩 организатор Дмитрий очень хорошо оценивает возможности и пожелания посетителей. Делал прекрасныеИнтересная экскурсия, видовая, природа 🤩 организатор Дмитрий очень хорошо оценивает возможности и пожелания посетителей. Делал прекрасныеИнтересная экскурсия, видовая, природа 🤩 организатор Дмитрий очень хорошо оценивает возможности и пожелания посетителей. Делал прекрасныеИнтересная экскурсия, видовая, природа 🤩 организатор Дмитрий очень хорошо оценивает возможности и пожелания посетителей. Делал прекрасные
  • С
    Светлана
    9 июня 2025
    На яхте - по Пермскому морю
    Очень гостеприимные молодые хозяева яхты. Душевно прокатились и пообщались. Полюбовались закатом. Кама прекрасна! Однозначно рекомендую.
  • Д
    Диана
    5 июня 2025
    На яхте - по Пермскому морю
    Все сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие по камскому водохранилищу под парусами!
    Все сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие поВсе сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие поВсе сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие поВсе сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие поВсе сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие поВсе сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие по
  • А
    Анастасия
    5 июня 2025
    На яхте - по Пермскому морю
    Отличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которые подарили нам прекрасный морской
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    вечер. Это капитан яхты Сирена Никита и его помощница Екатерина. Все очень четко и пунктуально организовано. Ребята очень интересно рассказали нам и о Пермском крае и о самом водохранилище. Чай с конфетками был неожиданным и приятным сюрпризом! Даже при очень слабом ветре нам удалось пройти под парусом! Все былр комфортно, душевно, весело и полностью безопасно!

    Отличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которыеОтличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которыеОтличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которыеОтличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которыеОтличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которые
  • Л
    Лидия
    11 мая 2025
    Мыс Стрелка: от зари до заката
    При решении вопроса куда поехать на майские праздники, мой выбор пал на Пермский край: непродолжительный проезд, незначительная разница во времени,
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    изумительная природа, есть что посмотреть. Среди многих предложений я выбрала индивидуальную экскурсию «Мыс Стрелка-от зари до заката». И это было правильное решение:). Гид Дмитрий не только эрудирован и коммуникабелен, но и внимателен и заботлив. Идея этой экскурсии - встретить рассвет или полюбоваться закатом в очень необычном месте- слиянии рек Камы и Чусовой. Представляю, насколько шикарны виды в эти часы. Несмотря на то, что я была днем, экскурсия очень понравилась и превзошла мои ожидания. Гуляешь по берегу Камы, а обогнув мыс, оказываешься на берегу реки Чусовой). Тишина, прекрасные виды на речные просторы способствуют релаксации и умиротворению. Перезагрузка от городской суеты обеспечена!) Уже хочется вернуться сюда снова, чтобы насладиться рассветом или закатом. Дмитрий, от души благодарю Вас, благодаря Вам я влюбилась в Пермский край! До следующей встречи! Всем рекомендую эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мыс Стрелка: от зари до заката
  2. На яхте - по Пермскому морю
  3. Закат на мысе Стрелка: последний луч - в ладонях волн (на моторной лодке)
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  5. Усьвинские столбы
  6. Белогорский монастырь
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Музей «Хохловка»
  9. Дом Мешкова
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2025
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