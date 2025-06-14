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изумительная природа, есть что посмотреть. Среди многих предложений я выбрала индивидуальную экскурсию «Мыс Стрелка-от зари до заката». И это было правильное решение:). Гид Дмитрий не только эрудирован и коммуникабелен, но и внимателен и заботлив. Идея этой экскурсии - встретить рассвет или полюбоваться закатом в очень необычном месте- слиянии рек Камы и Чусовой. Представляю, насколько шикарны виды в эти часы. Несмотря на то, что я была днем, экскурсия очень понравилась и превзошла мои ожидания. Гуляешь по берегу Камы, а обогнув мыс, оказываешься на берегу реки Чусовой). Тишина, прекрасные виды на речные просторы способствуют релаксации и умиротворению. Перезагрузка от городской суеты обеспечена!) Уже хочется вернуться сюда снова, чтобы насладиться рассветом или закатом. Дмитрий, от души благодарю Вас, благодаря Вам я влюбилась в Пермский край! До следующей встречи! Всем рекомендую эту экскурсию.