Добро пожаловать в удивительный город Пермь, который раскинулся на берегах реки Камы и пронизан богатой историей и культурой.
Наша экскурсия приглашает вас на захватывающее путешествие по этому уникальному уголку России, где история и мистика переплетаются с современностью.
Наша экскурсия приглашает вас на захватывающее путешествие по этому уникальному уголку России, где история и мистика переплетаются с современностью.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Соборная площадь
- Набережная и Счастье не за горами
- Пермяк — соленые уши, «Кама-река», Медведь
- Ж/Д вокзалы и Пермские ворота
- Исторический центр
- Разгуляй и памятник В. Н. Татищеву
- Театры и памятник Пермскому балету
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Загадочная и самобытная Пермь.
- Пермь — город, раскинувшийся на двух берегах вдоль Камы с самобытной культурой, наполненной историей выдающихся людей разных эпох. Вы увидите лучшие образцы провинциальной архитектуры от классицизма, модерна до сталинского ампира, Пермские ворота и памятник основателю В. Н. Татищеву.
- Вы услышите легенды наполненные мистикой о подземельях и доме с кикиморой. Прогуляемся по историческому центру, Соборной площади, полюбуемся набережной, сфотографируемся у Счастья не за горами, Пермяка — соленые уши.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Счастье не за горами
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Перми
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Пермь
Увидеть, услышать и почувствовать старинный город на увлекательной обзорной экскурсии
у скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
По старинным улицам Перми
Погулять по самым красивым улицам и скверам города и услышать о них любопытные факты
В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пермь гостеприимная и благодарная
Душевная обзорная экскурсия по исторической части города
22 окт
23 окт
26 окт
27 окт
2 500₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии