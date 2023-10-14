Пермь - город трех столетий

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Ответы на вопросы
Добро пожаловать в удивительный город Пермь, который раскинулся на берегах реки Камы и пронизан богатой историей и культурой.

Наша экскурсия приглашает вас на захватывающее путешествие по этому уникальному уголку России, где история и мистика переплетаются с современностью.
Пермь - город трех столетий
Пермь - город трех столетий
Пермь - город трех столетий
Пермь - город трех столетий
Пермь - город трех столетий
Пермь - город трех столетий
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Соборная площадь
  • Набережная и Счастье не за горами
  • Пермяк — соленые уши, «Кама-река», Медведь
  • Ж/Д вокзалы и Пермские ворота
  • Исторический центр
  • Разгуляй и памятник В. Н. Татищеву
  • Театры и памятник Пермскому балету
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Загадочная и самобытная Пермь.
  • Пермь — город, раскинувшийся на двух берегах вдоль Камы с самобытной культурой, наполненной историей выдающихся людей разных эпох. Вы увидите лучшие образцы провинциальной архитектуры от классицизма, модерна до сталинского ампира, Пермские ворота и памятник основателю В. Н. Татищеву.
  • Вы услышите легенды наполненные мистикой о подземельях и доме с кикиморой. Прогуляемся по историческому центру, Соборной площади, полюбуемся набережной, сфотографируемся у Счастья не за горами, Пермяка — соленые уши.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Счастье не за горами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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