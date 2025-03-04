В Перми царит особая атмосфера, сочетающая промышленность и искусство.



Экскурсия предлагает взглянуть на знаковые места, такие как скульптура «Пермяк - солёные уши», Старокирпичный переулок и Сибирский тракт. Путешествие по этим местам позволит лучше понять местных жителей и насладиться видами Камы. Это идеальный выбор как для новичков, так и для тех, кто хочет попрощаться с городом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Перми - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город полон жизни и событий. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться красотой Перми, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия также доступна, но стоит подготовиться к холодам и снегу, что может добавить атмосферности прогулке.

Сейчас июль — это идеальное время.