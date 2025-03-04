В Перми царит особая атмосфера, сочетающая промышленность и искусство.
Экскурсия предлагает взглянуть на знаковые места, такие как скульптура «Пермяк - солёные уши», Старокирпичный переулок и Сибирский тракт. Путешествие по этим местам позволит лучше понять местных жителей и насладиться видами Камы. Это идеальный выбор как для новичков, так и для тех, кто хочет попрощаться с городом
Экскурсия предлагает взглянуть на знаковые места, такие как скульптура «Пермяк - солёные уши», Старокирпичный переулок и Сибирский тракт. Путешествие по этим местам позволит лучше понять местных жителей и насладиться видами Камы. Это идеальный выбор как для новичков, так и для тех, кто хочет попрощаться с городом
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные арт-объекты
- 🏛 Исторические сюжеты
- 🌟 Городские легенды
- 🌉 Виды на Каму
- 🎭 Понимание местной культуры
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Перми - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город полон жизни и событий. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться красотой Перми, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия также доступна, но стоит подготовиться к холодам и снегу, что может добавить атмосферности прогулке.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скульптура «Пермяк - солёные уши»
- Старокирпичный переулок
- ИльТЮЗион
- Сибирский тракт
- Кама
Описание экскурсии
- Скульптура «Пермяк — солёные уши». Вы увидите забавный арт-объект, любимый гостями города. Услышите про Пермское море, семейство Строгановых и солеварение на Урале
- Старокирпичный переулок. Зайдёте в уютный дворик в самом центре города. Здесь и милые кофейни, и захватывающие исторические сюжеты, и портал в другое измерение
- «ИльТЮЗион». Городское пространство, которое поможет вам понять местных жителей чуть лучше и останется в памяти вашего телефона
- Сибирский тракт. Мы пройдём в Театральный сквер, где был центр губернского города. Вы узнаете, как пересекаются судьбы известных пермяков
- И конечно, Кама. Вы полюбуетесь рекой, которая восхищает, притягивает и забирается в душу
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Прикамье»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 262 туристов
Есть антикафе, а я и мои коллеги могут провести антиэкскурсию. Экскурсию, на которой не будет скучно, где мы пройдёмся по городу в вашем темпе, учитывая желания и дерзких, и степенных,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
4 мар 2025
Экскурсия понравилась! Вероника очень внимательный,приветливый экскурсовод, вплоть до того,что у нее был с собой палантин и запасные варежки-на тот случай,если замерзнем. (т. к. мы были в феврале в хороший мороз.) Материал был подобран грамотно и очень интересно. Сами мы такое бы не увидели и не узнали. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую тем,кто любит нестандартные экскурсии
Марина
4 окт 2024
Спасибо большое за экскурсию, время пролетело незаметно, не хотелось заканчивать)
Входит в следующие категории Перми
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