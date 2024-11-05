Всего в 40 км от Перми, в городе-спутнике Краснокамск, находится необычный музей «Коммунальная квартира». В нём собраны оригинальные предметы середины 20 века и воссозданы интерьеры того времени. Я с комфортом довезу вас до музея. Подожду, пока вы будете его осматривать, а затем привезу обратно в Пермь.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
В музее вы увидите артефакты советского быта:
- Мебель
- Предметы домашней утвари
- Коллекцию одежды
- Книги и многое другое
Многие из раритетов продолжают «жить»: по телефону в коммунальном коридоре можно позвонить на любой городской номер, в комнате работает телевизор 50-х годов, на кухне ненавязчиво «воркует» старенький радиоприемник.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из центральных районов Перми до музея и обратно, ожидание у музея 2 часа
- Время в пути в одну сторону — около 1 часа
- Транспорт — автомобиль Lifan Х60
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 108 туристов
Здравствуйте! Я родился в Перми — и много лет работаю в туризме. Последнее время часто сталкиваюсь с отменами поездок от крупных туроператоров в связи с недобором группы. Именно с этойЗадать вопрос
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