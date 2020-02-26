43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по главным достопримечательностям

Я провезу вас по самым важным объектам исторического центра Перми, по пути рассказывая всё самое интересное и важное об этих местах. Вы пройдете символическую «Нулевую версту», заглянете в сквер Театра оперы и балета, увидите Дом Мешкова, красивейшее здание города в стиле модерн, осмотрите Спасо-Преображенский собор и многое другое. Мы прогуляемся по новенькой набережной реки Камы и немного отдохнем, наблюдая за водной гладью. А в конце прогулки потрем на счастье нос Пермскому медведю, символу города!

История Перми в фактах и лицах

Вы услышите интереснейшие истории о Перми и её легендарных жителях. Узнаете, почему в старейшем здании Перми сначала был кабак, а потом проживало 17 Губернаторов. Я расскажу вам, кем был дедушка Ленина и как он связан с городом, почему Чехов не смог попасть в самый старый парк Перми и какой пожар тушил в Театре оперы и балета известный летчик Чкалов. Мы поговорим о самых значимых горожанах Перми: от основателя города Татищева до художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса.