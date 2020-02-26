43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Проехать по главным достопримечательностям города и проникнуться его атмосферой

Петр
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Петр – ваш гид
Эта прогулка создана для тех, кто за пару часов хочет осмотреть главные уголки Перми, почувствовать дух уральской промышленной столицы и узнать всё самое интересное из истории города.

Вам предстоит пройти от «Нулевой версты» до набережной Камы, потереть нос Пермскому медведю и услышать незаурядные рассказы о местных жителях.

Это будет не монотонная экскурсия, а своего рода пешеходная викторина, которая позволит вам лучше понять замечательный город Пермь.
От 3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии43 отзыва
4.95
Пермь – история и современность
Пермь – история и современность

Что вас ожидает

Прогулка по главным достопримечательностям
Я провезу вас по самым важным объектам исторического центра Перми, по пути рассказывая всё самое интересное и важное об этих местах. Вы пройдете символическую «Нулевую версту», заглянете в сквер Театра оперы и балета, увидите Дом Мешкова, красивейшее здание города в стиле модерн, осмотрите Спасо-Преображенский собор и многое другое. Мы прогуляемся по новенькой набережной реки Камы и немного отдохнем, наблюдая за водной гладью. А в конце прогулки потрем на счастье нос Пермскому медведю, символу города!

История Перми в фактах и лицах
Вы услышите интереснейшие истории о Перми и её легендарных жителях. Узнаете, почему в старейшем здании Перми сначала был кабак, а потом проживало 17 Губернаторов. Я расскажу вам, кем был дедушка Ленина и как он связан с городом, почему Чехов не смог попасть в самый старый парк Перми и какой пожар тушил в Театре оперы и балета известный летчик Чкалов. Мы поговорим о самых значимых горожанах Перми: от основателя города Татищева до художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса.

Организационные детали

  • В период с октября по май проводятся только автомобильная экскурсия (с элементами пешеходной).
  • Экскурсию также возможно провести на английском языке.
Пермь – история и современность
Пермь – история и современность
Пермь – история и современность
Пермь – история и современность
Пермь – история и современность
Пермь – история и современность
Пермь – история и современность
Пермь – история и современность
Пермь – история и современность
Пермь – история и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Петр
Петр
Мне 36 лет. Географ по образованию. Обучаюсь в магистратуре на кафедре Сервис и туризм Пермского университета. Профессионально провожу экскурсии по Пермскому краю (людям нравится). Имею большой опыт работы инструктором по сплавам и пешим походам, преподавал краеведение и туризм в средней школе (детям нравится). Много раз бывал, иногда даже жил в тех местах, о которых рассказываю. Провожу экскурсии потому что хочу поделиться с людьми красотой и историей пермского края. Все мои экскурсии также возможно провести на английском языке.
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43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Доступно изложена краткая история Уральского Санкт-Петербурга - города Перми.
Пётр отвечал на все задаваемые вопросы, даже не по теме. Хорошо знаком как с историческими фактами, так и с современной жизнью города. И так как сам путешествует, интересно было услышать историю города в сравнении с другими.
Пётр порекомендовал отличные места, куда нужно заглянуть, и ресторан, где покушать.
Два часа в мороз и солнцную погоду пролетели очень бодро. Спасибо!
18 февраля 2020
Экскурсия и Пермь понравились. Гид грамотно составил маршрут, рассказал интересные факты о городе, ответил на все вопросы. Рекомендую.
11 февраля 2020
Впечатления просто великолепные. Спасибо Петру огромное! Сразу видно, человек занимается своим делом! В лёгкой, не навязчивой форме, показал прекрасный город Пермь. Мы в Перми первый раз. Нопосле экскурсии теперь знаем и ориентируемся здесь. Мы здесь в командировке и было очень приятно так позитивно провести вечер после работы. Спасибо Вам, Петр, огромное, человеческое Спасибо.
8 января 2020
Второго января посетили экскурсию "Пермь-история и современность". Петр- наш экскурсовод, безусловно интеллигентный,знающий, любящий историю нашего города. Почему не 5 звезд, а четыре? Проблема , наверное в слушателях. Экскурсия больше рассчитана на гостей нашего города, а ездили пермяки ,поэтому многое было повторением пройденого.Экскурсоводу сложно было перестроиться , но тем не менее думаю, узнали много нового. Кроме того, молодые люди, больше воспринимают и запоминают истории, а не даты. Что то вроде рассказов Гиляровского. А некоторые личности , упомянутые экскурсоводом, им, к сожалению уже ничего не говорят. Мне понравилось. Приятно, что в Перми появился такой вид экскурсий
3 января 2020
Петр показал прекрасную, нарядную, умную Пермь!
17 ноября 2019
Все было отлично
10 октября 2019
Экскурсия очень понравилась, содержательно, полезно, интересно. Гид Петр оправдал все наши ожидания и заинтересовал другими темами экскурсий. В следующий отпуск будем планировать очередную экскурсию по Перми. Спасибо, Петр!
21 сентября 2019
Спасибо за экскурсию! Петр интересный собеседник, отлично владеет историческим материалом, объясняет доступно, с ним легко. Пунктуальность, аккуратность, очень внимательное отношение к аудитории - отличают экскурсии Петра. Время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендуем.
31 августа 2019
Не смотря на вечер пятницы, экскурсия прошла очень увлекательно. Можно задавать вопросы на интересные вам темы.
Борис
2 августа 2019
Отличное знание материала. Гибкое реагирование на изменение предпочтений в процессе экскурсии. Очень безопасное вождение. Эрудированность в смежных с историей областях знаний. Очень интересно и познавательно!
Ещё 33 отзыва

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