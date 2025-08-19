Узнайте о жизни Василия Каменского в его доме-музее в селе Троица. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь природой на берегу реки Сылва
Василий Каменский - поэт и авиатор, оставивший значительный след в истории Перми. Его дом-музей в селе Троица приглашает вас в путешествие по страницам его жизни. Здание, напоминающее пароход, удивляет архитектурой читать дальше
и богатым убранством. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты, связанные с его творчеством и жизнью. Завершить экскурсию можно прогулкой на пароме, наслаждаясь видами реки Сылва. Это место станет настоящим открытием для тех, кто ценит историю и культуру
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальный дом-музей Василия Каменского
🚢 Архитектура в форме парохода
🖼️ Богатое убранство и роспись
🌊 Прогулка на пароме по реке Сылва
📚 Интересные факты о жизни поэта
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться зеленью и свежим воздухом. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но прогулки на пароме могут быть ограничены из-за погодных условий.
Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию по уникальной усадьбе, расположенной в селе Троица. Этот удивительный дом, напоминающий пароход, впечатляет своими балконами-палубами и крышей-смотровой площадкой с флагштоком.
Дом-музей Василия Каменского
В усадьбе находится дом-музей, посвященный жизни и творчеству Василия Каменского — человека, чьи пути пересекались с судьбами многих выдающихся личностей. Во время экскурсии вы сможете узнать о его интересной жизни и увидеть великолепное убранство дома, украшенное росписью и резьбой.
Прогулка на пароме
По окончании экскурсии, по желанию, вы сможете совершить прогулку на пароме. Это отличная возможность отдохнуть на другом берегу реки Сылва и насладиться живописными пейзажами окрестностей.
Что вас ждет:
Уникальная архитектура усадьбы.
Интересные факты о жизни Василия Каменского.
Красивое убранство дома.
Прогулка на пароме по реке Сылва.
Не упустите возможность прикоснуться к истории и насладиться природой! Ждем вас на экскурсии!
Начало: Комсомольский проспект,27 Памятник «Соленые уши»
Завершение: Г. Пермь, Комсомольский проспект,27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.