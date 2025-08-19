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Путь энтузиаста: село Троица

Узнайте о жизни Василия Каменского в его доме-музее в селе Троица. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь природой на берегу реки Сылва
Василий Каменский - поэт и авиатор, оставивший значительный след в истории Перми. Его дом-музей в селе Троица приглашает вас в путешествие по страницам его жизни. Здание, напоминающее пароход, удивляет архитектурой
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и богатым убранством. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты, связанные с его творчеством и жизнью. Завершить экскурсию можно прогулкой на пароме, наслаждаясь видами реки Сылва. Это место станет настоящим открытием для тех, кто ценит историю и культуру

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальный дом-музей Василия Каменского
  • 🚢 Архитектура в форме парохода
  • 🖼️ Богатое убранство и роспись
  • 🌊 Прогулка на пароме по реке Сылва
  • 📚 Интересные факты о жизни поэта

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться зеленью и свежим воздухом. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но прогулки на пароме могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас июль — это идеальное время.
Путь энтузиаста: село Троица
Путь энтузиаста: село Троица
Путь энтузиаста: село Троица
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Дом-музей Василия Каменского
  • Река Сылва

Описание экскурсии

Приглашение на экскурсию

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию по уникальной усадьбе, расположенной в селе Троица. Этот удивительный дом, напоминающий пароход, впечатляет своими балконами-палубами и крышей-смотровой площадкой с флагштоком.

Дом-музей Василия Каменского

В усадьбе находится дом-музей, посвященный жизни и творчеству Василия Каменского — человека, чьи пути пересекались с судьбами многих выдающихся личностей. Во время экскурсии вы сможете узнать о его интересной жизни и увидеть великолепное убранство дома, украшенное росписью и резьбой.

Прогулка на пароме

По окончании экскурсии, по желанию, вы сможете совершить прогулку на пароме. Это отличная возможность отдохнуть на другом берегу реки Сылва и насладиться живописными пейзажами окрестностей.

Что вас ждет:

  • Уникальная архитектура усадьбы.
  • Интересные факты о жизни Василия Каменского.
  • Красивое убранство дома.
  • Прогулка на пароме по реке Сылва.

Не упустите возможность прикоснуться к истории и насладиться природой! Ждем вас на экскурсии!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер на автобусе
Что не входит в цену
  • Входной билет в музей
  • Входной билет на паром
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольский проспект,27 Памятник «Соленые уши»
Завершение: Г. Пермь, Комсомольский проспект,27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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