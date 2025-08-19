Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться зеленью и свежим воздухом. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но прогулки на пароме могут быть ограничены из-за погодных условий.

Василий Каменский - поэт и авиатор, оставивший значительный след в истории Перми. Его дом-музей в селе Троица приглашает вас в путешествие по страницам его жизни. Здание, напоминающее пароход, удивляет архитектурой

и богатым убранством. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты, связанные с его творчеством и жизнью. Завершить экскурсию можно прогулкой на пароме, наслаждаясь видами реки Сылва. Это место станет настоящим открытием для тех, кто ценит историю и культуру

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приглашение на экскурсию

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию по уникальной усадьбе, расположенной в селе Троица. Этот удивительный дом, напоминающий пароход, впечатляет своими балконами-палубами и крышей-смотровой площадкой с флагштоком.

Дом-музей Василия Каменского

В усадьбе находится дом-музей, посвященный жизни и творчеству Василия Каменского — человека, чьи пути пересекались с судьбами многих выдающихся личностей. Во время экскурсии вы сможете узнать о его интересной жизни и увидеть великолепное убранство дома, украшенное росписью и резьбой.

Прогулка на пароме

По окончании экскурсии, по желанию, вы сможете совершить прогулку на пароме. Это отличная возможность отдохнуть на другом берегу реки Сылва и насладиться живописными пейзажами окрестностей.

Что вас ждет:

Уникальная архитектура усадьбы.

Интересные факты о жизни Василия Каменского.

Красивое убранство дома.

Прогулка на пароме по реке Сылва.

Не упустите возможность прикоснуться к истории и насладиться природой! Ждем вас на экскурсии!