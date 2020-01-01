Еще несколько необычных экскурсий в Перми

Что вас ожидает

«Ах, Кама, Кама-Камушка»

Вы узнаете, почему на реке Кама в 18 веке начали строительство медеплавильного завода и как впоследствии на этом месте основали губернский город 🏙️ Пермь. Гуляя вдоль берега, по одной из старейших улиц города, вы сфотографируетесь 📸 на фоне известного арт-объекта Счастье не за горами. Позже я покажу главную улицу до 1917 года — Сибирскую. А также расскажу о связи Маяковского и Лили Брик с Пермью и последних днях Великого князя Михаила Романова.

Городские легенды

Вы пройдете по старой Торговой площади и услышите легенды о кикиморе 🌊, которая не дала сжечь охраняемый ею дом. Поговорим и о князе Долгоруком, которого сослали в наш город 🏙️ после того, как он надоел всем в столицах и заграницах. А еще вы узнаете о нашем Робинзоне Крузо, счастливо спасшемся от гибели в Тихом океане.

Культурные пространства

Представление о городе было бы неполным без театра Оперы и балета, отметившего в 2020 году 150-летний юбилей. Я немного расскажу о его истории 📖 и том, что заставило говорить о нем весь мир. А затем через Старокирпичный переулок проведу вас к любимому горожанами памятнику Пермяк-соленые уши на Комсомольском проспекте — главной улице современного города. После чего вы сможете посетить ремесленную лавку «Сеновал», где снимали один из выпусков программы «Орел и решка». Там вас угостят настоящим иван-чаем и удивят аутентичными сувенирами.

Жду вас, будет интересно!

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