Еще несколько необычных экскурсий в Перми

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О Перми — с интересом и любовью

Получить объемное впечатление о городе, познакомиться с его историей и послушать пермские легенды

Ирина
Ирина – Гид из Перми
На просторах Предуралья вы увидите главные символы крупнейшего города на Каме и узнаете, как он стал промышленным центром края.

Я покажу старинные улицы, расскажу о Маяковском, Михаиле Романове и местном Робинзоне Крузо.

Вы узнаете, чем на весь мир прославился наш театр Оперы и балета, откроете немало интересных арт-объектов и отведаете настоящий иван-чай.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 20001 500 ₽ за экскурсиюскидка25%

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О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью

Что вас ожидает

«Ах, Кама, Кама-Камушка»
Вы узнаете, почему на реке Кама в 18 веке начали строительство медеплавильного завода и как впоследствии на этом месте основали губернский город 🏙️ Пермь. Гуляя вдоль берега, по одной из старейших улиц города, вы сфотографируетесь 📸 на фоне известного арт-объекта Счастье не за горами. Позже я покажу главную улицу до 1917 года — Сибирскую. А также расскажу о связи Маяковского и Лили Брик с Пермью и последних днях Великого князя Михаила Романова.

Городские легенды
Вы пройдете по старой Торговой площади и услышите легенды о кикиморе 🌊, которая не дала сжечь охраняемый ею дом. Поговорим и о князе Долгоруком, которого сослали в наш город 🏙️ после того, как он надоел всем в столицах и заграницах. А еще вы узнаете о нашем Робинзоне Крузо, счастливо спасшемся от гибели в Тихом океане.

Культурные пространства
Представление о городе было бы неполным без театра Оперы и балета, отметившего в 2020 году 150-летний юбилей. Я немного расскажу о его истории 📖 и том, что заставило говорить о нем весь мир. А затем через Старокирпичный переулок проведу вас к любимому горожанами памятнику Пермяк-соленые уши на Комсомольском проспекте — главной улице современного города. После чего вы сможете посетить ремесленную лавку «Сеновал», где снимали один из выпусков программы «Орел и решка». Там вас угостят настоящим иван-чаем и удивят аутентичными сувенирами.

Жду вас, будет интересно!

Организационные детали

  • Протяженность маршрута: 2, 5 километра
  • Дополнительные расходы (по желанию): иван-чай — 50 руб. /человека в КП «Сеновал»
Начало и место завершения
🚩 на улице Ленина
О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью
О Перми — с интересом и любовью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я профессиональный работник туризма, со стажем более 20 лет. Дипломированный экскурсовод, сопровождающая групп, с большим опытом личных путешествий. Мне нравится наш город и Пермский край, и я хочу передать свою любовь и знания пермякам и гостям города. А еще я обожаю пешеходные прогулки, после них всегда есть что вспомнить...
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