Еще несколько необычных экскурсий в Перми

Мои заказы

О Перми - с интересом и любовью

Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Приглашаем вас в путешествие по Перми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.

Пройдитесь по древним улицам, где жили и творили великие личности, такие как Маяковский и Михаил Романов.

Откройте для себя
читать дальшеуменьшить

местный Робинзон Крузо и узнайте о легендах, связанных с древней Торговой площадью.

Посетите знаменитый театр Оперы и балета, который прославился на весь мир, и познакомьтесь с уникальными арт-объектами, в том числе скульптурой «Счастье не за горами».

В завершение маршрута вы сможете отведать настоящий иван-чай и приобрести аутентичные сувениры, которые станут прекрасным напоминанием о вашем путешествии. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Пермью, её историей и культурой

5
123 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фотомоменты на фоне арт-объектов
  • 🎭 Узнаете историю знаменитого театра Оперы и балета
  • 🗺 Прогулка по старинным улицам и площадям
  • 🧳 Интересные факты о знаменитых личностях
  • 🍵 Дегустация настоящего иван-чая

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Перми - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. Зимой, несмотря на холод, можно насладиться заснеженными пейзажами, но следует подготовиться к низким температурам и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
О Перми - с интересом и любовью
О Перми - с интересом и любовью
О Перми - с интересом и любовью

Что можно увидеть

  • Счастье не за горами
  • Сибирская улица
  • Торговая площадь
  • Театр Оперы и балета
  • Пермяк-соленые уши
  • Сеновал

Описание экскурсии

«Ах, Кама, Кама-Камушка»

Вы узнаете, почему на реке Кама в 18 веке начали строительство медеплавильного завода и по какой причине впоследствии на этом месте основали губернский город Пермь. Гуляя вдоль берега, по одной из старейших улиц города, вы сфотографируетесь на фоне известного арт-объекта Счастье не за горами. Я покажу главную улицу до 1917 года — Сибирскую. А также расскажу, как связаны Аркадий Гайдар и Павел Бажов и последних днях Великого князя Михаила Романова.

Городские легенды

Вы пройдёте по старой Торговой площади и услышите легенды о кикиморе, которая не дала сжечь охраняемый ею дом. Поговорим и о князе Долгоруком, которого сослали в наш город после того, как он надоел всем в столицах и заграницах. А ещё вы узнаете о нашем Робинзоне Крузо, счастливо спасшемся от гибели в Тихом океане.

Культурные пространства

Представление о городе было бы неполным без театра Оперы и балета, отметившего в 2020 году 150-летний юбилей. Я расскажу о его истории и том, что заставило говорить о нём весь мир. Через Старокирпичный переулок проведу вас к нашему новому пространству «ИльТЮЗион».

А ещё мы поговорим о том, где всё-таки находится Тридевять земель и Тридевятое царство, и почему избушка на «курьих ножках». Если вам интересны другие истории, например наши заводы, пароходы, духи и боги, я с удовольствием обо всём вам расскажу.

Жду вас, будет интересно!

Организационные детали

Протяжённость маршрута: 2,5 километра.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Комсомольском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1217 туристов
Я профессиональный работник туризма, со стажем более 20 лет. Дипломированный экскурсовод, сопровождающая групп, с большим опытом личных путешествий. Мне нравится наш город и Пермский край, и я хочу передать свою любовь и знания пермякам и гостям города. А еще я обожаю пешеходные прогулки, после них всегда есть что вспомнить…

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 123 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
117
4
4
3
2
2
1
Анжелика
Ходили на обзорную экскурсию с Ириной. Программа и подход очень понравились! Ирина поинтересовалась, что мы уже видели, что хотели бы увидеть и узнать, где хотели бы завершить прогулку и моментально
читать дальшеуменьшить

скомпоновала лучший для нас вариант экскурсии. Узнали много нового, интересного, пообщались на наиболее близкие нам темы. Ирина подсказала места (сувенирные лавки, вкусная еда, пермские конфеты, культурные программы в городе), которые мы записали и по которым потом следовали! Экскурсовода уверенно рекомендуем!

Ходили на обзорную экскурсию с Ириной. Программа и подход очень понравились! Ирина поинтересовалась, что мы уже
Ходили на обзорную экскурсию с Ириной. Программа и подход очень понравились! Ирина поинтересовалась, что мы уже
Ходили на обзорную экскурсию с Ириной. Программа и подход очень понравились! Ирина поинтересовалась, что мы уже
Ходили на обзорную экскурсию с Ириной. Программа и подход очень понравились! Ирина поинтересовалась, что мы уже
Ходили на обзорную экскурсию с Ириной. Программа и подход очень понравились! Ирина поинтересовалась, что мы уже
Ходили на обзорную экскурсию с Ириной. Программа и подход очень понравились! Ирина поинтересовалась, что мы уже
Ходили на обзорную экскурсию с Ириной. Программа и подход очень понравились! Ирина поинтересовалась, что мы уже
Ходили на обзорную экскурсию с Ириной. Программа и подход очень понравились! Ирина поинтересовалась, что мы уже+2
Ходили на обзорную экскурсию с Ириной. Программа и подход очень понравились! Ирина поинтересовалась, что мы уже
Ходили на обзорную экскурсию с Ириной. Программа и подход очень понравились! Ирина поинтересовалась, что мы уже
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень понравилась пешеходная экскурсия с Ириной, легкая и интересная подача материала, познакомились с Пермью и Пермским краем, получили рекомендации по сувенирам, кафе и магазинам - все нам пригодилось. Приятно было слушать Ирину и гулять с ней по городу. Очень довольны экскурсией, однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Очень понравился наш экскурсовод Ирина! Интересный рассказ, отличный маршрут, мы были с детьми 13 и 10 лет, Ирина нашла с ними общий язык, подсказала локации для фото. Экскурсия проходила в
читать дальшеуменьшить

зимние каникулы, поэтому все равно, несмотря на то, что мы были одеты тепло, немного замёрзли, а Ирина нас провела по таким местам где можно было погреться, что ценно. И сама Ирина очень обаятельная и приятная.

Вам был полезен этот отзыв?
Маргарита
Прекрасная информативная экскурсия по городу, грамотно продуманный маршрут, информация предоставлена тактично, по ходу экскурсии поддерживался формат диалога, что очень важно для индивидуальных экскурсий. В городе мы были впервые, Ирина смогла
читать дальшеуменьшить

представить его во всей красе и заинтересовать на дальнейшие самостоятельные ознакомительные прогулки и поездки по Пермскому краю. В процессе узнали для себя ряд необычных исторических и современных фактов, которыми приятно будет поделиться с близкими. Будем ли мы рекомендовать ее для наших друзей? Безусловно, да! В общем-то, в названии экскурсии передана реальная ее суть. Хотим пожелать гиду процветания и многих лет работы, Вы прекрасны!)

Прекрасная информативная экскурсия по городу, грамотно продуманный маршрут, информация предоставлена тактично, по ходу экскурсии поддерживался формат
Прекрасная информативная экскурсия по городу, грамотно продуманный маршрут, информация предоставлена тактично, по ходу экскурсии поддерживался формат
Прекрасная информативная экскурсия по городу, грамотно продуманный маршрут, информация предоставлена тактично, по ходу экскурсии поддерживался формат
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Отличная экскурсия по городу. Были большой компанией. Нам очень понравилось!
Отдельно хочу отметить - грамотную речь Ирины и эмоциональный окрас речи. Не было монотонности! Экскурсовод держала наша внимание весь маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Большое спасибо Ирине за искреннюю любовь и интерес к жизни города. Маршрут включает в себя разные объекты центра, не только те, что «продиктованны» зелёной линией. Экскурсия пешеходная, но также подойдёт тем, кто не любит много и долго ходить, все объекты расположены близко друг к другу. Гид сориентировала нас по интересным локациям для личной прогулки и вкусного обеда.
Большое спасибо Ирине за искреннюю любовь и интерес к жизни города. Маршрут включает в себя разные
Большое спасибо Ирине за искреннюю любовь и интерес к жизни города. Маршрут включает в себя разные
Большое спасибо Ирине за искреннюю любовь и интерес к жизни города. Маршрут включает в себя разные
Большое спасибо Ирине за искреннюю любовь и интерес к жизни города. Маршрут включает в себя разные
Большое спасибо Ирине за искреннюю любовь и интерес к жизни города. Маршрут включает в себя разные
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Перми

Похожие экскурсии на «О Перми - с интересом и любовью»

О Перми - с любовью
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Перми - с любовью
Увидеть главное в городе и понять, почему «счастье не за горами»
Начало: В центре города
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
от 4750 ₽ за всё до 5 чел.
По Перми с ветерком
На машине
3.5 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
17 авг в 12:30
18 авг в 14:30
от 7800 ₽ за всё до 4 чел.
Квест «Пермь - любовь с первого взгляда»
Пешая
1.5 часа
-
5%
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Квест «Пермь - любовь с первого взгляда»
Приглашаю на увлекательную прогулку по Перми, где вы узнаете об истории города, его знаменитых жителях и увидите главные достопримечательности
Начало: У гостиницы «Прикамье»
14 авг в 16:00
15 авг в 08:00
от 8522 ₽8970 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
17 авг в 12:00
18 авг в 14:00
от 6800 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Перми
от 4900 ₽ за экскурсию