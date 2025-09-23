Еще несколько необычных экскурсий в Перми

Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Приглашаем вас в путешествие по Перми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.
Пройдитесь по древним улицам, где жили и творили великие личности, такие как Маяковский и Михаил Романов.
Откройте для себя читать дальшеуменьшить
местный Робинзон Крузо и узнайте о легендах, связанных с древней Торговой площадью.
Посетите знаменитый театр Оперы и балета, который прославился на весь мир, и познакомьтесь с уникальными арт-объектами, в том числе скульптурой «Счастье не за горами».
В завершение маршрута вы сможете отведать настоящий иван-чай и приобрести аутентичные сувениры, которые станут прекрасным напоминанием о вашем путешествии. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Пермью, её историей и культурой
🎭 Узнаете историю знаменитого театра Оперы и балета
🗺 Прогулка по старинным улицам и площадям
🧳 Интересные факты о знаменитых личностях
🍵 Дегустация настоящего иван-чая
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Перми - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. Зимой, несмотря на холод, можно насладиться заснеженными пейзажами, но следует подготовиться к низким температурам и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Счастье не за горами
Сибирская улица
Торговая площадь
Театр Оперы и балета
Пермяк-соленые уши
Сеновал
Описание экскурсии
«Ах, Кама, Кама-Камушка»
Вы узнаете, почему на реке Кама в 18 веке начали строительство медеплавильного завода и по какой причине впоследствии на этом месте основали губернский город Пермь. Гуляя вдоль берега, по одной из старейших улиц города, вы сфотографируетесь на фоне известного арт-объекта Счастье не за горами. Я покажу главную улицу до 1917 года — Сибирскую. А также расскажу, как связаны Аркадий Гайдар и Павел Бажов и последних днях Великого князя Михаила Романова.
Городские легенды
Вы пройдёте по старой Торговой площади и услышите легенды о кикиморе, которая не дала сжечь охраняемый ею дом. Поговорим и о князе Долгоруком, которого сослали в наш город после того, как он надоел всем в столицах и заграницах. А ещё вы узнаете о нашем Робинзоне Крузо, счастливо спасшемся от гибели в Тихом океане.
Культурные пространства
Представление о городе было бы неполным без театра Оперы и балета, отметившего в 2020 году 150-летний юбилей. Я расскажу о его истории и том, что заставило говорить о нём весь мир. Через Старокирпичный переулок проведу вас к нашему новому пространству «ИльТЮЗион».
А ещё мы поговорим о том, где всё-таки находится Тридевять земель и Тридевятое царство, и почему избушка на «курьих ножках». Если вам интересны другие истории, например наши заводы, пароходы, духи и боги, я с удовольствием обо всём вам расскажу.
Жду вас, будет интересно!
Организационные детали
Протяжённость маршрута: 2,5 километра.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Комсомольском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1217 туристов
Я профессиональный работник туризма, со стажем более 20 лет. Дипломированный экскурсовод, сопровождающая групп, с большим опытом личных путешествий. Мне нравится наш город и Пермский край, и я хочу передать свою любовь и знания пермякам и гостям города. А еще я обожаю пешеходные прогулки, после них всегда есть что вспомнить…
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 123 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
117
4
4
3
2
2
–
1
–
Анжелика
Ходили на обзорную экскурсию с Ириной. Программа и подход очень понравились! Ирина поинтересовалась, что мы уже видели, что хотели бы увидеть и узнать, где хотели бы завершить прогулку и моментально читать дальшеуменьшить
скомпоновала лучший для нас вариант экскурсии. Узнали много нового, интересного, пообщались на наиболее близкие нам темы. Ирина подсказала места (сувенирные лавки, вкусная еда, пермские конфеты, культурные программы в городе), которые мы записали и по которым потом следовали! Экскурсовода уверенно рекомендуем!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Очень понравилась пешеходная экскурсия с Ириной, легкая и интересная подача материала, познакомились с Пермью и Пермским краем, получили рекомендации по сувенирам, кафе и магазинам - все нам пригодилось. Приятно было слушать Ирину и гулять с ней по городу. Очень довольны экскурсией, однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Очень понравился наш экскурсовод Ирина! Интересный рассказ, отличный маршрут, мы были с детьми 13 и 10 лет, Ирина нашла с ними общий язык, подсказала локации для фото. Экскурсия проходила в читать дальшеуменьшить
зимние каникулы, поэтому все равно, несмотря на то, что мы были одеты тепло, немного замёрзли, а Ирина нас провела по таким местам где можно было погреться, что ценно. И сама Ирина очень обаятельная и приятная.
Вам был полезен этот отзыв?
Маргарита
Прекрасная информативная экскурсия по городу, грамотно продуманный маршрут, информация предоставлена тактично, по ходу экскурсии поддерживался формат диалога, что очень важно для индивидуальных экскурсий. В городе мы были впервые, Ирина смогла читать дальшеуменьшить
представить его во всей красе и заинтересовать на дальнейшие самостоятельные ознакомительные прогулки и поездки по Пермскому краю. В процессе узнали для себя ряд необычных исторических и современных фактов, которыми приятно будет поделиться с близкими. Будем ли мы рекомендовать ее для наших друзей? Безусловно, да! В общем-то, в названии экскурсии передана реальная ее суть. Хотим пожелать гиду процветания и многих лет работы, Вы прекрасны!)
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Отличная экскурсия по городу. Были большой компанией. Нам очень понравилось! Отдельно хочу отметить - грамотную речь Ирины и эмоциональный окрас речи. Не было монотонности! Экскурсовод держала наша внимание весь маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Большое спасибо Ирине за искреннюю любовь и интерес к жизни города. Маршрут включает в себя разные объекты центра, не только те, что «продиктованны» зелёной линией. Экскурсия пешеходная, но также подойдёт тем, кто не любит много и долго ходить, все объекты расположены близко друг к другу. Гид сориентировала нас по интересным локациям для личной прогулки и вкусного обеда.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии на «О Перми - с интересом и любовью»