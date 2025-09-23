Еще несколько необычных экскурсий в Перми

Лучшее время для экскурсии по Перми - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. Зимой, несмотря на холод, можно насладиться заснеженными пейзажами, но следует подготовиться к низким температурам и возможным осадкам.

Приглашаем вас в путешествие по Перми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.Пройдитесь по древним улицам, где жили и творили великие личности, такие как Маяковский и Михаил Романов.Откройте для себя

местный Робинзон Крузо и узнайте о легендах, связанных с древней Торговой площадью. Посетите знаменитый театр Оперы и балета, который прославился на весь мир, и познакомьтесь с уникальными арт-объектами, в том числе скульптурой «Счастье не за горами». В завершение маршрута вы сможете отведать настоящий иван-чай и приобрести аутентичные сувениры, которые станут прекрасным напоминанием о вашем путешествии. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Пермью, её историей и культурой

Описание экскурсии

«Ах, Кама, Кама-Камушка»

Вы узнаете, почему на реке Кама в 18 веке начали строительство медеплавильного завода и по какой причине впоследствии на этом месте основали губернский город Пермь. Гуляя вдоль берега, по одной из старейших улиц города, вы сфотографируетесь на фоне известного арт-объекта Счастье не за горами. Я покажу главную улицу до 1917 года — Сибирскую. А также расскажу, как связаны Аркадий Гайдар и Павел Бажов и последних днях Великого князя Михаила Романова.

Городские легенды

Вы пройдёте по старой Торговой площади и услышите легенды о кикиморе, которая не дала сжечь охраняемый ею дом. Поговорим и о князе Долгоруком, которого сослали в наш город после того, как он надоел всем в столицах и заграницах. А ещё вы узнаете о нашем Робинзоне Крузо, счастливо спасшемся от гибели в Тихом океане.

Культурные пространства

Представление о городе было бы неполным без театра Оперы и балета, отметившего в 2020 году 150-летний юбилей. Я расскажу о его истории и том, что заставило говорить о нём весь мир. Через Старокирпичный переулок проведу вас к нашему новому пространству «ИльТЮЗион».

А ещё мы поговорим о том, где всё-таки находится Тридевять земель и Тридевятое царство, и почему избушка на «курьих ножках». Если вам интересны другие истории, например наши заводы, пароходы, духи и боги, я с удовольствием обо всём вам расскажу.

Жду вас, будет интересно!

Организационные детали

Протяжённость маршрута: 2,5 километра.