Экскурсия на производство «Роботы. Пермский период»
Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 7
23 фев в 18:00
28 фев в 13:00
712.50 ₽
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на производство «Роботы. Пермский период»
Начало: Шоссе Космонавтов, 111А
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
23 фев в 13:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на производство для детей «Робот - друг человека»
Начало: Шоссе Космонавтов, 111А
850 ₽ за человека
