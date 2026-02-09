-
25%
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия на производство «Роботы. Пермский период»
Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 7
23 фев в 18:00
28 фев в 13:00
712.50 ₽
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на производство «Роботы. Пермский период»
Начало: Шоссе Космонавтов, 111А
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
23 фев в 13:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на производство для детей «Робот - друг человека»
Начало: Шоссе Космонавтов, 111А
850 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 февраля 2026Спасибо экскурсоводу,Варваре! Все подробно рассказала и показала. Очень понравилось!
- ННаталья8 января 2026Экскурсия достаточно информативная, понятная и взрослому и ребенку. Покажут все участки работы от создания, изготовления элементов и сборки. За это
- ЛЛюбовь6 января 2026Очень динамичная экскурсия,интересна как взрослым так и детям. Рекомендую.
- ММилана6 января 2026Замечательный экскурсовод, интересное общение с роботом. Хотелось бы видеть в работе последние модели роботов
- ЛЛилия5 января 2026Мы увидели роботов с начала действия предприятия. Роботы с 1 по 4 поколения.
- ТТарасова1 декабря 202529 ноября 2025 года посетили с внуком 6 лет экскурсию Промобот. Очень интересно даже взрослым, не говоря о детях. Интересно, познавательно. Время проведенное не зря. Советую.
- ТТатьяна4 ноября 2025Очень интересно и позитивно! Прекрасный экскурсовод Вера!
- ННиколай30 октября 2025Отлично! Огромное спасибо Ольге Лузиной за эмоционально-насыщенную экскурсию. Познавательно, интересно, красиво. Просьба к администрации. Пожалуйста, если есть возможность, увеличте зарплату этой очаровательный девушке. Спасибо! Николай и Татьяна из Екатеринбурга.
