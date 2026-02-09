Т Татьяна Экскурсия на производство «Роботы. Пермский период» Спасибо экскурсоводу,Варваре! Все подробно рассказала и показала. Очень понравилось!

Н Наталья Экскурсия на производство «Роботы. Пермский период» читать дальше огромное спасибо! Но «хромает» сама организация. Начало экскурсии ожидали в коридоре, присесть было не на что, одна группа закончила работу, а второй пришлось ждать, так как экскурсовод была одна. Эти накладки надо устранить, они портят общее впечатление. Экскурсия достаточно информативная, понятная и взрослому и ребенку. Покажут все участки работы от создания, изготовления элементов и сборки. За это

Л Любовь Экскурсия на производство «Роботы. Пермский период» Очень динамичная экскурсия,интересна как взрослым так и детям. Рекомендую.

М Милана Экскурсия на производство «Роботы. Пермский период» Замечательный экскурсовод, интересное общение с роботом. Хотелось бы видеть в работе последние модели роботов

Л Лилия Экскурсия на производство «Роботы. Пермский период» Мы увидели роботов с начала действия предприятия. Роботы с 1 по 4 поколения.

Т Тарасова Экскурсия на производство «Роботы. Пермский период» 29 ноября 2025 года посетили с внуком 6 лет экскурсию Промобот. Очень интересно даже взрослым, не говоря о детях. Интересно, познавательно. Время проведенное не зря. Советую.

Т Татьяна Экскурсия на производство «Роботы. Пермский период» Очень интересно и позитивно! Прекрасный экскурсовод Вера!