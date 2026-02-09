Мои заказы

Экскурсии на производство роботов

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на производство роботов» в Перми, цены от 712 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Экскурсия на производство «Роботы. Пермский период»
Пешая
1 час
-
25%
117 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия на производство «Роботы. Пермский период»
Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 7
23 фев в 18:00
28 фев в 13:00
712.50 ₽950 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия на производство «Роботы. Пермский период»
Пешая
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на производство «Роботы. Пермский период»
Начало: Шоссе Космонавтов, 111А
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
23 фев в 13:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Экскурсия на производство для детей «Робот - друг человека»
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на производство для детей «Робот - друг человека»
Начало: Шоссе Космонавтов, 111А
850 ₽ за человека

