Вы прогуляетесь по купеческим улицам, подниметесь на колокольню, узнаете легенды и предания этих мест. И распробуете необычную кухню коми-пермяков.
Описание экскурсии
Какой Чердынь вы увидите с нами
Здесь нет высоток и гипермаркетов, лишь слышно, как гуляет вольный ветер по холмам, козы лениво жуют траву, а на улице пахнет печным дымом. Тишина и умиротворение. Попробовав на вкус историю земли чердынской, природу, дух и кухню, вам захочется вернуться сюда снова.
Что вас ожидает
Дегустация местной кухни
Мы посетим ресторан, в меню которого:
Грибные пельмени «ушки» — Шанежки — Берёзовый сок — Пряники — «Чердынская» грибная икра из молочных груздей и белых грибов — Жареные картофельные пельмени — Солянка мясная на приваре из квашеной капусты — Форель рябининская с щавелевым соусом — Блины гречневые с говядиной и грибной икрой — Красновишерский лимонад
Вы оцените не только гастрономические традиции северной кухни, но и самобытную выпечку чердынских пекарей.
Уникальная идентичность: деревянные боги, звериный стиль и легенды
Чердынь — старейший город Урала, который хранит немало бесценных реликвий и историй. Вы узнаете:
- Что такое пермский звериный стиль и зачем он был нужен
- Как появились деревянные боги и что в них необычного
- Какую коллаборацию придумала церковь, чтобы вплести язычников в христианство
- Секрет Акулиного счастья — главный женский секрет девушки из Чердыни
- Почему вода «мёртвого источника» в селе Покча — живая
- И многое другое
Чер-дынь, Чер-дынь, Чер-дын-н-н-нь!
Вы увидите знаменитые скульптуры пермских богов. Погрузитесь в купеческий быт городской архитектуры. Прогуляетесь по четырём холмам, у каждого из которых есть своя легенда. На старинном кладбище у храма прочтёте выразительные надписи, напоминающие страшные народные заклинания.
А также попробуете помериться силами с богатырём Полюдом и подниметесь на колокольню собора, в звоне колоколов которого отчётливо слышно: «Чер-дынь, Чер-дынь, Чер-дын-н-н-нь!. .»
Примерный тайминг экскурсии:
- 6:00 — встреча
- 7:30 — остановка в Чёлве
- 10:30 — прибытие в Чердынь и завтрак в ресторане
- 11:30 — посещение краеведческого музея
- 13:00 — прогулка по Вятскому городищу
- 13:30 — прогулка по Троицкому холму + музей истории православной веры
- 15:00 — Воскресенский собор и подъём на колокольню
- 15:30 — перекус в пекарне и свободное время
- 16:30 — Иоанно-Богословский мужской монастырь
- 17:10 — посещение Благовещенской церкви в селе Покча и источник «мёртвой воды»
- 18:10 — ужин в ресторане и покупка сувениров
- 19:10 — выезд
- 23:30 — прибытие в Пермь
Памятка «Что нужно сделать в Чердыне»
- Купить два чердынских пряника в подарок и оба съесть самому, потому что вкусно
- Купить чай в церковной лавке собора Воскресения Христова — его монахини собирают сами
- Сделать классный контент, от которого будут в восторге ваши подписчики!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 или седане бизнес-класса KIA K7
- В стоимость включено: трансфер, билеты и экскурсионное сопровождение в музеях, пожертвование для подъёма на колокольню
- Отдельно оплачивается: еда и напитки (около 1000 руб. /чел.), сувениры — возьмите с собой наличные
- Если вас больше трёх, то стоимость за каждого следующего участника — 7000 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды