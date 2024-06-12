Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия

Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
Чердынь. Её простота — обманчива, провинциальность — кажущаяся, у неё есть собственные боги, чудовища и заступники, а на домах висят таблички «памятник архитектуры».

Вы прогуляетесь по купеческим улицам, подниметесь на колокольню, узнаете легенды и предания этих мест. И распробуете необычную кухню коми-пермяков.
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Какой Чердынь вы увидите с нами

Здесь нет высоток и гипермаркетов, лишь слышно, как гуляет вольный ветер по холмам, козы лениво жуют траву, а на улице пахнет печным дымом. Тишина и умиротворение. Попробовав на вкус историю земли чердынской, природу, дух и кухню, вам захочется вернуться сюда снова.

Что вас ожидает

Дегустация местной кухни

Мы посетим ресторан, в меню которого:

Грибные пельмени «ушки» — Шанежки — Берёзовый сок — Пряники — «Чердынская» грибная икра из молочных груздей и белых грибов — Жареные картофельные пельмени — Солянка мясная на приваре из квашеной капусты — Форель рябининская с щавелевым соусом — Блины гречневые с говядиной и грибной икрой — Красновишерский лимонад

Вы оцените не только гастрономические традиции северной кухни, но и самобытную выпечку чердынских пекарей.

Уникальная идентичность: деревянные боги, звериный стиль и легенды

Чердынь — старейший город Урала, который хранит немало бесценных реликвий и историй. Вы узнаете:

  • Что такое пермский звериный стиль и зачем он был нужен
  • Как появились деревянные боги и что в них необычного
  • Какую коллаборацию придумала церковь, чтобы вплести язычников в христианство
  • Секрет Акулиного счастья — главный женский секрет девушки из Чердыни
  • Почему вода «мёртвого источника» в селе Покча — живая
  • И многое другое

Чер-дынь, Чер-дынь, Чер-дын-н-н-нь!

Вы увидите знаменитые скульптуры пермских богов. Погрузитесь в купеческий быт городской архитектуры. Прогуляетесь по четырём холмам, у каждого из которых есть своя легенда. На старинном кладбище у храма прочтёте выразительные надписи, напоминающие страшные народные заклинания.

А также попробуете помериться силами с богатырём Полюдом и подниметесь на колокольню собора, в звоне колоколов которого отчётливо слышно: «Чер-дынь, Чер-дынь, Чер-дын-н-н-нь!. .»

Примерный тайминг экскурсии:

  • 6:00 — встреча
  • 7:30 — остановка в Чёлве
  • 10:30 — прибытие в Чердынь и завтрак в ресторане
  • 11:30 — посещение краеведческого музея
  • 13:00 — прогулка по Вятскому городищу
  • 13:30 — прогулка по Троицкому холму + музей истории православной веры
  • 15:00 — Воскресенский собор и подъём на колокольню
  • 15:30 — перекус в пекарне и свободное время
  • 16:30 — Иоанно-Богословский мужской монастырь
  • 17:10 — посещение Благовещенской церкви в селе Покча и источник «мёртвой воды»
  • 18:10 — ужин в ресторане и покупка сувениров
  • 19:10 — выезд
  • 23:30 — прибытие в Пермь

Памятка «Что нужно сделать в Чердыне»

  • Купить два чердынских пряника в подарок и оба съесть самому, потому что вкусно
  • Купить чай в церковной лавке собора Воскресения Христова — его монахини собирают сами
  • Сделать классный контент, от которого будут в восторге ваши подписчики!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 или седане бизнес-класса KIA K7
  • В стоимость включено: трансфер, билеты и экскурсионное сопровождение в музеях, пожертвование для подъёма на колокольню
  • Отдельно оплачивается: еда и напитки (около 1000 руб. /чел.), сувениры — возьмите с собой наличные
  • Если вас больше трёх, то стоимость за каждого следующего участника — 7000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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