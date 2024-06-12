Чердынь. Её простота — обманчива, провинциальность — кажущаяся, у неё есть собственные боги, чудовища и заступники, а на домах висят таблички «памятник архитектуры». Вы прогуляетесь по купеческим улицам, подниметесь на колокольню, узнаете легенды и предания этих мест. И распробуете необычную кухню коми-пермяков.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Какой Чердынь вы увидите с нами

Здесь нет высоток и гипермаркетов, лишь слышно, как гуляет вольный ветер по холмам, козы лениво жуют траву, а на улице пахнет печным дымом. Тишина и умиротворение. Попробовав на вкус историю земли чердынской, природу, дух и кухню, вам захочется вернуться сюда снова.

Что вас ожидает

Дегустация местной кухни

Мы посетим ресторан, в меню которого:

Грибные пельмени «ушки» — Шанежки — Берёзовый сок — Пряники — «Чердынская» грибная икра из молочных груздей и белых грибов — Жареные картофельные пельмени — Солянка мясная на приваре из квашеной капусты — Форель рябининская с щавелевым соусом — Блины гречневые с говядиной и грибной икрой — Красновишерский лимонад

Вы оцените не только гастрономические традиции северной кухни, но и самобытную выпечку чердынских пекарей.

Уникальная идентичность: деревянные боги, звериный стиль и легенды

Чердынь — старейший город Урала, который хранит немало бесценных реликвий и историй. Вы узнаете:

Что такое пермский звериный стиль и зачем он был нужен

Как появились деревянные боги и что в них необычного

Какую коллаборацию придумала церковь, чтобы вплести язычников в христианство

Секрет Акулиного счастья — главный женский секрет девушки из Чердыни

Почему вода «мёртвого источника» в селе Покча — живая

И многое другое

Чер-дынь, Чер-дынь, Чер-дын-н-н-нь!

Вы увидите знаменитые скульптуры пермских богов. Погрузитесь в купеческий быт городской архитектуры. Прогуляетесь по четырём холмам, у каждого из которых есть своя легенда. На старинном кладбище у храма прочтёте выразительные надписи, напоминающие страшные народные заклинания.

А также попробуете помериться силами с богатырём Полюдом и подниметесь на колокольню собора, в звоне колоколов которого отчётливо слышно: «Чер-дынь, Чер-дынь, Чер-дын-н-н-нь!. .»

Примерный тайминг экскурсии:

6:00 — встреча

7:30 — остановка в Чёлве

10:30 — прибытие в Чердынь и завтрак в ресторане

11:30 — посещение краеведческого музея

13:00 — прогулка по Вятскому городищу

13:30 — прогулка по Троицкому холму + музей истории православной веры

15:00 — Воскресенский собор и подъём на колокольню

15:30 — перекус в пекарне и свободное время

16:30 — Иоанно-Богословский мужской монастырь

17:10 — посещение Благовещенской церкви в селе Покча и источник «мёртвой воды»

18:10 — ужин в ресторане и покупка сувениров

19:10 — выезд

23:30 — прибытие в Пермь

Памятка «Что нужно сделать в Чердыне»

Купить два чердынских пряника в подарок и оба съесть самому, потому что вкусно

Купить чай в церковной лавке собора Воскресения Христова — его монахини собирают сами

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Организационные детали