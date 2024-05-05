1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
«Вы пройдете по старой Торговой площади и услышите легенды о кикиморе, которая не дала сжечь охраняемый ею дом»
1 июля в 08:00
8 июля в 15:00
3 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Перми в Кудымкар: путешествие в мир коми-пермяцких мифов
Вас ждет увлекательное путешествие по следам древних мифов и культуры коми-пермяков вместе с экспертом
15 июня в 09:00
16 июня в 13:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
От Перми до Красной Слудки на теплоходе: легенды, история и живописные виды
Путешествие по Каме на теплоходе с посещением Красной Слудки. Узнайте легенды, историю и насладитесь живописными видами
Начало: На причале КамГэс
«По пути я расскажу легенду о могучем богатыре Каме, спасшем людей от потопа, и не менее могучей реке — его «тезке»»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
52 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван5 мая 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывает отлично и знает тему.
- ЮЮлия24 апреля 2024Благодарим Ирину за прекрасную экскурсию! Было очень прохладно, но она нашла выходы из ситуации. Мы прекрасно со грелись чаем в кафе.
- ЕЕкатерина18 апреля 2024Хотим сказать огромное спасибо Ирине, за прекрасную экскурсию. Нас было 3 взрослых и 3 детей. Ирина заинтересовала рассказами всех, мы
- ООльга10 апреля 2024Экскурсия состоялась в назначенное время. Материал по територии и городу преподнесён интересно, содержательно. С экскурсоводом найден язык взаимопонимания и общения.
- ААнна25 октября 2023Эта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мы из этого города с
- ВВладислав14 февраля 2023Хорошая экскурсия. По сути, три в одном: обзорная по Перми, Мотовилиха, Кудымкар. Гид рассказывает интересно, без фактических ошибок, решает задачи
- ЧЧулков ЮИ.11 ноября 2022Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествиеОрганизация тура на 5+!
- ННаталья8 ноября 2022Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествиеОтличная организация. Бесподобная природа. Все было на высшем уровне. Гид - потрясающий. Спасибо.
- ДДиана8 ноября 2022Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествиеХотелось бы оставить положительный отзыв. Тур оказался очень интересным, было посещено очень много разных мест. Нам очень понравилась как сама
- ММарина25 мая 2022Замечательная экскурсия, потрясающие пейажи рек, берегов, очень приветливая, добродушная, знающая, радушная гид Ольга, весёлый, позитивный,заботливый капитан теплохода Гепард Александр. Всё впечатления приятные, интересное содержание рассказа гида, очень благодарны за интересную, необычную, увлекательную экскурсию. Марина Москва, Ирина Волгоград
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
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