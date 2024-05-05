Откройте для себя мифы и легенды Перми с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Перми, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Перми - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
«Вы пройдете по старой Торговой площади и услышите легенды о кикиморе, которая не дала сжечь охраняемый ею дом»
1 июля в 08:00
8 июля в 15:00
3 000 за всё до 15 чел.
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Перми в Кудымкар: путешествие в мир коми-пермяцких мифов
Вас ждет увлекательное путешествие по следам древних мифов и культуры коми-пермяков вместе с экспертом
15 июня в 09:00
16 июня в 13:00
14 000 за всё до 3 чел.
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
От Перми до Красной Слудки на теплоходе: легенды, история и живописные виды
Путешествие по Каме на теплоходе с посещением Красной Слудки. Узнайте легенды, историю и насладитесь живописными видами
Начало: На причале КамГэс
«По пути я расскажу легенду о могучем богатыре Каме, спасшем людей от потопа, и не менее могучей реке — его «тезке»»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
52 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    5 мая 2024
    Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывает отлично и знает тему.
  • Ю
    Юлия
    24 апреля 2024
    О Перми - с интересом и любовью
    Благодарим Ирину за прекрасную экскурсию! Было очень прохладно, но она нашла выходы из ситуации. Мы прекрасно со грелись чаем в кафе.
  • Е
    Екатерина
    18 апреля 2024
    О Перми - с интересом и любовью
    Хотим сказать огромное спасибо Ирине, за прекрасную экскурсию. Нас было 3 взрослых и 3 детей. Ирина заинтересовала рассказами всех, мы
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    остались очень довольны, а дети запомнили интересные факты (коту Василию Васильевичу огромный привет)) если бы не холодный дождь и ветер, гуляли бы ещё с большим удовольствием! Чувствуется, что человек любит свой город и рассказывает не заученными фразами ❤️ а от души, дает рекомендации где можно ещё прогуляться, купить конфет и вкусно покушать.

    Хотим сказать огромное спасибо Ирине, за прекрасную экскурсию. Нас было 3 взрослых и 3 детей. ИринаХотим сказать огромное спасибо Ирине, за прекрасную экскурсию. Нас было 3 взрослых и 3 детей. Ирина
  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    О Перми - с интересом и любовью
    Экскурсия состоялась в назначенное время. Материал по територии и городу преподнесён интересно, содержательно. С экскурсоводом найден язык взаимопонимания и общения.
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    Пермь действительно Великая с начала своего существования по настоящее время. Я, благодарна и организатору подобных экскурсий непосредственно- команде Трипстер и непосредственно экскурсоводу Ирине. Недостатком турпродукта считаю отсутствие однодневных групповых экскурсий за пределы города в природные и исторические локации края в будние дни, если таковые и есть, то индивидуальные по несоразмерной стоимости для простого туриста.

  • А
    Анна
    25 октября 2023
    Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
    Эта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мы из этого города с
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    родителями 32 года назад. Огромное спасибо Олегу за столь увлекательное путешествие в город моего детства! Все очень понравилось. Туристу, который увеличен изучением малых народов России или гастро-туристу, который желает отведать колоритные блюда местной кухни- конечно же рекомендую этот тур. P.S. Услугами индивидуального экскурсовода и услугами данного сайта пользовалась впервые. Спасибо Вам Олег!

    Эта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мыЭта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мыЭта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мыЭта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мыЭта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мы
  • В
    Владислав
    14 февраля 2023
    Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
    Хорошая экскурсия. По сути, три в одном: обзорная по Перми, Мотовилиха, Кудымкар. Гид рассказывает интересно, без фактических ошибок, решает задачи
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    туристов. Минус - не успели в музей в Кудымкаре. Он, возможно, вроде самой Перми, т. к. туристы все равно там живут, а второй раз до Кудымкара не особо доберёшься.

  • Ч
    Чулков ЮИ.
    11 ноября 2022
    Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
    Организация тура на 5+!
  • Н
    Наталья
    8 ноября 2022
    Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
    Отличная организация. Бесподобная природа. Все было на высшем уровне. Гид - потрясающий. Спасибо.
  • Д
    Диана
    8 ноября 2022
    Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
    Хотелось бы оставить положительный отзыв. Тур оказался очень интересным, было посещено очень много разных мест. Нам очень понравилась как сама
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    организация тура, так и гид Андрей Чурин. Проживание было в отеле "Прикамье". Хороший отель для своих трех звёзд, номер отличный, просторный, у каждого было свое личное пространство. Завтраки в отеле потрясающие, очень вкусные. Нам очень понравилось там. Расположение отеля находится в центре города, и это хорошо, т. к можно много каких мест посетить. Если своим ходом добираться до аэропорта то дорога займёт около 40 минут Хотим отметить очень вкусную еду в ресторанах и кафе города, когда в свое свободное время мы могли их посетить. Попробовали много вкусных и новых блюд. И остались в полнейшем восторге! К сожалению без минусов не обошлось … в данном туре с нами был Гид Андрей Чурин, бесспорно очень хороший, начитанный, интересный экскурсовод. Интересно подавал информацию узнавали очень много нового и разного из его рассказов и знаний. К сожалению может только нам так не повезло, но Андрей часто придирался к нам без причины. У нас были оплачены обеды на одного взрослого т. к ребёнок не всегда ест ту еду, которую предлагают в путешествиях. И видно наш гид не очень был рад тому, что не все оплачивали обеды. Также мы до сих пор расстроены, т. к для посещения всех мест где мы были, не входящих в пакет тура(мы это знали и заплатили дополнительно)он собирал одну сумму со всех в группе. И сдачу с этой суммы нам в итоге он не отдал т. к у нас ездили в поездку один взрослый пенсионер, и школьник, соответственно должна была быть льгота на посещение мест для этих категорий. И видимо не только нам не отдал сдачу, но возможно и всем кто ездил, насколько я знаю с нами было много пенсионеров. Ну это наверное единственный минус, все остальное было отлично! Мы очень довольны поездкой! Пермь потрясающий город, он уникален по своему, и мы обязательно приедем туда ещё раз, т. к хотели бы исследовать ещё много разных мест. Спасибо Туорператору" Большая Страна". Мы нисколько не пожалели о покупке данного тура. Спасибо вам!)

  • М
    Марина
    25 мая 2022
    От Перми до Красной Слудки на теплоходе
    Замечательная экскурсия, потрясающие пейажи рек, берегов, очень приветливая, добродушная, знающая, радушная гид Ольга, весёлый, позитивный,заботливый капитан теплохода Гепард Александр. Всё впечатления приятные, интересное содержание рассказа гида, очень благодарны за интересную, необычную, увлекательную экскурсию. Марина Москва, Ирина Волгоград

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Мифы и легенды»

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  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
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  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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