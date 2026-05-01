Лысьва — место, где удивительным образом переплелись промышленность, культура и человеческие судьбы. Вы окунётесь в историю города с конца 18 века и узнаете, чем стало «Шуваловское чудо». Познакомитесь с традициями эмалевого производства, которому более ста лет. Посетите аэродром и послушаете о «крылатой истории» Лысьвы. И это далеко не всё!
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Перми
В дороге — путевая экскурсия о реках Чусовой, уральских заводах и истории региона.
10:00–10:20 — санитарная остановка
Перерыв, отдых и возможность перекусить в кафе.
11:00 — Музей каски
Знакомство с историей города трудовой доблести и легендарной солдатской каской СШ-40.
12:00 — Музей эмали
Погружение в более чем вековую историю эмалевого производства и бытовую культуру Урала.
13:30 — обед в кафе
14:30–15:30 — прогулка по городу
Набережная, парк им. Пушкина, знакомство с историей Лысьвы и известными жителями.
15:30–17:30 — экскурсия на аэродром
«Крылатая история» города: малая авиация, энтузиасты и уникальные локальные проекты.
17:30 — выезд в Пермь
По пути — остановка на ужин (по желанию). Возвращение — около 21:00.
Тайминг ориентировочный, возможно изменение порядка посещений локаций в зависимости от свободных экскурсоводов в музеях.
Вы узнаете:
- как Лысьва стала городом-заводом и почему её история неразрывно связана с развитием промышленного Урала
- что такое «Шуваловское чудо» и как завод в Лысьве совершил технологический прорыв в конце 19 века
- как появилась и производилась легендарная солдатская каска СШ-40, спасшая тысячи жизней
- чем уникальна лысьвенская эмаль и как более 100 лет формировались традиции этого производства
- как в городе развивалась малая авиация
Организационные детали
- Поедем на Volkswagen Polo
- Отдельно оплачивается: экскурсия по аэродрому — 3000 ₽ с группы, обслуживание в музее — 2000 ₽ с группы, обед — по желанию
- Программа 11+. Рассчитывайте, что общее расстояние за день — около 400 км
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 36 туристов
Живу в Перми с 1994 года. Обожаю учиться новому и не могу без движения. Ещё со школы, будучи юным геологом, начала путешествовать. Студенткой ездила волонтёром в Европу. После открыла для себя велотрипы. А затем получила лицензию и стала профессиональным гидом. Я очень люблю свой край — и мне нравится видеть на лицах гостей радость и удивление от знакомства с ним.
от 22 000 ₽ за экскурсию