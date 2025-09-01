Путешествие к Усьвинским столбам - это уникальная возможность увидеть величественные каменные исполины и прикоснуться к истории древних цивилизаций.
Экскурсия начинается в Перми и ведёт через живописные тропы тайги, открывая перед путешественниками
Экскурсия начинается в Перми и ведёт через живописные тропы тайги, открывая перед путешественниками
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Величественные виды Усьвинских столбов
- 🗿 Исторические артефакты в Гроте Столбовом
- 🚶♂️ Прогулка по живописной тайге
- 🎥 Места съёмок известных фильмов
- 💪 Подходит для активных путешественников
Что можно увидеть
- Чёртов палец
- Грот Столбовой
- Усьвинские столбы
Описание экскурсии
Интересные места
- Чёртов палец
Одинокая скала высотой около 70 метров — настоящий символ уральской дикости. Её суровая красота и неприступность привлекают альпинистов и любителей мощных природных пейзажей.
- Грот Столбовой
Был обнаружен в 1965 году на высоте более 100 метров. Здесь находили следы палеолитической стоянки — древний костёр, орудия из кремня и костяной гарпун возрастом 14 000 лет.
- Усьвинские столбы
Каменные исполины, возвышающиеся над тайгой, дарят панорамные виды на долину Усьвы. Сюда приезжают не только туристы, но и кинематографисты — именно здесь снимались сцены для фильмов «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Время первых» и других картин.
Тайминг поездки (для пешего маршрута)
7:00 — выезд из Перми
10:00 — прибытие в посёлок Усьва
10:30−13:30 — пешая прогулка до Усьвинских столбов и обратно (примерно 5 км в каждую сторону)
13:30–15:30 — отдых на вершине: чай, перекус
15:30 — отправление в Пермь
18:30 — возвращение в город
Альтернативные маршруты:
- Летом часть пути можно пройти на моторной лодке (за доп. плату)
- Зимой на снегоходе (за доп. плату)
- Комбинированный вариант — к столбам на лодке, возвращение пешком
Экипировка и физическая подготовка
Пеший маршрут — это около 10 км туда и обратно, включая подъём к вершине столбов. Тропа живописная, но местами сложная: с подъёмами, корнями, скользкими участками. Хорошая физическая форма поможет легче справляться с нагрузкой и снизить риск травм. Специального снаряжения не требуется, но подберите правильную походную обувь — её удобство и устойчивость напрямую влияют на безопасность.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia
- Минимальный возраст детей — от 10 лет, так как в машине нет детского кресла
- Дополнительные виды транспорта (моторная лодка, снегоход) оплачиваются отдельно: 1500 ₽ с чел. в обе стороны или 1000 ₽ с чел. — в одну
- Также нужно заранее оплатить туристический сбор для входа в парк «Пермский» (150 ₽ с чел.)
- Для перекуса в придорожном кафе возьмите с собой наличные
- В целях безопасности пеший маршрут зимой не предусмотрен — добраться до места можно только на снегоходе (оплачивается дополнительно)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Перми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 48 туристов
Живу в Перми с рождения, со школьных лет интересуюсь литературой, географией и историей, в частности, Пермского края. Всю жизнь увлекаюсь активными видами туризма, люблю путешествовать, бывать в различных местах России
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Розалия
1 сен 2025
Нисколько не пожалели, что заказали экскурсию у Дмитрия! Самостоятельный подьем на Усьвинские столбы был бы не безопасным. Спасибо огромное Дмитрию! Будем советовать своим знакомым бронировать экскурсии у Дмитрия.
Ульяна
25 авг 2025
Дмитрий — грамотный и опытный гид. Ответственно относится к вопросам безопасности на маршруте. Он хорошо знает Усьвинские столбы и умеет интересно рассказывать, что делает прогулку не только познавательной, но и
Е
Екатерина
14 авг 2025
Рекоммендуем Дмитрия. Экскурсия была продумана, скорректирована под пожелания заказчика. Места очень красивые. Отнестись серьезно к одежде и обуви, в которой пойдете. Это настоящие горы, будут крутые подъемы, но небольшой участок, большая часть времени прогулка без напряга.
Мария
6 авг 2025
Отличная экскурсия, всем рекомендую Дмитрия! Он не только очень внимательно относится к составлению маршрута, но и уделяет большое внимание безопасности гостей. А в горных условиях это очень важно. Мы ехали на комфортабельной машине, плыли на катере, шли пешком, успели все посмотреть (и даже больше запланированного, за что отдельное спасибо) и добрались до самого сердца Пармы. Было круто!
А
Анна
3 авг 2025
Спасибо Дмитрю за экскурсию. Показал красивые места для шикарных фотографий. Организация на высшем уровне.
Оксана
20 июл 2025
Замечательная экскурсия прошла с Дмитрием. Рекомендую посетить Усьвинские столбы,непередоваемая красота наверху),но стоит рассчитывать на свою физическую форму.
Лилия
13 июл 2025
Дмитрий замечательный гид, экскурсия прошла очень комфортно, интересно. Увидели всю красоту. Рекомендую эту экскурсию, однозначно!!! Но адекватно оцениваете свою физическую подготовку. Не рекомендовала бы идти туда с маленькими детьми и
Татьяна
9 июл 2025
Спасибо Дмитрию за отлично организованную экскурсию. Очень заботливый, позитивный гид, хорошо знающий сложные маршруты и свой край 👍
Елена
29 июн 2025
Очень благодарны Дмитрию за интересный, красивый, насыщенный день, который не только подарил нам знакомство с Усьвой, но и открыл нам новое в нас самих.
Маршрут не самый простой, точно не для
Маршрут не самый простой, точно не для
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Впечатлиться красотой Урала, пройти по подвесному мосту и посетить крепость «Сердце пармы» в Губахе
Начало: По договоренности
Завтра в 04:30
15 ноя в 04:30
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
К Усьвинским столбам - на снегоходе
С комфортом добраться из Перми до лучших достопримечательностей края
Начало: В городе Пермь
15 ноя в 06:00
16 ноя в 06:00
45 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
Индивидуальная экскурсия на Северный Урал - это шанс узнать о самородках, легендах и насладиться панорамными видами тайги
20 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
18 500 ₽ за всё до 3 чел.