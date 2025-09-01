Путешествие к Усьвинским столбам - это уникальная возможность увидеть величественные каменные исполины и прикоснуться к истории древних цивилизаций.Экскурсия начинается в Перми и ведёт через живописные тропы тайги, открывая перед путешественниками

захватывающие виды и уникальные природные памятники. На маршруте вас ждёт Чёртов палец - символ уральской дикости, и Грот Столбовой, где были найдены следы палеолитической стоянки. Путешествие обещает быть не только познавательным, но и вдохновляющим

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Интересные места

Чёртов палец

Одинокая скала высотой около 70 метров — настоящий символ уральской дикости. Её суровая красота и неприступность привлекают альпинистов и любителей мощных природных пейзажей.

Одинокая скала высотой около 70 метров — настоящий символ уральской дикости. Её суровая красота и неприступность привлекают альпинистов и любителей мощных природных пейзажей. Грот Столбовой

Был обнаружен в 1965 году на высоте более 100 метров. Здесь находили следы палеолитической стоянки — древний костёр, орудия из кремня и костяной гарпун возрастом 14 000 лет.

Был обнаружен в 1965 году на высоте более 100 метров. Здесь находили следы палеолитической стоянки — древний костёр, орудия из кремня и костяной гарпун возрастом 14 000 лет. Усьвинские столбы

Каменные исполины, возвышающиеся над тайгой, дарят панорамные виды на долину Усьвы. Сюда приезжают не только туристы, но и кинематографисты — именно здесь снимались сцены для фильмов «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Время первых» и других картин.

Тайминг поездки (для пешего маршрута)

7:00 — выезд из Перми

10:00 — прибытие в посёлок Усьва

10:30−13:30 — пешая прогулка до Усьвинских столбов и обратно (примерно 5 км в каждую сторону)

13:30–15:30 — отдых на вершине: чай, перекус

15:30 — отправление в Пермь

18:30 — возвращение в город

Альтернативные маршруты:

Летом часть пути можно пройти на моторной лодке (за доп. плату)

часть пути можно пройти на моторной лодке (за доп. плату) Зимой на снегоходе (за доп. плату)

на снегоходе (за доп. плату) Комбинированный вариант — к столбам на лодке, возвращение пешком

Экипировка и физическая подготовка

Пеший маршрут — это около 10 км туда и обратно, включая подъём к вершине столбов. Тропа живописная, но местами сложная: с подъёмами, корнями, скользкими участками. Хорошая физическая форма поможет легче справляться с нагрузкой и снизить риск травм. Специального снаряжения не требуется, но подберите правильную походную обувь — её удобство и устойчивость напрямую влияют на безопасность.

Организационные детали