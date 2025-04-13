Под словом Конжак бывалые туристы подразумевают горный массив из множества вершин, хребтов и долин в районе поселка
Описание тура
Путешествие к Конжаковскому камню
Конжаковский камень — это высшая точка Свердловской области, достигающая 1569 метров. Это не просто гора, а целый горный массив, состоящий из множества вершин, хребтов и долин, расположенный в районе поселка Кытлым. Здесь есть много интересного для любителей природы и приключений!
Уникальные природные ландшафты
Склоны Конжаковского камня поражают своим разнообразием. Вы сможете насладиться великолепными пейзажами, где долины впечатляют своей глубиной, а вершины словно прячутся в облаках. Это место идеально подходит для тех, кто хочет провести время на свежем воздухе и насладиться красотой природы.
Как добраться до Конжаковского камня
Дорога до Конжаковского камня из Пермского края составляет около 500 километров через Горнозаводск, Серов и Карпинск. Однако, если вы ищете более интересный и экстремальный способ, можно выбрать маршрут по лесному оффроаду, который вдвое короче и обещает множество увлекательных моментов.
Что вас ждет на пути
Путешествие по лесному бездорожью — это не только способ добраться до цели, но и возможность насладиться природой во всей ее красе. Вы сможете увидеть:
- Уникальные природные ландшафты;
- Разнообразие флоры и фауны;
- Захватывающие дух виды с высоты;
- Уединенные места для отдыха и наслаждения тишиной.
Заключение
Путешествие к Конжаковскому камню — это отличный способ провести время на природе, насладиться красотой окружающего мира и испытать свои силы. Не упустите возможность увидеть это удивительное место своими глазами!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Конжаковский камень (Конжак)
- Верховья реки Косьва
- Косьвинский камень и др
Что включено
- Трансфер на комфортных внедорожниках Mercedes-Gelendwagen (2 шт) и Nissan Patrol
- Проживание в теплых уютных палатках
- Горячее 3-разовое питание (еда на огне)
- Перекусы, вода
- Экскурсии, рассказ гида
- Регистрация тура в МЧС
- Спутниковая и радиосвязь на маршруте
- Фото/видео съёмка с квадрокоптера
Что не входит в цену
- Трансфер из Перми, Екб, Ижевска и др. городов
- Походная баня
- Услуги туристических баз
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Памятка для туриста. Что взять с собой:
- 1. Туалетные принадлежности
- 2. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем) с теплым носком, по желанию - походные/треккинговые ботинки
- 3. Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить)
- 4. Сухую одежду на смену (белье, носки)
- 5. От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию)
- 6. Защита от дождя (как вариант П/Э накидка - китайский дождевик)
- 7. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу "Рефтамид","Таежный" и др)
- 8. Для похода в баню возьмите с собой банные принадлежности
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами в походе, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания и т. д