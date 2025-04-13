Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью

Путешествие по лесному бездорожью на Конжаковский камень — высший пик Свердловской области (1569 м).

Под словом Конжак бывалые туристы подразумевают горный массив из множества вершин, хребтов и долин в районе поселка
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Кытлым.

Здесь есть, что посмотреть! Склоны очень разнообразны, пестрят красотой, долины покоряют своей глубиной, а вершины прячутся в облаках.

По дорогам общего пользования из Пермского края до Конжака полтысячи км (ч\з Горнозаводск, Серов, Карпинск). Зато напрямую (по лесному бездорожью) дорога вдвое короче, экстремальнее и в сто раз интереснее!

Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью
Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью
Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

Путешествие к Конжаковскому камню

Конжаковский камень — это высшая точка Свердловской области, достигающая 1569 метров. Это не просто гора, а целый горный массив, состоящий из множества вершин, хребтов и долин, расположенный в районе поселка Кытлым. Здесь есть много интересного для любителей природы и приключений!

Уникальные природные ландшафты

Склоны Конжаковского камня поражают своим разнообразием. Вы сможете насладиться великолепными пейзажами, где долины впечатляют своей глубиной, а вершины словно прячутся в облаках. Это место идеально подходит для тех, кто хочет провести время на свежем воздухе и насладиться красотой природы.

Как добраться до Конжаковского камня

Дорога до Конжаковского камня из Пермского края составляет около 500 километров через Горнозаводск, Серов и Карпинск. Однако, если вы ищете более интересный и экстремальный способ, можно выбрать маршрут по лесному оффроаду, который вдвое короче и обещает множество увлекательных моментов.

Что вас ждет на пути

Путешествие по лесному бездорожью — это не только способ добраться до цели, но и возможность насладиться природой во всей ее красе. Вы сможете увидеть:

  • Уникальные природные ландшафты;
  • Разнообразие флоры и фауны;
  • Захватывающие дух виды с высоты;
  • Уединенные места для отдыха и наслаждения тишиной.

Заключение

Путешествие к Конжаковскому камню — это отличный способ провести время на природе, насладиться красотой окружающего мира и испытать свои силы. Не упустите возможность увидеть это удивительное место своими глазами!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Конжаковский камень (Конжак)
  • ‭ Верховья реки Косьва
  • ‭ Косьвинский камень и др
Что включено
  • Трансфер на комфортных внедорожниках Mercedes-Gelendwagen (2 шт) и Nissan Patrol
  • Проживание в теплых уютных палатках
  • Горячее 3-разовое питание (еда на огне)
  • Перекусы, вода
  • Экскурсии, рассказ гида
  • Регистрация тура в МЧС
  • Спутниковая и радиосвязь на маршруте
  • Фото/видео съёмка с квадрокоптера
Что не входит в цену
  • Трансфер из Перми, Екб, Ижевска и др. городов
  • Походная баня
  • Услуги туристических баз
Место начала и завершения?
Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Памятка для туриста. Что взять с собой:
  • 1. Туалетные принадлежности
  • 2. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем) с теплым носком, по желанию - походные/треккинговые ботинки
  • 3. Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить)
  • 4. Сухую одежду на смену (белье, носки)
  • 5. От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию)
  • 6. Защита от дождя (как вариант П/Э накидка - китайский дождевик)
  • 7. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу "Рефтамид","Таежный" и др)
  • 8. Для похода в баню возьмите с собой банные принадлежности
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами в походе, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания и т. д
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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