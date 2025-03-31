Покорение Перевала Дятлова. На вершине перевала нас ожидает потрясающий вид, осмотр достопримечательностей и фотосессия. В пути ожидают нас прекрасные виды и удивительные места.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураЧто вас ожидает: Путешествие по Пермскому краю: Открытие новых горизонтов 1 день: Рано утром стартуем из г. Губаха (Пермский край) на Ивдель через Горнозаводск. Возможна встреча с участниками из других городов по ходу маршрута. По договоренности, можем забрать вас из Перми. В пути перекусываем в кафе (не входит в стоимость тура). Прибываем к вечеру на базу Вижай. Ужин. Ночевка. Баня (по запросу). 2 день: Завтрак. Инструктаж. Штурмуя броды едем в сторону Перевала Дятлова. В пути перекусываем. Если всё хорошо — к вечеру прибываем к подножию перевала. Разбиваем лагерь. Готовим горячий ужин. Отдых, сон. 3 день: Завтрак. Убываем на Перевал (самая трудная часть маршрута, возможно, понадобятся лебедки). Экскурсия, осмотр достопримечательностей, фото, перекус, убываем обратно в свой лагерь. Ужин. Ночевка. 4 день: Завтрак. Снимаем лагерь и выезжаем до базы Вижай. В пути перекусываем. Прибываем на базу Вижай. Ужин. Ночевка в палатках, либо на базе (по договоренности, оплачивается отдельно) баня (по запросу). 5 день: Завтрак. Выдвигаемся «домой» в Губаху (Горнозаводск, Пермь и т. д.). Вечером прибываем в Губаху. Важная информация:
- Продолжительность: 5-6 дней (зависит от состояния бродов).
- Уровень экстрима: средний.
- Возрастное ограничение: от 3 до 80 лет.
- Ночевки в комфортных теплых палатках (либо на турбазах).
- Питание: горячее 3-разовое.
- Выезд из Губахи (Пермский край).
- Возможен трансфер из Перми, Екб, Ижевска и др. близлежащих городов за доп. плату.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|89 000 ₽
|VIP-тур на Гелендвагене (до 3-х чел.)
|119 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Дятлова
- Памятный мемориал
- Гора Отортен (по договоренности, если не помешают погодные условия)
Что включено
- Трансфер Губаха - Горнозаводск - Ивдель - Вижай (и обратно)
- Оффроад на комфортных джипах (Гелендваген, Ниссан Патрол) до Перевала
- Проживание в теплых комфортных палатках
- Горячее 3-разовое питание (еда на огне)
- Экскурсия
- Фото//видео с квадрокоптера
- Регистрация тура в МЧС
- Спутниковая и радиосвязь на маршруте
Что не входит в цену
- Услуги туристических баз
- Трансфер из Перми, Екатеринбурга, Ижевска и др. (возможно по согласованию)
Место начала и завершения?
Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 240 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Спасибо! Изучите памятку туриста активного отдыха
- (что необходимо взять с собой):
- Https://jeep59 ru/#rec321933413
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Перми
-
10%
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
8 мая в 06:00
12 июн в 06:00
44 550 ₽
49 500 ₽ за человека
По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
Начало: Россия, Пермь
20 июл в 10:00
17 авг в 10:00
63 000 ₽ за человека
Сердце Пермского края
Начало: Пермь
20 фев в 10:00
13 мар в 10:00
38 500 ₽ за человека