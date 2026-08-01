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Приглашаем Вас в активный горный тур по живописным маршрутам без тяжелых рюкзаков.



Вы подниметесь на вершину Трапеция и Серебрянский хребет с высотой, на гору Конжак и плато Иовское, с которого открываются впечатляющие виды. Вас ждут уральские панорамы, ночевки на высоте и звездное небо.