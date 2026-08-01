Вы подниметесь на вершину Трапеция и Серебрянский хребет с высотой, на гору Конжак и плато Иовское, с которого открываются впечатляющие виды. Вас ждут уральские панорамы, ночевки на высоте и звездное небо.
Программа тура по дням
Встреча группы в Перми и переезд с месту проведения тура
21:00 Выезд из из г. Пермь, ул. Ленина 53, Театр-Театр (со стороны ул. Ленина).
По пути остановка в кафе.
Восхождение на г. Трапеция и Серебрянский хребет
Ранний завтрак и пересадка в транспорт повышенной проходимости.
10:00 Прибытие к месту разбивки лагеря.
Перекус.
Восхождение на г. Трапеция и Серебрянский хребет с вершиной в 1305 м.
В течение дня обед перекусом.
С 19:00 отдых, ужин.
Перед нами откроется невероятно красивое звездное небо.
Лагерь будет на высоте примерно 1200 м.
Ночевка в палатках.
Восхождение на г. Конжак
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-19:00 Восхождения на г. Конжак 1569,7 м, плато Иовское, Северный Иов, осмотр Иовского провала.
В течение дня обед перекусом.
С 19:00 отдых, ужин.
Перед нами откроется невероятно красивое звездное небо.
Лагерь будет на высоте примерно 1200 м.
Ночевка в палатках.
Отправление в Пермь
08:00-09:00 Завтрак.
09:00 Отправление в Пермь.
По пути остановка в кафе.
21:00 Ориентировочное время возвращения в г. Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами в походе, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания и т. д.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт по маршруту, включая транспорт повышенной проходимости
- Услуги квалифицированного инструктора и его помощника
- Питание по программе (с завтрака во 2 день до завтрака в 4 день)
- Экскурсии по программе
- Комплект личного снаряжения (место в палатке, коврик, спальник т. комф. до - 5)
- Страхование во время автобусной перевозки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание в дороге
- Туристическая страховка - 520 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
- Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
- Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
- Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб/чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы (можно копии или фотографии):
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно!
Необходимо с собой взять:
- Туалетные и гигиенические принадлежности.
- К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
- Обувь: на восхождения удобная трекинговая непромокаемая (ботинки с высоким берцем, в июне на горе еще лежит снег), в лагерь сапоги резиновые с теплым носком.
- Штормовой костюм: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон) с водоотталкивающей пропиткой или мембраной. Термобельё. Флисовая кофта. Бандана/бафф.
- Сменку одежды, белья, носков, обуви.
- От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант П/Э накидка – китайский дождевик).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
- Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
- Небольшой рюкзак для радиальных выходов (чтобы поместился термос и кофта/дождевик).
- Перчатки тактические или спортивные (можно использовать обычные рабочие/хозяйственные перчатки).
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Для сна в спальниках – нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
- Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую страховку можно приобрести дополнительно?
Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.
Стоимость – 520 руб. /чел.
Может ли измениться программа?
График тура может быть корректирован в связи с погодными и другими условиями.
Что еще необходимо знать о туре?
- В момент бронирования для туров используются стандартные схемы автобусной рассадки. Перед выездом каждому туру назначается конкретное транспортное средство, которое может отличаться по расположению дверей, количеству мест и числу рядов. В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса. В таких случаях ваше посадочное место может быть изменено и сообщено за 1 день до выезда.
- Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!
- Обращаем ваше внимание, что путешествие с питомцами любых пород не предусмотрено условиями данного тура в связи с ограничениями транспортной компании.