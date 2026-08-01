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Активный тур с восхождениями налегке в Свердловской области

Приглашаем Вас в активный горный тур по живописным маршрутам без тяжелых рюкзаков.

Вы подниметесь на вершину Трапеция и Серебрянский хребет с высотой, на гору Конжак и плато Иовское, с которого открываются впечатляющие виды. Вас ждут уральские панорамы, ночевки на высоте и звездное небо.
Активный тур с восхождениями налегке в Свердловской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Активный тур с восхождениями налегке в Свердловской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Активный тур с восхождениями налегке в Свердловской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в Перми и переезд с месту проведения тура

21:00 Выезд из из г. Пермь, ул. Ленина 53, Театр-Театр (со стороны ул. Ленина).

По пути остановка в кафе.

Встреча группы в Перми и переезд с месту проведения тура
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Восхождение на г. Трапеция и Серебрянский хребет

Ранний завтрак и пересадка в транспорт повышенной проходимости.

10:00 Прибытие к месту разбивки лагеря.

Перекус.

Восхождение на г. Трапеция и Серебрянский хребет с вершиной в 1305 м.

В течение дня обед перекусом.

С 19:00 отдых, ужин.

Перед нами откроется невероятно красивое звездное небо.

Лагерь будет на высоте примерно 1200 м.

Ночевка в палатках.

Восхождение на г. Трапеция и Серебрянский хребетВосхождение на г. Трапеция и Серебрянский хребетВосхождение на г. Трапеция и Серебрянский хребет
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Восхождение на г. Конжак

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-19:00 Восхождения на г. Конжак 1569,7 м, плато Иовское, Северный Иов, осмотр Иовского провала.

В течение дня обед перекусом.

С 19:00 отдых, ужин.

Перед нами откроется невероятно красивое звездное небо.

Лагерь будет на высоте примерно 1200 м.

Ночевка в палатках.

Восхождение на г. КонжакВосхождение на г. КонжакВосхождение на г. Конжак
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отправление в Пермь

08:00-09:00 Завтрак.

09:00 Отправление в Пермь.

По пути остановка в кафе.

21:00 Ориентировочное время возвращения в г. Пермь.

Отправление в Пермь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи

Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами в походе, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания и т. д.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт по маршруту, включая транспорт повышенной проходимости
  • Услуги квалифицированного инструктора и его помощника
  • Питание по программе (с завтрака во 2 день до завтрака в 4 день)
  • Экскурсии по программе
  • Комплект личного снаряжения (место в палатке, коврик, спальник т. комф. до - 5)
  • Страхование во время автобусной перевозки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание в дороге
  • Туристическая страховка - 520 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
  • Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
  • Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
  • Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб/чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы (можно копии или фотографии):

  1. Паспорт – тот, на который куплен билет.
  2. Полис ОМС – обязательно!

Необходимо с собой взять:

  1. Туалетные и гигиенические принадлежности.
  2. К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
  3. Обувь: на восхождения удобная трекинговая непромокаемая (ботинки с высоким берцем, в июне на горе еще лежит снег), в лагерь сапоги резиновые с теплым носком.
  4. Штормовой костюм: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон) с водоотталкивающей пропиткой или мембраной. Термобельё. Флисовая кофта. Бандана/бафф.
  5. Сменку одежды, белья, носков, обуви.
  6. От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
  7. Защита от дождя (как вариант П/Э накидка – китайский дождевик).
  8. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
  9. Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
  10. Небольшой рюкзак для радиальных выходов (чтобы поместился термос и кофта/дождевик).
  11. Перчатки тактические или спортивные (можно использовать обычные рабочие/хозяйственные перчатки).
  12. Налобный фонарь с запасными батарейками.
  13. Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
  14. Для сна в спальниках – нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
  15. Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую страховку можно приобрести дополнительно?

Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.

Стоимость – 520 руб. /чел.

Может ли измениться программа?

График тура может быть корректирован в связи с погодными и другими условиями.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. В момент бронирования для туров используются стандартные схемы автобусной рассадки. Перед выездом каждому туру назначается конкретное транспортное средство, которое может отличаться по расположению дверей, количеству мест и числу рядов. В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса. В таких случаях ваше посадочное место может быть изменено и сообщено за 1 день до выезда.
  2. Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!
  3. Обращаем ваше внимание, что путешествие с питомцами любых пород не предусмотрено условиями данного тура в связи с ограничениями транспортной компании.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Перми

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