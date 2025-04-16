Не упустите шанс окунуться в удивительный мир этого региона и стать частью видеоблога «Доступный Урал».
Описание тура
Приключение на Чусовой: Холодный каякинг
Приготовьтесь к захватывающему путешествию на каяках по реке Чусовой, где вы сможете насладиться красотой зимней природы. Мы будем грести веслами по хрустящему льду, поднимаясь на величественные скалы и наблюдая, как зима постепенно окутывает землю своим белоснежным покрывалом.
Комфорт и уют
После активного дня нас ждет комфортная ночь на базе, где вы сможете расслабиться в бане и насладиться массажем. Ужин для нас приготовит один из лучших шеф-поваров Перми — Илья Нефёдов, который порадует нас вкусными блюдами. И, конечно же, все участники смогут стать частью съемок новой серии видеоблога «Доступный Урал». Это действительно уникальная возможность!
Что взять с собой?
Чтобы ваше путешествие прошло комфортно, не забудьте взять с собой следующие вещи:
- Одежда:
- Теплое термобелье
- Флис
- Мембранная куртка с капюшоном
- Непромокаемые трекинговые ботинки или резиновые сапоги с шерстяными носками
- Неопреновые носки (5 мм) и боты (от 5 мм)
- Неопреновые перчатки или варежки (от 5 мм) и комплект обычных теплых перчаток
- Бафф или шапка, а также непродуваемая балаклава
- Небольшой рюкзак
- Фонарик
- Личная аптечка и подушка для сна в дороге
- Фото- и видеоаппаратура: не забудьте запасные аккумуляторы, карточки памяти и пауэр-банки. Обязательно зарядите телефон и желательно иметь водонепроницаемый пакет или сумку для техники.
- Банные принадлежности
- Любимые вкусности: например, сухофрукты и орешки.
Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения на Чусовой. Соберите необходимые вещи и готовьтесь к незабываемым впечатлениям!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усть-Койва
- Камень Царские ворота
- Красный камень
- Чусовой
- Невероятной красоты природу Пермского края
Что включено
- Трансфер: Пермь - Усть-Койва - Чусовой - Пермь
- Питание на маршруте
- Проживание
- Баня
- Аренда снаряжения
- Сопровождение гидами
- Реки фото и видео контента
Что не входит в цену
- Перекусы в кафе, в которых будем останавливаться по дороге
- Билеты в/из Перми