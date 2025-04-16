Это уникальное приключение в холодное время года, которое оставит у вас незабываемые воспоминания об Урале. Не упустите шанс окунуться в удивительный мир этого региона и стать частью видеоблога «Доступный Урал».

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Описание тура

Приключение на Чусовой: Холодный каякинг

Приготовьтесь к захватывающему путешествию на каяках по реке Чусовой, где вы сможете насладиться красотой зимней природы. Мы будем грести веслами по хрустящему льду, поднимаясь на величественные скалы и наблюдая, как зима постепенно окутывает землю своим белоснежным покрывалом.

Комфорт и уют

После активного дня нас ждет комфортная ночь на базе, где вы сможете расслабиться в бане и насладиться массажем. Ужин для нас приготовит один из лучших шеф-поваров Перми — Илья Нефёдов, который порадует нас вкусными блюдами. И, конечно же, все участники смогут стать частью съемок новой серии видеоблога «Доступный Урал». Это действительно уникальная возможность!

Что взять с собой?

Чтобы ваше путешествие прошло комфортно, не забудьте взять с собой следующие вещи:

Одежда: Теплое термобелье

Флис

Мембранная куртка с капюшоном

Непромокаемые трекинговые ботинки или резиновые сапоги с шерстяными носками

Неопреновые носки (5 мм) и боты (от 5 мм)

Неопреновые перчатки или варежки (от 5 мм) и комплект обычных теплых перчаток

Бафф или шапка, а также непродуваемая балаклава Небольшой рюкзак Фонарик Личная аптечка и подушка для сна в дороге Фото- и видеоаппаратура: не забудьте запасные аккумуляторы, карточки памяти и пауэр-банки. Обязательно зарядите телефон и желательно иметь водонепроницаемый пакет или сумку для техники. Банные принадлежности Любимые вкусности: например, сухофрукты и орешки.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения на Чусовой. Соберите необходимые вещи и готовьтесь к незабываемым впечатлениям!