Холодный сплав от Усть-Койвы до Чусового

Это уникальное приключение в холодное время года, которое оставит у вас незабываемые воспоминания об Урале.

Не упустите шанс окунуться в удивительный мир этого региона и стать частью видеоблога «Доступный Урал».
Холодный сплав от Усть-Койвы до Чусового
Холодный сплав от Усть-Койвы до Чусового
Холодный сплав от Усть-Койвы до Чусового
Ближайшие даты:
16
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апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Приключение на Чусовой: Холодный каякинг

Приготовьтесь к захватывающему путешествию на каяках по реке Чусовой, где вы сможете насладиться красотой зимней природы. Мы будем грести веслами по хрустящему льду, поднимаясь на величественные скалы и наблюдая, как зима постепенно окутывает землю своим белоснежным покрывалом.

Комфорт и уют

После активного дня нас ждет комфортная ночь на базе, где вы сможете расслабиться в бане и насладиться массажем. Ужин для нас приготовит один из лучших шеф-поваров Перми — Илья Нефёдов, который порадует нас вкусными блюдами. И, конечно же, все участники смогут стать частью съемок новой серии видеоблога «Доступный Урал». Это действительно уникальная возможность!

Что взять с собой?

Чтобы ваше путешествие прошло комфортно, не забудьте взять с собой следующие вещи:

  1. Одежда:
    • Теплое термобелье
    • Флис
    • Мембранная куртка с капюшоном
    • Непромокаемые трекинговые ботинки или резиновые сапоги с шерстяными носками
    • Неопреновые носки (5 мм) и боты (от 5 мм)
    • Неопреновые перчатки или варежки (от 5 мм) и комплект обычных теплых перчаток
    • Бафф или шапка, а также непродуваемая балаклава
  2. Небольшой рюкзак
  3. Фонарик
  4. Личная аптечка и подушка для сна в дороге
  5. Фото- и видеоаппаратура: не забудьте запасные аккумуляторы, карточки памяти и пауэр-банки. Обязательно зарядите телефон и желательно иметь водонепроницаемый пакет или сумку для техники.
  6. Банные принадлежности
  7. Любимые вкусности: например, сухофрукты и орешки.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения на Чусовой. Соберите необходимые вещи и готовьтесь к незабываемым впечатлениям!

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Усть-Койва
  • Камень Царские ворота
  • Красный камень
  • Чусовой
  • Невероятной красоты природу Пермского края
Что включено
  • Трансфер: Пермь - Усть-Койва - Чусовой - Пермь
  • Питание на маршруте
  • Проживание
  • Баня
  • Аренда снаряжения
  • Сопровождение гидами
  • Реки фото и видео контента
Что не входит в цену
  • Перекусы в кафе, в которых будем останавливаться по дороге
  • Билеты в/из Перми
Место начала и завершения?
Г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 30
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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